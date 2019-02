Εθνική Πανγαία: Επιβεβαιώνει την απόκτηση του Hilton στη Λευκωσία - Ανήκε στην MIG

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.22

Την απόκτηση του ξενοδοχείου Hilton στη Λευκωσία , το οποίο ανήκε στην The Cyprus Tourism Development Public Company Limited (συμφερόντων MIG) επιβεβαίωσε η Πανγαία με ανακοίνωση της σήμερα.

Ειδικότερα, η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Invel Real Estate (Invel) ανακοίνωσαν ότι η εταιρεία Vibrana Holdings Ltd, στην οποία η Πανγαία κατέχει ποσοστό 90% και ο Όμιλος της Invel ποσοστό 10%, προέβη στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 96,82% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Public Company Limited (CTDC) έναντι συνολικού τιμήματος €54,9 εκατ.

H CTDC είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, του μοναδικού ξενοδοχείου 5* στη Λευκωσία της Κύπρου, δυναμικότητας περίπου 300 δωματίων.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου, καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, λίγο αργότερα, η MARFIN INVESTMENT GROUP επιβεβαίωσε την συμφωνία, ανακοινώνοντας την υπογραφή "για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η θυγατρική της "MIG LEISURE LTD" στην εταιρία "CYPRUS TOURIST DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD" ("η CTDC"), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, προς την εταιρία "VIBRANA HOLDINGS LTD" συμφερόντων της "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." και του Ομίλου INVEL.

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε €38,64εκ. και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα μετά την χορήγηση στην αγοράστρια της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια κυπριακή Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Η πώληση της συμμετοχής της Εταιρίας αποτελεί μέρος ευρύτερης συναλλαγής για την πώληση προς την αγοράστρια συνολικά ποσοστού 96,82% στην CTDC ιδιοκτησίας της Εταιρίας και της "LOUIS PLC" έναντι €54,89εκ.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για τη συναλλαγή ενήργησε η "PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A." ("PwC")".