Οι 50 πιο καινοτόμες κινεζικές εταιρείες το 2018

To Forbes China, η κινεζική έκδοση του Forbes, δημοσίευσε αυτή την βδομάδα την ολοκαίνουρια ετήσια λίστα με τις 50 πιο καινοτόμες εταιρείες της Κίνας.

Η λίστα αναδεικνύει καινοτόμες προσεγγίσεις επιχειρήσεων σε 12 τομείς: λιανικό εμπόριο, logistics, ψυχαγωγία, εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, cloud computing, ρομποτική, έξυπνες κατοικίες, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, fintech, τεχνολογία blockchain, υγειονομική περίθαλψη και αυτοκίνητα. Η λίστα συντάχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία δεδομένων Analysis, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Κίνα.

Ιδού οι 50 εταιρείες που κατάφεραν να μπουν στη λίστα:

23Mofang

Alibaba Cloud

Ant Financial

Apollo

Banma Network Technology

Bitee Tech

Cainiao Network

Cambricon

Canaan

CATL

NetEase Cloud Music

Dada-JD Daojia

DeePhi Tech

DJI

Dmall

Baidu Duer Business Unit

Dingxiangyuan, also known as DXY

Ecovacs

Hema Fresh

Haier

Horizon Robotic

Huawei Cloud

Huiyihuiying, also known as HY

iQiyi

JD Finance

LingoChamp

Manbang Group

Maoyan-Weiying

Xiaomi

Nio

OnionMath

PeerSafe

Ping An Good Doctor

QingCloud

SenseTime

Sobot

Tencent Comic

Tencent Cloud

TuSimple

UBTECH

Ucloud

UISEE

Vipkid

We Doctor

Xiaohongshu, also known as Red

XPeng

Yanxuan

Yonghui Superstores

Yunniao

ZhongAn Insurance