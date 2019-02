Folli-Follie: Έρχονται οι ομολογιούχοι, τι κρίνει την πώληση της FF Cosmetics

Του Νίκου Χρυσικόπουλου





Σε διαρκείς διεργασίες προκειμένου να συμφωνηθεί ένας κοινός τόπος συνεργασίας με ομολογιούχους πιστωτές της βρίσκεται η νέα διοίκηση της Folli Follie Group. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής και των συμβούλων της FFG με τους ομολογιούχους του ομίλου σε "principal to principal” επίπεδο για τα μέσα Φεβρουαρίου, με πιθανότερη ημερομηνία τη 13η Φεβρουαρίου



Η συνάντηση αυτή θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση αναφορικά με τις σχέσεις το Ομίλου με τους ομολογιούχους πιστωτές της, οι οποίες από ορισμένες πλευρές εμφανίζονται ως τεταμένες. Εκπρόσωπος της διοίκησης της Folli Follie, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει την εικόνα αυτή, ούτε τα περί "σκιώδους διοίκησης" και "κρυφής ατζέντας". Αντιθέτως μιλά για προσπάθεια εξεύρεσης λύσης υπό νέο σχήμα, που θα είναι προς το συμφέρον της εταιρείας, των εργαζομένων αλλά και των ίδιων των ομολογιούχων.



Πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι η δρομολογούμενη συνάντηση περιλαμβάνει τους "δευτερογενείς" ομολογιούχους πιστωτές της εταιρείας, δηλαδή τους κατόχους ομολογιών που αποκτήθηκαν, με σαφή κερδοσκοπική στρατηγική, αφότου είχε ξεσπάσει ο θόρυβος που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις του report της QCM. Με βάση το αρχικό σχέδιο, οι ομολογιούχοι αυτοί θα προσφέρουν χρηματοδότηση 41 εκατ.ευρώ με εγγυήσεις ακίνητα της εταιρείας.



Ωστόσο η απαγόρευση - με δικαστικές αποφάσεις - εκποίησης ή μεταβίβασης για τα ακίνητα της FFG σε Άγιο Στέφανο Αττικής, το Νέο Ψυχικό, το Κορωπί, τη Σαντορίνη και τη Γλυφάδα, άλλαξε τα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομολογιούχοι πιστωτές κατέρχονται στην Αθήνα τόσο για να συζητήσουν την πρόταση της FFG, αλλά και με δική τους πρόταση σε μια συνάντηση σε "principal to principal” επίπεδο, χωρίς τη μεσολάβηση αντιπροσώπων. Ζητούμενο είναι να αναζητηθεί η χρυσή τομή επί του νέου term sheet που θα περιέχουν τους ουσιώδεις όρους που θα περιληφθούν στο Σχέδιο Εξυγίανσης και στην Συμφωνία Αναδιάρθρωσης μεταξύ της εταιρείας και των ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένων των Ομολογιούχων.



Περιμένοντας την PwC



Θα πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ξανά πως από την ολοκλήρωση ή μη των ειδικού σκοπού ελέγχων που πραγματοποιεί η PwC, με στόχο να συνταχθούν οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2017, εξαρτάται εν πολλοίς το εγχείρημα επιβίωσης της Folli Follie Group.



Δίχως αναμορφωμένες λογιστικές καταστάσεις δεν μπορεί να κατατεθεί αίτησης υπαγωγής της FFG στις σχετικές διατάξεις εξυγίανσης (άρθρο 106δ) του Πτωχευτικού Κώδικα, ούτε καν συμφωνίας με τους ομολογιούχους από τους οποίους ζητείται να στηρίξουν το εγχείρημα. Στο ενδεχόμενο που τελικώς η PwC δηλώσει αδυναμία υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, πλέον το όποιο χρονοδιάγραμμα ανατρέπεται πλήρως και θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν άμεσες αντιδράσεις από πλευράς ομολογιούχων. Αλλά και στην περίπτωση που η PwC προχωρήσει, ζητούμενο είναι εάν η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού θα συνοδευτεί με αστερίσκους ή ακόμη και με αρνητική γνώμη. Από πλευράς Folli Follie, πάντως, γίνεται γνωστό πως δεν έχει υπάρξει ενημέρωση προς την εταιρεία από την PwC περί αποχώρησης της τελευταίας.



Σε αναζήτηση ρευστότητας



Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παραμένει σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους με στόχο την πώληση περιουσιακών της στοιχείων που δεν τελούν υπό καθεστώς περιορισμών με στόχο την εξασφάλιση ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.



Η ερχόμενες εβδομάδες θα είναι αποφασιστικές για το εγχείρημα πώλησης της FF Cosmetics, εταιρείας του ομίλου που διατηρεί συμβάσεις με μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως η Coty Inc. και το BPI Group. Το ενδιαφέρον είναι έντονο και υπαρκτό και προέρχεται από γνωστό και μεγάλο όμιλο, με πολυετή παρουσία στο συγκεκριμένο κλάδο. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρονοβόρες κυρίως διότι οι σύμβουλοι αποδεικνύονται υπέρ το δέον σχολαστικοί, απαιτώντας ακόμη και τη συναίνεση των ομολογιούχων στην πώληση…



