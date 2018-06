Η νέα προσφορά της Disney αύξησε την περιουσία του Μέρντοχ κατά 1,2 δισ. δολ.

Της Madeline Berg

O Ρούπερτ Μέρντοχ, μεγιστάνας των μίντια, είναι τώρα πλουσιότερος από ποτέ, με την καθαρή αξία της περιουσίας του να ανέρχεται στα 19,2 δισ. δολ. στο τέλος των συναλλαγών της Παρασκευής, σύμφωνα με τα Real Time Rankings του Forbes για τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη -αυξημένη κατά 1,2 δισ. δολ. αυτήν την εβδομάδα, λόγω της τελευταίας προσφοράς της Disney σε μετρητά για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία της Fox.

Την Πέμπτη, η Disney, η οποία αρχικά είχε υποβάλει το Δεκέμβριο πρόταση για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στη 21st Century Fox έναντι 52,4 δισ. δολ. σε μετοχές, κατέληξε σε συμφωνία με τη Fox, αφότου αύξησε την προσφορά της σε πάνω από 71,3 δισ. δολ. σε μετρητά και μετοχές. Η προσφορά της Disney ξεπέρασε αυτή της Comcast, ύψους 65 δισ. δολ. σε μετρητά.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο της 21st Century Fox, τα αμερικανικά καλωδιακά δίκτυα National Geographic και FX, περιφερειακά αθλητικά δίκτυα, το ένα τρίτο της υπηρεσίας TV streaming Hulu, καθώς και τους διεθνείς παρόχους τηλεοπτικού προγράμματος Sky στην Ευρώπη και Star στην Ινδία.

Η είδηση οδήγησε σε άνοδο της μετοχής της 21st Century Fox, ενώ ήδη είχε διανύσει μια εβδομάδα κερδών μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου, που έδωσε το "πράσινο φως" για τη συγχώνευση μεταξύ AT&T και Time Warner, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες συγχωνεύσεις στον χώρο των μίντια. Ο Μέρντοχ, του οποίου η περιουσία είναι συνδεδεμένη περισσότερο από το 80% με την 21st Century Fox, ικανοποιήθηκε και αυτός από την άνοδο της μετοχής.

Ο Μέρντοχ μπορεί να γίνει ακόμη πιο πλούσιος, καθώς ορισμένοι προβλέπουν ότι η Comcast θα επανέλθει με νέα προσφορά, ακόμη μεγαλύτερη από της Disney, κυρίως λόγω της μακρόχρονης αντιπαλότητας μεταξύ του CEO της Comcast Brian Roberts και του CEO της Disney Bob Iger.

Όλα αυτά τα καλά νέα για την 21st Century Fox έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένα από τα κορυφαία ταλέντα της επικρίνουν την εταιρεία για την κάλυψη από το Fox News του μεταναστευτικού ζητήματος και της πολιτικής "μηδενικής ανοχής" του Ντόναλντ Τραμπ, που κατέληξε στο να χωρίζονται τα παιδιά από τους γονείς στα σύνορα. Steve Levitan, συνδημιουργός του Modern Family, Seth MacFarlane, δημιουργός of Family Guy και Paul Feig, σκηνοθέτης του The Heat and Spy, επέκριναν το ειδησεογραφικό τμήμα του καλωδιακού δικτύου. Ο MacFarlane δήλωσε ότι ντρέπεται που δουλεύει για την εταιρεία αυτή, ενώ ο Levitan άφησε να εννοηθεί ότι θα εγκαταλείψει την εταιρεία μόλις ολοκληρωθεί το Modern Family.

Η αυτοκρατορία μίντια του Μέρντοχ εκτείνεται πέραν της 21st Century Fox και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Wall Street Journal, τους Times του Λονδίνου και τη New York Post.

O Αυστραλός επιχειρηματίας ξεκίνησε περίπου στα 20 του χρόνια να δραστηριοποιείται στην έκδοση εφημερίδων, διοικώντας μια σχετική εταιρεία που κληρονόμησε από τον πατέρα του το 1952. Μέσα σε 10 χρόνια είχε δημιουργήσει σειρά εφημερίδων στην Αυστραλία και μέσα σε 20 χρόνια, είχε επεκταθεί στην Αγγλία, αποκτώντας τις News of the World και τη Sun.

Ο Μέρντοχ μετακόμισε στην Αμερική το 1974 και άρχισε να εξαγοράζει εφημερίδες και περιοδικά, προτού να στρέψει την προσοχή του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο τη δεκαετία του ‘80. Άνοιξε το Fox News Channel το 1996 και ανέλαβε εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου από τότε που ο Roger Ailes απομακρύνθηκε για φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση το 2016.

Το σχέδιο διαδοχής του Μέρντοχ, που είναι 87 ετών, είναι εδώ και καιρό ζήτημα που κεντρίζει το ενδιαφέρον, καθώς οι γιοι του James and Lachlan τον βοηθούν στη διοίκηση του Fox και της News Corp. Παρότι λέγεται ότι ο Lachlan θα είναι επικεφαλής του νέου Fox αν η συμφωνία προχωρήσει, τα σχέδια του James για το μέλλον δεν έχουν αποκαλυφθεί.