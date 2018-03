Γιατί δεν θα διαγράψω τον λογαριασμό μου στο Facebook

Του Larry Magid

​Κάποιοι φίλοι μου ανακοίνωσαν στο Facebook την πρόθεσή τους να διαγράψουν τους λογαριασμούς τους από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σέβομαι την απόφασή τους, αλλά εγώ δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην πρωτοβουλία #DeleteFacebook.

Οι λόγοι της απόφασής μου είναι προσωπικοί, επαγγελματικοί και πατριωτικοί.

Οι προσωπικοί λόγοι είναι πως το Facebook με βοηθά να κρατώ επαφή με παλιούς φίλους, συγγενείς, καθώς και γνωστούς με τους οποίους μου αρέσει να επικοινωνώ. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας που προτιμούν οι άνθρωποι.

Οι επαγγελματικοί λόγοι είναι πως το Facebook με διευκολύνει πάρα πολύ στο να κοινοποιώ τα άρθρα μου και τις λοιπές δημοσιεύσεις μου, μέσω των δημόσιων αναρτήσεων που κάνω. Όταν μοιράζομαι τη δουλειά μου, δεν με ενδιαφέρει η ιδιωτικότητα, αφού σκοπός είναι να μεταδοθεί η δουλειά σε όσο περισσότερους ανθρώπους. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Connectsafely.org διαθέτει μάλιστα λογαριασμό στο Facebook, μέσω του οποίου μοιραζόμαστε με άλλους χρήστες πληροφορίες για την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων ασφαλείας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά οι πατριωτικοί λόγοι είναι αυτοί που με κρατούν περισσότερο στο Facebook και σε άλλες παρόμοιες πλατφόρμες. Ο πατριωτισμός είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ συχνά τελευταία, αλλά εγώ την αντιλαμβάνομαι σαν το σύνολο των δράσεων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της χώρας (και του κόσμου) και για όλους τους ανθρώπους. Για εμένα, αυτό σημαίνει να μπορείς να συμμετέχεις σε δημόσιες συζητήσεις αναφορικά με σημαντικά ζητήματα, ακόμα και αυτά που μας διχάζουν.

Θεωρώ πατριωτικό το να συμμετέχεις σε συζητήσεις και να υποστηρίζεις την άποψή σου. Οπότε, αν υποστηρίζεις αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή, είναι πατριωτικό να μοιράζεσαι τις απόψεις σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να συμμετέχεις με όλους τους άλλους σε έναν πολιτισμένο διάλογο. Μισώ το γεγονός πως οι Ρώσοι παρενέβησαν μέσω Facebook σπέρνοντας τη διχόνοια στον αμερικανικό λαό, αλλά θαυμάζω το ότι οι άνθρωποι μπαίνουν στο Facebook για να υποστηρίξουν ή να ασκήσουν κριτική σε πολιτικούς.

Πορείες και διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν μέσω Facebook, όπως τα March for Our Lives, March for Life, και Planned Parenthood Action, αποτελούν παραδείγματα πατριωτικών πρωτοβουλιών με έναν δίκαιο σκοπό.

Κατά την άποψή μου, πατριωτισμός σημαίνει να βγαίνεις από τη γυάλα σου και να ακούς και τις άλλες, τις διαφορετικές απόψεις. Εγώ επικοινωνώ με πολλούς ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από εμένα όσον αφορά την πολιτική ή και οποιοδήποτε άλλο θέμα. Δεν συμφωνώ με όλους, αλλά επικοινωνώ μαζί τους υπό την προϋπόθεση να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Αν κάποιος συνομιλητής μου υπερβεί τα εσκαμμένα, αν δηλαδή δεν δείχνει σεβασμό, μπορεί και να διαγράψω την ανάρτησή του ή ακόμη και να τον κάνω "unfriend".

Όπως είπα και στην αρχή, κατανοώ και σέβομαι την ανησυχία των χρηστών του Facebook. Τα προσωπικά δεδομένα που συνέλεξε η Cambridge Analytica και χρησιμοποιήθηκαν από την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ συνιστούσε παραβίαση του απορρήτου. Επίσης, έφερε στην επιφάνεια τον τρόπο που λειτουργεί το Facebook με τους διαφημιστές, το γεγονός δηλαδή ότι συλλέγει στοιχεία που μας αφορούν για να βοηθήσει τους διαφημιστές να μας επηρεάζουν αποδοτικότερα.

Το Facebook είναι σαν μια τεράστια ηλεκτρική σκούπα που συλλέγει πληροφορίες, αλλά τα καλά νέα είναι πως οι χρήστες έχουν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα τους απ' όσο νομίζουν. Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσαν στελέχη του Facebook, πολύ σύντομα οι ρυθμίσεις ασφαλείας θα περιοριστούν σε μία σελίδα, για τον καλύτερο, πληρέστερο και ακριβέστερο έλεγχο του απορρήτου μας.

Θα δούμε λοιπόν πόσο καλή δουλειά θα κάνει το Facebook στο να βελτιώσει αυτές τις ρυθμίσεις ασφαλείας, μιας και δεν είναι η πρώτη φορά που το δημοφιλές δίκτυο δέχεται κριτική για το ίδιο θέμα.

Φυσικά και δεν είμαι τόσο αφελής για να πιστέψω πως το Facebook θα σταματήσει να συλλέγει πληροφορίες για τους χρήστες του. Όπως έχει ειπωθεί, οι χρήστες του είναι το προϊόν του. Το Facebook βγάζει λεφτά μέσω της στοχευμένης διαφήμισης, βάσει των πληροφοριών που εμείς δίνουμε για τον εαυτό μας, αλλά και βάσει των διαδικτυακών αγορών μας. Προσωπικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, όσο η διαδικασία είναι διαφανής και προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία ελέγχου για να καθορίζουμε ποια στοιχεία μας θα είναι γνωστά.

Συμφωνώ, επίσης, με την πρόταση να υπάρξουν νέοι κανόνες-ρυθμίσεις για το Facebook, αρκεί φυσικά να μη διακυβεύεται η ελευθερία του λόγου ή και η δυνατότητα της κάθε τεχνολογικής εταιρείας να καινοτομεί. Ανησυχώ ακόμη για την επιρροή των ρυθμίσεων όχι τόσο στις μεγάλες εταιρείες όπως είναι το Facebook ή η Google, αλλά στις μικρές. Σε αντίθεση με τους κολοσσούς, που μπορούν να διαπραγματευθούν νομικά οποιεσδήποτε αλλαγές θίγουν την επιχειρηματική τους ταυτότητα, τα μικρά start-ups δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα.