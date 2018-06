Αντίστροφη μέτρηση για τον EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανάδειξη του ΕΥ World Entrepreneur Of The Year™ (WEOY), δηλαδή του διαγωνισμού μέσω του οποίου θα επιλεγούν, σε διεθνές επίπεδο, αξιόλογοι επιχειρηματίες.

Πρόκειται για τον, παγκοσμίου βεληνεκούς, θεσμό – επιστέγασμα του διαγωνισμού Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς” 2017 της ΕΥ – που πραγματοποιήθηκε, τέλη Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής, με νικητές τους επικεφαλής της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου Cosmos Aluminium, Ξενοφώντα, Ιωάννη και Θεόδωρο Καντώνια.

Στο Μονακό

Η τελετή απονομής του ΕΥ World Entrepreneur Of The Year™ 2018 θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα από την Τετάρτη 13 Ιουνίου έως το Σάββατο 16 Ιουνίου, στο πλαίσιο του EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018 Forum. Στην παγκόσμια αυτή διοργάνωση συμμετέχουν όλοι οι εθνικοί νικητές του διαγωνισμού "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" της ΕΥ από περισσότερες από 65 χώρες.

Την Ελλάδα, θα εκπροσωπήσουν ο Ξενοφών Καντώνιας, πρόεδρος της Cosmos Aluminium και οι δύο γιοί του, Ιωάννης και Θεόδωρος, που κατέχουν τις θέσεις του αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου, αντίστοιχα. Ουσιαστικά, οι επικεφαλής της βιομηχανίας – εξαγωγικής υπερδύναμης, με έδρα τη Λάρισα, θα διεκδικήσουν το βραβείο του "Παγκόσμιου Επιχειρηματία της Χρονιάς" της EY για το 2018.

Πώς προέκυψε ο θεσμός ΕΥ World Entrepreneur Of The Year™

Η δυναμική την οποία απέκτησε ο θεσμός "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" σε διεθνές επίπεδο, οδήγησε την EY να καθιερώσει για πρώτη φορά το 2001, εκδήλωση στο Monte Carlo, με τη συμμετοχή όλων των εθνικών νικητών του διαγωνισμού, για την ανάδειξη του ΕΥ World Entrepreneur Of The Year™.

Έκτοτε, ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο Μονακό, αναδεικνύοντας σε διεθνές επίπεδο αξιόλογους επιχειρηματίες, οι οποίοι, χάρη στην καινοτόμο σκέψη και το όραμά τους, αλλάζουν τα δεδομένα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Το forum του World Entrepreneur Of The Year™ της ΕΥ, αποτελεί μία τετραήμερη γιορτή της επιχειρηματικότητας, όπου παγκοσμίου φήμης καινοτόμοι επιχειρηματίες και επιχειρηματικοί ηγέτες από περίπου 65 χώρες, μοιράζονται τις εμπειρίες τους, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις με κορυφαίες προσωπικότητες, αναζητώντας πρωτοποριακούς τρόπους ανάπτυξης. Μέσα από συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις, διακεκριμένοι ομιλητές αποκαλύπτουν τον δρόμο προς την επιτυχία.

Είναι ενδεικτικό ότι στη διοργάνωση δίνουν το "παρών" 20.000 καταξιωμένοι επιχειρηματίες από 145 πόλεις, 65 χώρες και πέντε ηπείρους.