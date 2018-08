Γιατί ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Craigslist επενδύει σε δημοσιογραφία και εκπαίδευση

Της Angel Au-Yeung

Στα 65 του χρόνια, ο Craig Newmark - ιδρυτής του μεγαθηρίου διαδικτυακών αγγελιών Craigslist - συχνά κάνει ανασκοπήσεις της ζωής και της πορείας του. "Όλα σήμερα μοιάζουν σουρεαλιστικά", σημειώνει, φορώντας το μαύρο μπερέ - "σήμα κατατεθέν" του, ένα ομιχλώδες πρωινό στη γειτονιά Cole Valley του Σαν Φρανσίσκο. "Δεν πίστευα ότι θα ξεκινούσα μια τόσο επιτυχημένη εταιρεία. Έχει πάει τόσο καλύτερα σε σχέση με αυτό που πίστευα, που πλέον μπορώ να δαπανήσω χρήματα για διάφορους σκοπούς".

Επί του προκειμένου, ο Newmark εννοεί φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Τα λίγα τελευταία χρόνια, έχει ενισχύσει ιδιαίτερα τις δωρεές του, μέσω του Craig Newmark Philanthropies, έχοντας δωρίσει περί τα 40 εκατομμύρια δολάρια σε δημοσιογραφικές πρωτοβουλίες από το 2015. Ενίσχυσε επίσης με 50 εκατομμύρια δολάρια το ιδιωτικό του ίδρυμα το 2016. Μέχρι στιγμής, το ίδρυμα ενισχύει μεταξύ άλλων οικογένειες στρατιωτικών, την εγγραφή ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους και την μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας.

Η τελευταία του δωρεά, η οποία ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας, ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ για τους εκπαιδευτικούς θετικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων δημοσίων σχολείων μέσω του DonorsChoose.org. Εκπαιδευτικοί σε σχολεία όπου περισσότεροι από τους μισούς μαθητές και μαθήτριες προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα μπορούν να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση αιθουσών για τη διδασκαλία φυσικής και μαθηματικών με την εγγύηση του Newmark.

Η ιδιωτική, αισθητικά "αρχαϊκή" ιστοσελίδα αγγελιών, η οποία ιδρύθηκε το 1995, δεν έχει αποκαλύψει ποτέ στοιχεία για τα έσοδά της. Μολονότι οι περισσότεροι εξ αυτών που αναρτούν αγγελίες στην Craigslist δεν πληρώνουν αντίτιμο, συγκεκριμένες κατηγορίες αγγελιών - μεταξύ άλλων για θέσεις εργασίας ή real estate απαιτούν αντίτιμο, από 7 έως και 75 δολάρια. Η AIM Group, συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης, η οποία μελετά την Craigslist από το 2007, εκτιμά ότι η εταιρεία Craigslist θα έχει έσοδα λίγο μικρότερα του 1 δισ. δολαρίων το 2018. Πρόκειται για εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα, εκτιμά ο Peter Zollman, στέλεχος της AIM, κάνοντας λόγο για περιθώριο καθαρού κέρδους της τάξης του 75% έως 85%.

Συγκρίνοντας την με ανάλογες εταιρείες ανά τον κόσμο, οι οποίες είναι εισηγμένες, όπως η σκανδιναβική Schibsted και ο κινεζικός ιστότοπος 58.com, το Forbes εκτιμά ότι η Craigslist έχει καθαρή παρούσα αξία της τάξης των 4 δισ. Δολαρίων. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, από μια διαμάχη του 2008 με την eBay, ο Newmark κατείχε το 42% των μετοχών της εταιρείας την εποχή εκείνη, ποσοστό που σήμερα έχει αξία 1,6 δισ. δολαρίων. Το σημερινό ποσοστό του μεγιστάνα πιθανόν να είναι μεγαλύτερο, δεδομένου ότι η eBay πούλησε το μερίδιό της (28%) στην Craigslist το 2015.

Ο Newmark, πάντως, σημειώνει ότι δεν εμπλέκεται στις καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης της Craigslist ήδη από το 2000. "Ήμουν για λίγο καιρό CEO μέχρι που με ενημέρωσαν ότι ως manager, ήμουν κατά κάποιο τρόπο χάλια", αναφέρει στο προφίλ του στο LinkedIn.

Μπορεί ο ισχυρός άνδρας της Craigslist να ψάχνει ακόμη και σήμερα εκπτώσεις σε ηλεκτρικά είδη για το σπίτι του, παρά την τεράστια περιουσία του, ωστόσο στις δωρεές του σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς δεν είναι διόλου φειδωλός: το 2017 δώρισε από 1 εκατ. δολάρια στις μη κερδοσκοπικές δημοσιογραφικές ομάδες του ProPublica και του Poynter Institute. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο Newmark "προίκισε" με 20 εκατ. δολάρια τη σχολή δημοσιογραφίας CUNY Graduate School of Journalism, η οποία μετονομάστηκε σε Craig Newmark Graduate School of Journalism.



Η απόφαση του Newmark, πάντως, να ενισχύσει τον Τύπο και τη δημοσιογραφία ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.



"Διεξήχθησαν οι εκλογές και πιστεύω ότι ο Newmark ανησύχησε από κάποιες τάσεις που είδε να λαμβάνουν χώρα σαν αποτέλεσμα", αναφέρει η Sarah Bartlett, πρύτανης του Craig Newmark Graduate School of Journalism.



Πολλές φορές τα δημοσιογραφικά επιτελεία συνοδεύουν τις ειδήσεις για τις δωρεές του ισχυρού άνδρα της Craiglist με δηλητηριώδη σχόλια για τον ρόλο που έπαιξε ο ιστότοπος στην πτώση των διαφημιστικών εσόδων των εφημερίδων. Η Bartlett ωστόσο σημειώνει ότι θεωρεί το επιχείρημα ως μικρής αποδεικτικής αξίας, καθώς "το σπιράλ της πτώσης των εσόδων των εφημερίδων άρχισε αρκετά πριν την εμφάνιση της Craigslist. Σίγουρα έπαιξε ρόλο, αλλά εάν δεν ήταν το συγκεκριμένο site, θα ήταν κάποιος άλλος παράγοντας", καταλήγει.



Ο ίδιος ο Newmark, ζητεί αποδεικτικά στοιχεία για τον ρόλο που έπαιξε ο ιστότοπός του στην κρίση του Τύπου, αν και δέχεται ότι "υπάρχει κάποια σχέση". Ωστόσο επιμένει ότι η ενίσχυση από πλευράς του της δημοσιογράφίας αφορά αποκλειστικά την πεποίθησή του ότι είναι κοινωνικά σημαντική.



"Έχω μάθει ότι ένας αξιόπιστος Τύπος είναι το ανοσοποιητικό σύστημα μιας δημοκρατίας", υπογραμμίζει.