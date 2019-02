Η Dell EMC επεκτείνει τις δυνατότητες προστασίας δεδομένων

Η Dell EMC ανακοινώνει νέες και βελτιωμένες δυνατότητες στο χαρτοφυλάκιο των συστημάτων Dell EMC Data Domain και Integrated Data Protection Appliance (IDPA) για συσκευές backup storage που είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν στους οργανισμούς ευελιξία πραγματικού χρόνου και αξία με εκτεταμένες δυνατότητες για αξιοποίηση πολλαπλών cloud (multi-cloud) και αυξημένη απόδοση. Οι βελτιώσεις παρέχουν επίσης σε οργανισμούς μεσαίου μεγέθους και απομακρυσμένα γραφεία μεγαλύτερων οργανισμών, περισσότερες επιλογές στην προμήθεια προστασίας δεδομένων επιπέδου enterprise.

Σύμφωνα με την IDC, το 92 τοις εκατό των οργανισμών έχουν υιοθετήσει περιβάλλον cloud, ενώ ένα 64 τοις εκατό ακολουθούν μια multi-cloud προσέγγιση3. Χάρη σε ένα μίγμα διαφορετικών clouds, η προστασία των δεδομένων σε όλο το φάσμα των εφαρμογών και παράλληλα οι ανάγκες συμμόρφωσης και ασφάλειας αποτελούν μια ζωτικής σημασίας πρόκληση για πολλούς οργανισμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την IDC για την Dell EMC, η υποστήριξη μεταξύ clouds έχει αναγνωριστεί ως η μεγαλύτερη ανεπάρκεια στην προστασία δεδομένων, αναφορικά με το μετασχηματισμό ΙΤ4. Η Dell EMC αναγνωρίζει αυτή την πρόκληση και βελτιώνει διαρκώς τα συστήματα προστασίας δεδομένων που κατασκευάζει, έτσι ώστε να βοηθά τους πελάτες να μειώνουν τους κινδύνους και να προστατεύουν το πολυτιμότερό τους asset – τα δεδομένα τους – σε περιβάλλοντα multi-cloud.

Δυνατότητες multi-cloud

Το software Data Domain OS 6.2 και IDPA 2.3 παρέχει πλέον στους πελάτες περισσότερες επιλογές για την επέκταση της προστασίας των δεδομένων τους σε δημόσια clouds, με διευρυμένη υποστήριξη Cloud Tier για τις πλατφόρμες Google Cloud Platform και Alibaba Cloud, έχοντας ως αποτέλεσμα την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για μακροπρόθεσμη διατήρηση δεδομένων. Αυτές οι δυνατότητες έρχονται να προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα υποστήριξη που προσφέρεται για περιβάλλοντα AWS, Microsoft Azure, Dell EMC Elastic Cloud Storage, Virtustream, Ceph, IBM Cloud Open Storage, AWS Infrequent Access, Azure Cool Blob storage και Azure Government Cloud. Επίσης, το νέο εργαλείο Free-space Estimator Tool for Cloud Tier βοηθά στην αποδοτικότερη διαχείριση της χωρητικότητας, με στόχο τη μείωση των εξόδων για αποθηκευτικά μέσα τοπικών εγκαταστάσεων (on-premises storage) και cloud.

H Dell EMC επεκτείνει το οικοσύστημα των υποστηριζόμενων παρόχων δημοσίων clouds για το Data Domain Virtual Edition (DD VE), το οποίο παρέχει software defined προστασία δεδομένων on-premises αλλά και σε δημόσια clouds, στις πλατφόρμες AWS GovCloud, Azure Government Cloud και Google Cloud Platform. Αυτά έρχονται να προστεθούν στις ήδη υποστηριζόμενες πλατφόρμες AWS S3 και Azure Hot Blob. Το διευρυμένο οικοσύστημα cloud σε συνδυασμό με την ήδη ανακοινωθείσα αυξημένη χωρητικότητα για το DD VE – μέχρι και 96TB ανά μονάδα – εξασφαλίζει ότι οι πελάτες θα λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στα πλαίσια του δικού τους αναπτυσσόμενου περιβάλλοντος cloud, όπως ακριβώς και στα on-premises συστήματά τους από την Dell EMC.

Επιπλέον, το Native Cloud Disaster Recovery είναι διαθέσιμο πλέον για ολόκληρη την οικογένεια IDPA, επιτρέποντας στους πελάτες να επαναφέρουν τα δεδομένα τους σε περιβάλλον cloud, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, με μειωμένο κόστος και εποπτεία της διαδικασίας σε όλα τα στάδια (end-to-end orchestration). Οι πελάτες δε θα χρειάζεται πλέον να επωμίζονται το κόστος και τη διαχείριση της συγκρότησης και συντήρησης μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας για αποκατάσταση καταστροφών και μπορούν να επαναφέρουν τα δεδομένα τους σε δημόσια clouds με ευκολία, στην περίπτωση ενός καταστροφικού συμβάντος, και να επανακάμπτουν μετά την επίλυση των ζητημάτων. Χάρη σε αυτή την επέκταση, όλα τα μοντέλα Data Domain και IDPA υποστηρίζουν το AWS, συμπεριλαμβανομένων των VMware Cloud on AWS, και Microsoft Azure for Cloud Disaster Recovery.

