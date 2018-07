Η Κίνα συνεχίζει να παράγει δισεκατομμυριούχους

Του Russell Flannery

Μπορεί οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Κίνα να υποφέρουν, υπό τον φόβο της εμπορικής έντασης με τις ΗΠΑ, ωστόσο αυτό δεν σταματά την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη από το να παράγει νέους δισεκατομμυριούχους.



Το τέταρτο συνεχόμενο limit -up - την Τρίτη - για τη μετοχή της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Σαγκάης Red Avenue New Materials Group, μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της την προηγούμενη εβδομάδα, οδήγησε την περιουσία του ζεύγους που ελέγχει την επιχείρηση σε ύψη 9,3 δισ. γουάν ή 1,5 δισ. δολαρίων. H ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Zhang Ning, κατέχει το 67,3% των μετοχών της Red Avenue μαζί με τον σύζυγό της, Liu Dongsheng. Η συνολική περιουσία της Zhang ανέρχεται πλέον στο 1,2 δισ. δολάρια.



Η Κινέζα επιχειρηματίας ίδρυσε τον πρόδρομο της Red Avenue New Materials Group το 1999, σε ηλικία 25 ετών. Η Red Average είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς χημικών προϊόντων από καουτσούκ στον κόσμο, έχοντας ως πελάτες μεταξύ άλλων την Bridgestone, τη Michelin και την Pirelli.



Τα έσοδά της το 2017 άγγιξαν το 1,9 δισ. γουάν ή 288 εκατ. δολάρια, με αύξηση 10% σε σχέση με εκείνα του 2016. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 20%, στα 47 εκατ. δολάρια.



Η Red Avenue αναμένει νέα αύξηση των καθαρών κερδών της κατά έως και 41% το 2018. Τα 109 εκατομμύρια τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω της IPO θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της παραγωγής.



Η Zhang αποφοίτησε από το Beijing Technology and Business University με ειδίκευση στη χημεία. Διαθέτει διδακτορικό στο τομέα Business and Finance από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Αριζόνα. Τόσο η Zhang όσο και ο Liu είναι γεννημένοι στην Κίνα, ωστόσο είναι κάτοχοι και καναδικών διαβατηρίων.



Ο Liu δεν έχει κανέναν ρόλο στη Red Avenue.



Η Κίνα διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό δισεκατομμυριούχων στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ.