Μέχρι την 1 Μαρτίου 2019, η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Corporate Affairs Excellence Awards

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τα Corporate Affairs Excellence Awards 2019, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

Για 6η χρονιά, τα Corporate Affairs Excellence Awards,τα μόνα θεσμικά βραβεία της επικοινωνίας, διοργανώνονται από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ. Με στόχο την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων, θα επιβραβεύσουν πρωτοβουλίες και προγράμματα επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, πλήρως ή σε πιλοτικό επίπεδο, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 στην Ελλάδα και για πρώτη φορά από φέτος στην Κύπρο.

Συνολικά,10 κατηγορίες βραβείων επιτρέπουν τη συμμετοχή φορέων, επιχειρήσεων, εταιρειών και συμβούλων επικοινωνίας που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Κύπρο και έχουν μία κοινή στόχευση, την ανάδειξη του ρόλου και της αξίας της επικοινωνίας. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications)

2. Κοινωνική Διαμεσολάβηση&Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement)

3. Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications)

4. Έμμεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας (BrandP.R.)

5. Καλύτερη Χρήσητων Social Media (Best Use of Social Media)

6. Σχέσεις με MME (Media Relations)

7. Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / CrisisManagement)

8. Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ (CSR)

9. Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (LowBudget)

10. Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία (Corporate Integrated Communication)

Παράλληλα, θα απονεμηθούν ειδικές διακρίσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης, στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Καλύτερη χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs)

2. Καινοτομία στην Επικοινωνία

3. Έρευνα & Προγραμματισμός (Research &Planning)

Οι δηλώσεις συμμετοχής στα CorporateAffairsExcellenceAwards είναι σε εξέλιξη.

Επισκεφθείτε το sitehttp://eede.ibn.gr/aitisi.phpγια περισσότερες πληροφορίες.