Οι οργανισμοί θα έχουν επιπλέον άνεση, καθώς όλα τα συστήματα προστασίας δεδομένων της Dell EMC παρέχουν σύγχρονα και εύκολα στη διαχείριση, περιβάλλοντα λειτουργίας και επικοινωνίας με τον διαχειριστή. Επίσης, οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν εύκολα πολλαπλά συστήματα Data Domain και DD VE – on-premises αλλά και σε δημόσια clouds – μέσω ενός μόνο περιβάλλοντος διαχείρισης με το Data Domain Management Center.

Προηγμένη απόδοση

Οι ενημερώσεις της οικογένειας IDPA παρέχουν πλέον ανώτερη απόδοση για άμεση πρόσβαση και επαναφορά (Instant Access and Restore), με ενισχυμένο προσωρινό χώρο αποθήκευσης δεδομένων, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 4 φορές των λειτουργιών εισόδου/εξόδου ανά δευτερόλεπτο (inputs/outputs per second - IOPS), παρέχοντας μέχρι και 40.000 IOPS, με καθυστερήσεις μόλις μέχρι και 20 milliseconds5.

Εξάλλου, τα συστήματα Data Domain παρέχουν ταχύτερες επαναφορές απ’ ότι τα συστήματα on-premises, καθώς και ταχύτερες ανακλήσεις από υποδομές δημόσιων clouds. Δεδομένων αυτών των αναβαθμίσεων, οι οργανισμοί μπορούν πλέον να επαναφέρουν τα δεδομένα τους μέχρι και 2,5 φορές ταχύτερα από ένα σύστημα Data Domain1 και να ανακαλούν τα δεδομένα τους μέχρι και 4 φορές ταχύτερα από το cloud2 προς ένα σύστημα Data Domain, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται σε ακόμη αυστηρότερους όρους συμβολαίων εξυπηρέτησης (service level agreements – SLAs).

Περισσότερες επιλογές για οργανισμούς μεσαίου μεγέθους

Η δυνατότητα επιλογής και η κλιμάκωση αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για μικρότερους, μεσαίου μεγέθους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ανάγκη από προστασία δεδομένων στο cloud σε επίπεδο enterprise. Παράλληλα με τις ενημερώσεις για το cloud και την απόδοση, το Data Domain DD3300 – ένα σύστημα 2U ειδικά σχεδιασμένο για οργανισμούς μεσαίου μεγέθους και μεγαλύτερες επιχειρήσεις με απομακρυσμένα γραφεία – προσφέρεται με βελτιώσεις στο hardware. Το DD3300 προσφέρει πλέον ένα μοντέλο με χωρητικότητα 8TB, το οποίο μπορεί να κλιμακωθεί και να μεγαλώσει στην ίδια τοποθεσία, μέχρι τα 32TB. Επίσης, το DD3300 προσφέρεται πλέον με δυνατότητες ταχύτερης δικτύωσης καθώς υποστηρίζει συνδέσεις μέχρι 10GbE και εκτεταμένες επιλογές για backup σε εικονικές βιβλιοθήκες ταινιών - virtual tape libraries (VTL) με χρήση Fiber Channel. Αυτές οι επιλογές παρέχουν στους οργανισμούς μέσης κλίμακας μια λύση προστασίας δεδομένων βασισμένη στο cloud, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Δηλώσεις υποστήριξης:

"Ως πρωτοπόρος στον κλάδο των συστημάτων προστασίας δεδομένων6, η Dell EMC δεσμεύεται να παρέχει συνεχή καινοτομία στο χαρτοφυλάκιό της πάνω στην προστασία δεδομένων, το οποίο υποστηρίζει και βελτιώνει την υιοθέτηση των multi-cloud περιβαλλόντων από τους πελάτες μας", ανέφερε η Beth Phalen, president, Data Protection, Dell EMC. "Τα συστήματα είναι ισχυρά, εύκολα στη διαχείριση, και διευκολύνουν την επέκταση σε δημόσια clouds με δυνατότητες εγγενείς στο cloud".

"Η μακρόχρονη σχέση μας με την Dell EMC απέφερε πολλαπλές επιτυχίες για την επιχείρηση μας. Εξοικονομήσαμε χρήματα, αποκτήσαμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ταχύτερους χρόνους σε backups και επαναφορές με τα Dell EMC Data Domain και IDPA", σχολίασε ο John McFall Senior Vice President, Enterprise Technology Group, Security Service Federal Credit Union. "Αυτά τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα δεδομένα μας είναι ασφαλή, μου επιτρέπει να μην ανησυχώ τη νύχτα".

"Οι πρωτοβουλίες για την προστασία των δεδομένων αποτελούν θεμελιώδες τμήμα των προσπαθειών για ψηφιακό μετασχηματισμό σε πολλούς οργανισμούς μέχρι το 2020", ανέφερε ο Phil Goodwin, Research Director, IDC. "Συστήματα σχεδιασμένα για backup, όπως τα Dell EMC Data Domain και Integrated Data Protection Appliance, έχουν καταστεί ακρογωνιαίος λίθος για τις προσπάθειες βελτίωσης της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Παρέχουν ταχύτερο και πιο αξιόπιστο backup με λιγότερες περιπτώσεις αστοχίας σε σχέση με άλλες επιλογές προστασίας δεδομένων και, το σημαντικότερο, υποστηρίζουν ταχύτερη αποκατάσταση δεδομένων στις περιπτώσεις που η απώλεια πλήττει άμεσα την οικονομική κατάσταση ενός οργανισμού".

Διαθεσιμότητα:

Τα συστήματα Dell EMC Data Domain Operating System 6.2, Dell EMC IDPA 2.3 και οι βελτιώσεις στο Data Domain DD3300 είναι άμεσα διαθέσιμα από την Dell EMC και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της.