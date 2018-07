Αυτοί είναι οι 100 πιο ακριβοπληρωμένοι celebrities

Του Zack O' Malley Greenburg

Δεν υπάρχει καλύτερη εποχή να είναι κανείς διάσημος. Οι 100 πιο ακριβοπληρωμένοι celebrities του κόσμου συγκέντρωσαν αθροιστικά 6,3 δισ. δολάρια προ φόρων τους τελευταίους 12 μήνες, ποσό αυξημένο κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έντεκα αστέρες πέρασαν το "κατώφλι" των 100 εκατ. δολαρίων, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με το άθροισμα των δύο τελευταίων ετών.

Ο μποξέρ Floyd Mayweather βρίσκεται στην κορυφή της 20ής ετήσιας κατάταξης Celebrity 100, με προ φόρων κέρδη ύψους 285 εκατ. δολαρίων, τα οποία αποδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον αγώνα που έδωσε τον Αύγουστο του 2017 ενάντια στο έτερο μέλος της λίστας, Conor McGregor. O George Clooney ακολουθεί στη δεύτερη θέση με έσοδα 239 εκατ. δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από την εξαγορά της εταιρείας παραγωγής τεκίλας Casamigos, της οποίας είναι συνιδρυτής, από τον κολοσσό της αγοράς ποτών Diageo. Το deal απέφερε στον Clooney τη μεγαλύτερη ετήσια αμοιβή που έχει λάβει ο ηθοποιός –ή οποιοσδήποτε άλλος ηθοποιός- στη διάρκεια της καριέρας του.

Στο Νο 3 της λίστας βρίσκεται το όνομα της Kylie Jenner, η οποία συγκέντρωσε το τελευταίο έτος έσοδα 166,5 εκατ. δολαρίων, με ώθηση από μια επεκτεινόμενη αυτοκρατορία καλλυντικών που την φέρνει κοντά στο να γίνει δισεκατομμυριούχος προτού καλά καλά είναι αρκετά μεγάλη για να πίνει.

Η Judy Sheindlin της διάσημης εκπομπής "Judge Judy" κατατάσσεται στην 4η θέση με 147 εκατ. δολάρια, χάρη στην πώληση της τηλεοπτικής της βιβλιοθήκης έναντι 100 εκατ. δολαρίων ενώ ο Dwayne Johnson κλείνει την πρώτη πεντάδα με 124 εκατ. δολάρια χάρη σε blockbusters όπως το άρτι αφιχθέν "Skyscraper". "Ο νούμερο 1 στόχος είναι να δημιουργούμε για τον κόσμο", δήλωσε στο Forbes ο "The Rock", όπως είναι γνωστός.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα.

Η λίστα Celebrity 100 του Forbes κατέταξε διάσημα πρόσωπα που βγαίνουν στην κάμερα από όλο τον κόσμο με βάση τις προ φόρων αποδοχές τους από την 1η Ιουνίου του 2017 έως την 1η Ιουνίου του 2018, προτού αφαιρεθούν τα έξοδα για μάνατζερ και δικηγόρους.

Τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, περισσότεροι από 700 ηθοποιοί, μουσικοί και άλλοι αστέρες εμφανίστηκαν στη λίστα, συγκεντρώνοντας αθροιστικά 80 δισ. δολάρια σε κέρδη. Στη φετινή κατάταξη "εκπροσωπούνται" 17 χώρες: οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, τα Μπαρμπάντος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία, ο Καναδάς, η Κίνα, το Μεξικό, η Κολομβία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ελλάδα (Γιάννης Αντετοκούμπο, Νο. 93, $35,5 εκατ.) και η Ινδία. Οι νεοεισερχόμενοι εκτείνονται σε μεγάλο ηλικιακό εύρος από τον 74χρονο Roger Waters (Νο. 28, $68 εκατ.) έως τους ηλικίας 30 με 40 ποπ ροκάδες Imagine Dragons.

Η νεότερη της λίστας είναι η 20χρονη Jenner, που φιγουράρει στο εξώφυλλο του περιοδικού του Forbes. Αργότερα φέτος αναμένεται να κατακτήσει τον τίτλο που είχαν κάποτε ο Mark Zuckerberg και ο Bill Gates: του νεότερου αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου του κόσμου. Όπως και ο The Rock, η Jenner έχει αξιοποιήσει τα social media για να διαφημίσει τα προϊόντα της σε ένα γιγάντιο κοινό –διαθέτει πάνω από 110 εκατομμύρια followers μόνο στο Instagram.

"Τα social media είναι μια συναρπαστική πλατφόρμα", δήλωσε στο Forbes. "Έχω εύκολη πρόσβαση στους θαυμαστές και τους πελάτες μου".

Θέση στη λίστα έχουν κι άλλοι αστέρες που έχουν εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Forbes, όπως η η αδερφή της Jenner, Kim Kardashian-West (Νο. 30, $67 εκατ.), ο The Weeknd (No. 39, $57 εκατ.) και η Katy Perry (No. 19, $83 εκατ.).

"Δεν αισθάνομαι πως η καριέρα μου είναι μια ωρολογιακή βόμβα", είχε πει τότε η Perry. "Δεν νιώθω σαν να πρέπει διαρκώς να τροφοδοτώ τον μετρητή της show business. Έχω τη θέση μου".