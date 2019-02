Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ομίλου Adecco "CEO for One Month"

Για έκτη χρονιά, το πρόγραμμα "CEO for One Month" "τρέχει" σε παγκόσμιο επίπεδο και οι εγγραφές ξεκίνησαν για τους νέους σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα "CEO for One Month" του ομίλου Adecco προσφέρει σε νέους την επαγγελματική εμπειρία που χρειάζονται, για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους.

Οι επιτυχόντες κάθε χώρας θα αξιολογηθούν με βάση την απόδοσή τους ως "CEO for One Month", δουλεύοντας δίπλα στον CEO του ομίλου Adecco στη χώρα διαμονής τους. Στη συνέχεια, 10 από αυτούς τους υποψήφιους θα επιλεχθούν, για να συμμετάσχουν σε ένα απαιτητικό boot camp, όπου θα αξιολογηθούν ως προς την ικανότητα συνεργασίας, αλλά και τις καινοτόμες ιδέες τους. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο της εργασίας. Μόνο ένας εξ αυτών θα επιλεχθεί, για να εργαστεί για έναν μήνα δίπλα στον Alain Dehaze, CEO του ομίλου Adecco, παγκοσμίως.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος "CEO for One Month". Στη συνέχεια, όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την ομάδα συμβούλων του ομίλου Adecco. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει online τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων, αξιολόγηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ το τελικό στάδιο είναι ένα κέντρο αξιολόγησης, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι τέσσερις καλύτεροι υποψήφιοι. Η θέση είναι έμμισθη, με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης ή/και της επαγγελματικής εξέλιξης του υποψηφίου που θα επιλεχθεί. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι επιλεγμένοι "CEOs for One Month", ως μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου, θα έχουν συνεχή καθοδήγηση και επαγγελματικές ευκαιρίες από τον όμιλο Adecco.

Το πρόγραμμα "CEO for One Month", το οποίο ξεκίνησε ως μία τοπική πρωτοβουλία στη Νορβηγία το 2011 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πρόγραμμα το 2014, υποστηρίζει νέους ανθρώπους να αναπτύξουν την απασχολησιμότητά τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα το 2018 ξεπέρασαν τις 204.000, παγκοσμίως (περισσότερες από 1.500 αιτήσεις έγιναν από υποψήφιους στην Ελλάδα).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