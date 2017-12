O Vin Diesel είναι ο ηθοποιός με τα υψηλότερα μικτά έσοδα του 2017

Της Natalie Robehmed

Μπορεί κανείς να νομίζει ότι οι σούπερ ήρωες και οι Τζεντάι είναι αυτοί που κυριαρχούν στο box office, ωστόσο οι πρωταγωνιστές ταινιών δράσης ξέρουν πώς να "χτυπούν" με δύναμη: ο Vin Diesel είναι ο ηθοποιός με τα υψηλότερα μικτά έσοδα αυτής της χρονιάς, καταγράφοντας 1,6 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις εισιτήριων, κυρίως χάρη στην τεράστια επιτυχία του "Fate of the Furious".

Η όγδοη κατά σειρά ταινία της σειράς "The Fast and the Furious" σημείωσε τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση σε εισπράξεις μεταξύ των οκτώ, κατοχυρώνοντας 1,2 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ώθηση στα έσοδα του Diesel έδωσε μία ακόμη ταινία δράσης: το "xXx: The Return of Xander Cage".

"Το νόημα του The Fast and the Furious ήταν να διαφοροποιήσουμε το Χόλιγουντ και με κάποιο τρόπο να αλλάξουμε τη μορφή του Χόλιγουντ", είχε δηλώσει ο Diesel στο Forbes το 2015, αναφερόμενος στους πολλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους του κινηματογραφικού έπους.

Ο Diesel περνά με μικρή διαφορά τον συμπρωταγωνιστή του Dwayne Johnson (No 2, $1,5 δισ.) για τον οποίο τα μικτά παγκόσμια έσοδα ύψους 1,2 δισ. δολαρίων του "Fate of The Furious" ήρθαν να αντισταθμίσουν την αμηχανία του "Baywatch" το οποίο συγκέντρωσε μόλις 178 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Το τελευταίο στοίχημα για τον Rock φέτος είναι το "Jumanji: Welcome to the Jungle" το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνει τα έσοδά του.

Κάποτε ο Johnson απέδωσε την επιτυχία του στο box office σε δύο παράγοντες: "Μπορώ να δείρω καλύτερα από τον καθένα στον κόσμο", είχε δηλώσει στο Forbes το 2012. "Και έχω ωραίο χαμόγελο".

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η πρωταγωνίστρια του "Wonder Woman", Gal Gadot, οι ταινίες της οποίας συγκέντρωσαν $1,4 δισ. παγκοσμίως. Το ντεμπούτο της ως Αμαζόνας θεάς του Πολέμου στο δημιούργημα της Patty Jenkins συγκέντρωσε 822 εκατ. δολάρια παγκοσμίως στην πιο προσοδοφόρο ταινία δράσης που γυρίστηκε από γυναίκα. Ο ρόλος της Gadot στο "Justice League" πρόσθεσε μερικά εκατομμύρια στο κασέ της.

Δύο ηθοποιοί του "Star Wars: The Last Jedi" κέρδισαν μια θέση στην κατάταξη: η Daisy Ridley (No. 6, $1,08 δισ.) και ο John Boyega (No. 10, $815 εκατ). Παρότι η ταινία δεν είχε τόσο καλές επιδόσεις όσο το "The Force Awakens" του 2015, έχει καταφέρει ήδη να συγκεντρώσει 800 εκατ. δολάρια παγκοσμίως με μόλις δύο εβδομάδες προβολής. Το ζευγάρι κατάφερε να ξεπεράσει σε έσοδα τους συμπρωταγωνιστές του με ρόλους σε μικρότερες ταινίες: ο Boyega εμφανίστηκε στο "Detroit" της Kathryn Bigelow και στο "The Circle" την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Dave Eggers, ενώ η Ridley στο "Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές" της Agatha Christie.