Η βασανιστικά αργή πρόοδος κατά του καρκίνου που σκότωσε την Αρίθα Φράνκλιν

Του Matthew Herper

Πείτε μια μεγάλη προσευχή για τη βασίλισσα της σόουλ - αλλά και μια μικρή για τους επιστήμονες που σημειώνουν αργή πρόοδο στην καταπολέμηση της ασθένειας που της στέρησε τη ζωή.

Η Αρίθα Φράνκλιν, η χαρισματική φωνή της της οποίας έκανε τραγούδια όπως το "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" και το "Respect" να γίνουν διαχρονικά, πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών. Η αιτία θανάτου ήταν ένας νευροενδοκρινικός όγκος του παγκρέατος.

"Η Αρίθα βοήθησε να ορίσουμε την αμερικανική εμπειρία", έγραψε στο Twitter ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. "Με τη φωνή της, μπορούσαμε να νιώσουμε την ιστορία μας, σε όλη της τη διάσταση και κάθε σκιά της -τη δύναμή μας και τον πόνο μας, το σκοτάδι μας και το φως μας, την προσπάθειά μας για λύτρωση και τον δύσκολα κερδισμένο σεβασμό. Είθε η βασίλισσα της σόουλ να αναπαυθεί αιώνια εν ειρήνη."

Ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι σπάνιος. Περίπου 55.440 περιπτώσεις αναμένεται να διαγνωστούν φέτος, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, αριθμός που αντιπροσωπεύει μόνο το 3,2% των νέων περιπτώσεων καρκίνου. Ωστόσο, 44.330 Αμερικανοί αναμένεται να πεθάνουν από τη νόσο, που αντιπροσωπεύει το 7,3% των θανάτων από καρκίνο. Μόνο το 8,5% των ατόμων με καρκίνο στο πάγκρεας επιβιώνουν για πέντε χρόνια.

Η αργή πρόοδος που σημειώνεται ενάντια σε αυτή την άσχημη νόσο είναι, κατά μία έννοια, αντιπροσωπευτική του πολέμου κατά του καρκίνου. Εάν επικεντρωθείτε στον καρκίνο του παγκρέατος θα δείτε ότι υπήρξε πρόοδος για ασθενείς με μερικούς υποτύπους της νόσου. Υπάρχουν πραγματικοί λόγοι να ελπίζει κανείς ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν δραματικά. Και υπάρχουν μεγάλα επιστημονικά εμπόδια σε αυτή την πρόοδο. Το πρώτο ανάμεσα σε αυτά: να μην εφευρίσκονται νέα φάρμακα, αλλά να διαπιστώνεται ποιος διατρέχει τον υψηλότερο κίνδυνο να αποκτήσει αυτό τον σπάνιο αλλά ιδιαίτερα θανατηφόρο όγκο.

Το βασικότερο, λέει ο Anirban Maitra, επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Ερευνών για τον Καρκίνο στο Πάγκρεας Σέιχ Αχμέτ στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, είναι ότι ο καρκίνος του παγκρέατος δεν είναι καν ένας τύπος νόσου. "Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος εάν διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας είναι να μάθει τι έχει να αντιμετωπίσει", λέει ο Maitra. "Επειδή όλος ο τρόπος αντιμετώπισης θα αλλάξει δραματικά με βάση αυτό."

Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι, ο τύπος του καρκίνου του παγκρέατος που σκότωσε την Αρίθα Φράνκλιν και τον ιδρυτή της Apple Στηβ Τζομπς, είναι ο σπανιότερος τύπος. Έχουν αποδειχθεί επίσης πιο ευάλωτοι στη σύγχρονη επιστήμη. Το Afinitor, ένα φάρμακο που παρασκευάζεται από την Novartis, φάνηκε να βοηθά τους ασθενείς των οποίων οι νευροενδοκρινικοί όγκοι έχουν εξαπλωθεί έξω από το πάγκρεας, αυξάνοντας το χρόνο που κάνει να εξελιχθεί ένας όγκος κατά 6 μήνες, στους 11,5 μήνες. Σε μια κλινική δοκιμή, οι ασθενείς που έλαβαν Afinitor δεν έζησαν περισσότερο από αυτούς που έλαβαν placebo. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η μελέτη επέτρεψε στους ασθενείς στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου να πάρουν το φάρμακο όταν άρχισαν να αναπτύσσονται οι όγκοι τους. Αυτό είναι ένα κοινό θέμα στους καρκίνους: οι σπανιότεροι όγκοι έχουν συχνά αποδειχθεί αυτοί που είναι περισσότερο επιδεκτικοί σε νέα στοχευμένα φάρμακα, τα οποία στοχεύουν σε συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις που οδηγούν στον καρκίνο.

