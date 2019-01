JinkoSolar και juwi Hellas SA υλοποιούν δύο φωτοβολταϊκά 14 MW σε Καρδίτσα και Λαγκαδά

Η JinkoSolar Holding Co., Ltd (NYSE: JKS), παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή Φωτοβολταϊκών πλαισίων, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της προμήθειας Φ/Β πλαισίων προς την juwi Hellas SA για την κατασκευή δύο Φ/Β σταθμών στην Ελλάδα που συνδέθηκαν με επιτυχία στο δίκτυο τον περασμένο Νοέμβριο, με συνολική ισχύ 14MW.

Ο πρώτος Φ/Β σταθμός ισχύος 9MW, ένα από τα μεγαλύτερους Φ/Β σταθμούς που έχουν κατασκευαστεί στην χώρα, υλοποιήθηκε στην περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας και ανήκει στην "ΑΤΕΝ Ενεργειακή ΑΕ", θυγατρική της "ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες"

Ο δεύτερος Φ/Β σταθμός ισχύος 5MW, κατασκευάστηκε στην περιοχή του Λαγκαδά για λογαριασμό της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Ο Frank Niendorf, Γενικός Διευθυντής της JinkoSolar Ευρώπης επισήμανε ότι "η juwi είναι ένας από τους μεγαλύτερους Developers και EPC contractors Φ/Β έργων παγκοσμίως και είμαστε χαρούμενοι που επεκτείνουμε την συνεργασία μας στην Ελληνική Αγορά, η οποία επιτέλους ανακάμπτει μετά από πολύ καιρό. Τα δύο έργα είναι η καλύτερη απόδειξη για την εξαιρετική συνεργασία της JinkoSolar και της juwi, όπως και της ηγετικής θέσης των δύο εταιρειών στην Ελληνική αγορά."

Ο Δημήτρης Βαρλάμης, Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών στην JinkoSolar Ευρώπης, δήλωσε: "Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την juwi Hellas αλλά και τα ΕΛΠΕ και την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ για την εμπιστοσύνη τους στην JinkoSolar για την προμήθεια Φ/Β πλαισίων σε δύο από τα μεγαλύτερα Φ/Β έργα στα Βαλκάνια. Η JinkoSolar μέσω της συνεργασίας της με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών, όπως η juwi, εδραιώνει την κυριαρχία της και στην Ελληνική Αγορά Φωτοβολταϊκών"

Ο Τάκης Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος της juwi Hellas, δήλωσε:

"Τα δύο αυτά έργα αποτελούν ορόσημο για τη juwi και δεν θα μπορούσαμε παρά να εμπιστευτούμε τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πάνελ παγκοσμίως για την κατασκευή τους. Το έργο των 5MW ήταν το πρώτο έργο που κέρδισε η juwi σε διαγωνιστική διαδικασία, ενώ το έργο των 9MW είναι το πρώτο Φ/Β σύστημα 1500V που εγκαταστάθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Η juwi Hellas τη διετία 207-2018 κατασκεύασε συνολικά 25MW Φ/Β έργων, συνεχίζοντας μια άκρως επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2008."

Σχετικά με την JinkoSolar Holding Co., Ltd. Η JinkoSolar (NYSE: JKS) είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην βιομηχανία των Φωτοβολταϊκών. Η JinkoSolar διανέμει τα Φ/Β προϊόντα της και παρέχει τις λύσεις και τις υπηρεσίες της σε μια διαφοροποιημένη διεθνή́ βάση πελατών που αποτελείται από́ μεγάλες ενεργειακές εταιρείες και εταιρείες δικτυών κοινής ωφέλειας, εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές, εγκατεστημένους σε όλον τον κόσμο.

Η JinkoSolar έχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής υψηλής αξίας Φ/Β προϊόντων, με ολοκληρωμένη ετήσια παραγωγική́ ικανότητα 9.2 GW για ingots και wafers, 6.5 GW για ηλιακές κυψέλες και 10 GW για φ/β πλαίσια (στοιχεία: 30 Σεπτεμβρίου 2018).

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η JinkoSolar ανακηρύχθηκε από́ την Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ανάμεσα στους κυριότερους 57 κατασκευαστές Φ/Β πλαισίων, ως "The Most Bankable" κατασκευαστής φωτοβολταϊκών πλαισίων παγκοσμίως.

Η JinkoSolar απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζόμενους, σε 6 βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, σε 16 θυγατρικές και σε εμπορικά γραφεία σε διάφορα μέρη του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.jinkosolar.eu.