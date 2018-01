Τι να προσέξουμε στις Χρυσές Σφαίρες του 2018

Της Madeline Berg

​Η ειδησεογραφία δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενική με το Χόλιγουντ τους περασμένους μήνες, καθώς είδαν το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, με κάποιους από τους "τιτάνες" της βιομηχανίας, όπως οι Harvey Weinstein, Kevin Spacey, να γνωρίζουν την πτώση της καριέρας τους. Παρά το σκοτάδι που αντιμετώπισε η βιομηχανία του Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια του 2017 δημιουργήθηκαν έργα τέχνης. Αυτήν την τέχνη έχει σκοπό να εξυμνήσει ο θεσμός των Χρυσών Σφαιρών του 2018.

Ορίστε τι μπορούμε να περιμένουμε από την εκδήλωση των βραβείων, που θα λάβει χώρα το βράδυ της Κυριακής, τόσο από την πλευρά της παραγωγής ταινιών όσο και του σκανδάλου της σεξουαλικής παρενόχλησης, που θα καθορίσουν το μήνυμα των φετινών βραβείων.

Μαύρο στο κόκκινο χαλί

Προτού ξεκινήσουν οι κάμερες να μεταδίδουν τα βραβεία, περιμένουμε δηλώσεις ηθοποιών που θα περπατούν στο κόκκινο χαλί, το οποίο όμως αυτήν τη φορά θα είναι μαύρο ως ένδειξη συμπαράστασης στα θύματα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Αν και αρκετοί κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει ως "ρηχή" τη χρωματική παραλλαγή του χαλιού, είναι πολλές οι οργανώσεις και οι προσωπικότητες που αγκάλιασαν και υποστήριξαν τη συμβολική αυτή κίνηση.

Επιτέλους κάποια καλά νέα για τα Amazon Studios

Το 2017, πιο πολύ το τελευταίο εξάμηνό του, ήταν πολύ δύσκολο για τα Amazon Studios. Και αυτό επειδή ήταν μεγάλος ο αριθμός των παραγωγών που παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν λόγω εμπλοκής τους σε σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Roy Price, επικεφαλής των Amazon Studios, ο οποίος αποχώρησε μετά τις σχετικές επιβαρυντικές φήμες. Το αυτό ισχύει και για το αναμενόμενο σόου που θα συμπαρουσίαζαν οι Julianne Moore και Robert De Niro, αφού ο παραγωγός του σόου δεν ήταν άλλος από τον Harvey Weinstein.

Στο θέμα των βραβείων, επίσης, τα πράγματα δεν ήταν καλά για την Amazon. Μπορεί στην εκδήλωση του 2017 Netflix και Hulu να είχαν περισσότερες υποψηφιότητες από το 2016, αλλά συνολικά η εικόνα της Amazon ήταν... στα πατώματα.

Ωστόσο, φέτος στις Χρυσές Σφαίρες ίσως αλλάξουν τα πράγματα για την Amazon. Και αυτό διότι η νέα κωμωδία της, The Marvelous Mrs. Maisel, αναμένεται να κερδίσει δύο μεγάλα βραβεία, της Καλύτερης Κωμωδίας αλλά και της Καλύτερης Ηθοποιού (για κωμωδία).

Δεν έχει τελειώσει η μάχη για την ποικιλομορφία

Η βιομηχανία του θεάματος δεν έχει λύσει το θέμα της ποικιλομορφίας, για την οποία έχει κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως ήταν η κίνηση του #OscarsSoWhite το 2016. Φέτος, οι Χρυσές Σφαίρες αναμένεται να ανταμείψουν την απουσία της ποικιλομορφίας. Από τους υποψήφιους νικητές, μόνο ο Sterling K. Brown του This Is Us' και οι δημιουργοί του "Remember Me" είναι έγχρωμοι. Από αυτά και πολλά άλλα παραδείγματα φαίνεται πως για το Χόλιγουντ η μάχη για την ποικιλομορφία θέλει πολύ ακόμη για να φτάσει στο τέλος της.

Η ομιλία της Oprah

Στις φετινές Χρυσές Σφαίρες αναμένεται η ομιλία της Oprah μετά τη βράβευσή της με το βραβείο Cecil B. DeMille για όσα έχει προσφέρει στον χώρο του θεάματος και της ψυχαγωγίας. Η παρουσιάστρια λοιπόν θα μιλήσει είτε για τα πρόσφατα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης είτε για το πολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.

Το Shape of Water αναμένεται να κερδίσει πολλά

Το φιλμ Shape of Water του σκηνοθέτη Guillermo del Toro διεκδικεί πολλά (επτά) βραβεία και, όπως φαίνεται, θα κερδίσει πολλά από αυτά - αν όχι όλα. Η ιστορία αγάπης που εξελίσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ανάμεσα σε μια κωφάλαλη και ένα πλάσμα της θάλασσας που έχει προκύψει από κυβερνητικά πειράματα, έχει καταφέρει να αποσπάσει πολύ καλές κριτικές και εξαιρετικές βαθμολογίες σε πολλές σχετικές ιστοσελίδες.