Φ. Μπαμπανάρα: Κομβικός ο ρόλος των εταιρικών υποθέσεων στην προάσπιση της φήμης ενός οργανισμού

Με αφορμή τα βραβεία Corporate Affairs Excellence Awards (CAEA) που διοργανώνονται φέτος για 6η χρονιά, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Φωτεινή Μπαμπανάρα μιλά στο Capital.gr για την αξία και τον ρόλο της επικοινωνίας σήμερα και τη συνεισφορά του κλάδου στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Συνέντευξη στη Β. Κουρλιμπίνη

Τι σημαίνει για εσάς "βέλτιστη επικοινωνία"; Πόσο σημαντική κρίνετε την αξία της επικοινωνίας στην εποχή των fake news αλλά και της πληθώρας πληροφοριών και ενημέρωσης;

Η αγορά της επικοινωνίας έχει καταγράψει πολύ σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, καθώς εναρμονίζεται με τις διαρκείς εξελίξεις στις επιχειρήσεις, στην τεχνολογία και στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πληθώρα πληροφορίας λόγω των social media και των digital μέσων που οδηγούν τόσο σε υπερπληροφόρηση όσο και στην παραπληροφόρηση και τα Fake news. Οι επαγγελματίες της επικοινωνίας, καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη διαρκή αλλαγή, που ταυτόχρονα αναδεικνύει και την αξία του ρόλου τους.

Η δική μου ερμηνεία στην έννοια της βέλτιστης επικοινωνίας συνδέεται με το τρίπτυχο: "Στρατηγική-Αυθεντικό Μήνυμα-Ειλικρινής Διάλογος με τους συμμέτοχους". Πάνω σε αυτό πιστεύω ότι βασίζεται ένα πετυχημένο πρόγραμμα επικοινωνίας και τέτοιου είδους υποψηφιότητες αναμένουμε να δούμε στα φετινά βραβεία.

Πώς πιστεύετε ότι οι Εταιρικές Υποθέσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία στις σύγχρονες επιχειρήσεις;

To κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης είναι "Οι Εταιρικές Υποθέσεις στη θέση που τους αξίζει". Οι Εταιρικές Υποθέσεις παραδοσιακά έχουν κομβικό ρόλο στην προάσπιση και διαχείριση της φήμης ενός οργανισμού. Ταυτόχρονα, οι εταιρίες έρχονται αντιμέτωπες και με άλλες επιχειρηματικές προκλήσεις. Τα τμήματα Εταιρικών Υποθέσεων μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική τους διαχείριση και τη δημιουργία αξίας, πληρώντας δύο συνθήκες: καταρχήν να έχουμε ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική γνώση για τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών μας. Αφετέρου να εξελισσόμαστε διαρκώς, ώστε να απαντάμε με στοχευμένες λύσεις που ενισχύουν τα αποτελέσματα, την κουλτούρα και την ηγεσία ενός οργανισμού. Μόνο έτσι θα έχουμε μια ισότιμη θέση στο τραπέζι των αποφάσεων.

Φέτος μπορούν να λάβουν μέρος και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση;

Τα Corporate Affairs Excellence Awards, είναι ο μοναδικός θεσμός που ουσιαστικά αναγνωρίζει τον ρόλο και τη συμβολή της στρατηγικής στην επικοινωνία.

Φέτος, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε την προβολή του κλάδου, αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τον θεσμό, επεκτείνοντας τις συμμετοχές και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Μία αγορά με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαιρετικές πρωτοβουλίες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να προβληθούν αλλά και να διακριθούν. Φέτος λοιπόν, φέρνουμε πιο κοντά Ελλάδα και Κύπρο δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες και τους επαγγελματίες του χώρου να αλληλεπιδράσουν και να μας εμπνεύσουν μέσα από τη στρατηγική τους προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιου είδους συνέργειες μπορούμε να επιβραβεύσουμε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα, δίνοντας το στίγμα της συμβολής της επικοινωνίας και παράλληλα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε ο τομέας της Επικοινωνίας και των Εταιρικών Υποθέσεων να κάνει το επόμενο βήμα.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς ο θεσμός εξελίσσεται, δυναμώνει και δίνει την ευκαιρία σε εταιρείες και κοινό να γνωρίσουν έναν κλάδο με ουσιαστική συμβολή στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Τον κλάδο της εταιρικής επικοινωνίας.

Ποιες είναι οι φετινές κατηγορίες βραβείων;

Οι συνολικά 10 κατηγορίες βραβείων του θεσμού καλύπτουν όλο το φάσμα της επικοινωνίας, επιτρέποντας τη συμμετοχή πολλών και διαφορετικών έργων, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου και της αξίας της επικοινωνίας σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις κατηγορίες Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications), Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement), Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications), Έμμεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας (Brand P.R.), Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Social Media), Σχέσεις με MME (Media Relations), Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / Crisis Management), Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ (CSR) και Δράση / Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget).

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, θα απονεμηθούν ειδικές διακρίσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την Καλύτερη Χρήση Δεικτών Επίδοσης (KPIs), για την Καινοτομία στην Επικοινωνία και την Έρευνα & Προγραμματισμό (Research & Planning).

Ποιοι είναι οι λόγοι που αναλάβατε να ηγηθείτε μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης για τον κλάδο; Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να σταλεί από την Οργανωτική επιτροπή στον επιχειρηματικό κόσμο;

Είναι τιμή μου που συμμετέχω στην Οργανωτική Επιτροπή των CAEA 2019 με συναδέλφους που μιλάμε την ίδια γλώσσα, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος και ένα κοινό όραμα: να αναδείξουμε τη συμβολή των Εταιρικών Υποθέσεων στην ενίσχυση της επιχειρηματικής απόδοσης και της εταιρικής φήμης. Η εταιρική φήμη αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο και πόρος που δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία, στη διαμόρφωση του οποίου οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες επικοινωνίας έχουμε ρόλο πρωταρχικό και αναντικατάστατο. Τα φετινά βραβεία είναι μια αναγνώριση της συμβολής του κλάδου σε αυτή την πρόκληση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στα Corporate Affairs Excellence Awards συνεχίζονται μέχρι την 1η Μαρτίου.

Επισκεφθείτε το site http://eede.ibn.gr/aitisi.php για περισσότερες πληροφορίες.