Κλείνει το hedge fund του μετά το επιτυχημένο comeback ο δισεκατμμυριούχος Leon Cooperman

Ο δισεκατομμυριούχος hedge fund manager, Leon Cooperman, ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές αυτής της γενιάς, αποφάσισε να βάλει "λουκέτο" στο hedge fund Omega Advisors μετά από 26 χρόνια και να το μετατρέψει σε οικογενειακή επιχείρηση. Ο 75χρονος Cooperman χαρακτήρισε την απόφασή του αυτή ως μια κίνηση υψηλών επιστροφών για τους πελάτες – επενδυτές του μετά από μια σειρά ισχυρών επιδόσεων του hedge fund, παραθέτοντας μάλιστα χαρακτηριστικά τους στίχους από την διάσημη μπαλάντα του Kenny Rogers "The Gambler": "You've got to know when to hold 'em, know when to fold 'em" (πρέπει να ξέρεις πότε να ποντάρεις και πότε να αποσυρθείς).

"Χαίρομαι που επί του παρόντος, δεδομένης της θετικής απόδοσης της επιχείρησης τα τελευταία δυόμισι χρόνια, οι αποδόσεις των επενδύσεων όλων σας βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για εμένα καθώς σχεδιάζω αυτή την επόμενη κίνηση", σημειώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος στην επιστολή προς τους πελάτες του που περιήλθε στην κατοχή του Farbes. Ο Cooperman που συμμετέχει στην πρωτοβουλία "Giving Pledge" των Warning Buffett και Bill Gates (μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2010 και στόχο έχει την κινητοποίηση και την προσφορά μέσω φιλανθρωπιών εύπορων ανθρώπων) και διαθέτει περιουσία της τάξης των 3,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Forbes, ενδέχεται να αφιερώσει πλέον ένα μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην φιλανθρωπία.

"Ο πλούτος μου προορίζεται να επιστραφεί στην κοινωνία με την ελπίδα να ωφεληθούν όσοι έχουν ανάγκη, με πρώτους και καλύτερους τους νέους που έχουν τις δυνατότητες αλλά χρειάζονται μια χείρα βοηθείας προκειμένου να κάνουν πραγματικότητα το "Αμερικανικό όνειρο", όπως έκανα κι εγώ", δηλώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Cooperman εξηγώντας πως: "Δεν θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κυνηγώντας τον S&P 500 και προσπαθώντας να δημιουργήσω αποδόσεις για τα κεφάλαια των επενδυτών".

Η απόφαση για το κλείσιμο του Omega σε εξωτερικούς επενδυτές είναι μια απόφαση με μακρά και ιστορία. Μετά την εκτόξευση του χαρτοφυλακίου του Cooperman πάνω από τα 10 δις. δολάρια μετά την κρίση, η αξία του διολίσθησε στα 3,6 δις. δολάρια στον απόηχο προστίμου της αμερικανικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς για αθέμιτες πρακτικές trading. To 2017 και έχοντας δαπανήσει τεράστια ποσά στην προσπάθειά του να αντικρούσει τις κατηγορίες, τελικά ο Cooperman επιτυγχάνει διακανονισμό στα 4,9 δις. δολάρια, χωρίς να παραδέχεται αλλά ούτε και να απορρίπτει τις κατηγορίες.

Εν μέσω αυτής της δικαστικής διαμάχης και μιας αγοράς "ταύρων" στα διεθνή χρηματιστήρια, όπου πολλά hedge funds είτε απογειώθηκαν είτε οδηγήθηκαν στο λουκέτο, ο Cooperman κατάφερε να πετύχει ισχυρές αποδόσεις.

Το 2017, το βασικό fund εξωτερικού του Omega εμφάνισε απόδοση 16,6%, ενώ οι στρατηγικές τοποθετήσεων σε εταιρικές μετοχές οδήγησαν σε σημαντικά κέρδη. Στα τέλη του 2017 ο Cooperman εκμυστηρεύτηκε σε ορισμένους συνεργάτες του ότι οι προκλήσεις στα αμοιβαία κεφάλαια περιορίζονται. Την ίδια περίοδο, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας. Οι πιο πετυχημένες τοποθετήσεις του Omega περιλαμβάνουν αρκετές εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου, όπως Google, Facebook, Dell Technologies και Microsoft. Οι τοποθετήσεις του Omega σε εταιρικά και δομημένα χρηματιστηριακά προϊόντα καθοδήγησαν τα κέρδη του fund, καθώς αποτέλεσαν τις πλέον επιτυχημένες κινήσεις του Cooperman.

Σχολιάζοντας την "συνταξιοδότησή του" από την επιτυχημένη θέση του διαχειριστή hedge fund, o Cooper δήλωσε: "Είμαι ευτυχής που είμαι παντρεμένος με την ίδια γυναίκα εδώ και 52 χρόνια, δεν χρειάζομαι τα χρήματα και γνωρίζω πότε πρέπει να αποσυρθώ".