Η πρόγνωση είναι χειρότερη, λέει ο Maitra, για τον πιο κοινό τύπο καρκίνου του παγκρέατος, που είναι γνωστός ως αδενοκαρκίνωμα. Αυτός είναι ο τύπος καρκίνου που στέρησε τη ζωή του πρωταγωνιστή του Dirty Dancing Patrick Swayze και του τραγουδιστή όπερας Luciano Pavarotti. Εδώ, η πρόοδος είναι πιο περιορισμένη. Οι ασθενείς και οι γιατροί τους επιλέγουν ανάμεσα σε δύο παραδοσιακούς τρόπους χημειοθεραπείες: έναν που συνδυάζει τις χημειοθεραπείες Gemzar και Abraxane ή ένα κοκτέιλ φαρμάκων που ονομάζεται Fulfurinox. Αυτά τα φάρμακα παρατείνουν τη ζωή του μέσου ασθενούς από τέσσερις μήνες σε περίπου εννέα.

Αλλά οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ μεγαλύτερες, σημειώνει ο Maitra, όταν ο όγκος ενός ασθενούς είναι αρκετά μικρός ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. Μια ολλανδική μελέτη που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας έδειξε ότι η χορήγηση μιας δόσης χημειοθεραπείας Gemzar μαζί με την ακτινοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση σε αυτούς τους ασθενείς φαίνεται να οδηγεί σε τέσσερις επιπλέον μήνες ζωής για τον τυπικό ασθενή.

Ίσως στο επίκεντρο, λέει ο Maitra δεν πρέπει να είναι μόνο η αύξηση των φαρμάκων, αλλά το να εντοπίζονται οι ασθενείς που θα μπορούσαν να θεραπευθούν νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, το 80% των ασθενών διαγιγνώσκεται όταν η νόσος έχει εξαπλωθεί και είναι πολύ αργά για τη χειρουργική επέμβαση για την απομάκρυνση του όγκου. Το πρόβλημα: ο καρκίνος του παγκρέατος και των δύο τύπων είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Για να τον ανιχνεύσουν, οι γιατροί πρέπει είτε να κάνουν CT scan, δηλαδή ακτινοβολία, είτε διεισδυτικό υπερηχογράφημα. Οι έλεγχοι για έναν τέτοιο σπάνιο καρκίνο όχι μόνο θα τρομοκρατούσε πολλούς ανθρώπους με ψευδώς θετικά αποτελέσματα, αλλά θα τους εξέθετε και σε μικροσκοπικούς κινδύνους.

Εδώ υπάρχει ελπίδα. Ένα προφανές μέρος για να ξεκινήσετε είναι με άτομα που έχουν συγγενείς με καρκίνο του παγκρέατος - τουλάχιστον δύο συγγενείς με την ασθένεια. Για ορισμένους από αυτούς τους ανθρώπους, ένα γονίδιο που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, όπως μια μετάλλαξη στο ίδιο γονίδιο BRCA που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, θα μπορούσε να αποδειχθεί λόγος για την εξέταση. Είναι πιθανό οι επιστήμονες να βρουν άλλους συνδυασμούς γενετικών παραλλαγών για να διαλέξουν άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Φαίνεται επίσης ότι ίσως το 1% των ανθρώπων που αναπτύσσουν διαβήτη τύπου 2 μπορεί να έχουν καρκίνο του παγκρέατος. Ο έλεγχος όλων των νεοδιαγνωσθέντων διαβητικών θα εξακολουθεί να μην είναι εφικτός, αλλά εάν οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν το 10% με τον υψηλότερο κίνδυνο, ίσως αξίζει τον έλεγχο αυτών των ανθρώπων για καρκίνο του παγκρέατος.

Αυτό είναι ένα καλό σημείο για το πού βρισκόμαστε στη μάχη κατά του καρκίνου στο σύνολό του: οι επιστήμονες κατανοούν τις μορφές της ασθένειας που είναι ευάλωτες στα νέα φάρμακα και αναζητούν νέους τρόπους για να εντοπίσουν τους ασθενείς που θα επωφεληθούν περισσότερο από τη θεραπεία. Δυστυχώς, σε μερικές ασθένειες, όπως και οι δύο μορφές καρκίνου του παγκρέατος, η πρόοδος αυτή είναι βασανιστικά αργή.