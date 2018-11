Bosch: Το augmented reality, το διασυνδεδεμένο σπίτι και η ψηφιακή γεωργία

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Από την περασμένη άνοιξη καλλιεργητές σπαραγγιών στη Β. Ελλάδα, φράουλας στην Ηλεία αλλά και ελαιοπαραγωγοί στη Λακωνία, έχουν κάνει πράξη την ἐξυπνη ψηφιακή γεωργία. Πληρώνοντας μια ετήσια συνδρομή έχουν εγκαταστήσει στις καλλιέργειές τους το σύστημα Deepfield Connect Field Monitoring, το οποίο αποτελείται από αισθητήρες της Bosch. Οι αισθητήρες αυτοί μετρούν τη θερμοκρασία του εδάφους, την υγρασία του αέρα και του εδάφους ανά 10 λεπτά. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποστέλλονται μέσω cloud, στα κινητά των καλλιεργητών, οι οποίοι ειδοποιούνται για παράδειγμα εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από όσο πρέπει και επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών. Ακολούθως εάν χρειάζεται ο αγρότης παρεμβαίνει προκειμένου να προστατεύσει την καλλιέργεια.

Αυτή είναι μία μόνο από τις εφαρμογές διασυνδεσιμότητας που αλλάζουν την καθημερινότητα στο σπίτι, την εργασία και την παραγωγή, έχοντας ήδη "παντρευτεί" με την τεχνολογία και με τα μηχανήματα καθημερινής χρήσης. Μάλιστα, όπως ανέφεραν χθες στελέχη της Bosch Ελλάδας, της εταιρείας που είναι μέλος του διεθνούς ομίλου Bosch και καθιστά προσβάσιμες τις συγκεκριμένες και άλλες τεχνολογίες για τους Έλληνες καταναλωτές, σύντομα θα έρθει στη χώρα μας και μια άλλη εφαρμογή διασυνδεσιμότητας που αφορά στο γάλα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή μέσω εγκατεστημένου αισθητήρα θα μετρά τη θερμοκρασία του γάλακτος στο βυτίο που μεταφέρει το γάλα από τον παραγωγό στη βιομηχανία.

Οι αισθητήρες της έξυπνης γεωργίας όπως και άλλες νέες "έξυπνες" και διασυνδεδεμένες τεχνολογίες για την ελληνική αγορά για το σπίτι, τον επαγγελματία και το αυτοκίνητο παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση της Bosch Ελλάδος.

Σε ό,τι αφορά το σπίτι χθες παρουσιάστηκε η νέα γενιά έξυπνων θερμοστατών CT200 καθώς και οι πίνακες συστημάτων ασφάλειας B&G που προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες όπως αυτονόμηση χώρων και δωματίων, προκειμένου να επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση. Ο έλεγχος της θέρμανσης γίνεται από εφαρμογή που εγκαθίσταται στο κινητό και είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση, ενώ με τον ελεγκτή ανίχνευσης παρουσίας, ο θερμοστάτης ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία κάποιου στο σπίτι και όταν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανείς ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους.

Για την ασφάλεια τα νέα συστήματα B&G παντρεύουν το συναγερμό με το σύστημα βίντεο, που πλέον συνεργάζονται και ενοποιούνται: ο συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από ανίχνευση κίνησης στην κάμερα και ταυτόχρονα να ειδοποιηθεί και η εταιρεία ασφάλειας που ελέγχει το σπίτι. Το λογισμικό δίνει δυνατότητα χειρισμού έως και 2000 καμερών ενώ οι πίνακες συναγερμού ελέγχουν έως 32 πόρτες και 599 σημείων προστασίας.

Για τη βιομηχανία, η η Bosch παρουσίασε μια σειρά από επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Το γραμμικό λέιζερ GLL 3-80 C , η θερμική κάμερα GTC 400 C, o μετρητής αποστάσεων λέιζερ GLM 120 C, το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας GSB 18V-85 C και ο φακός μπαταρίας GLI 18V-1900 C, αποτελούν μερικά μόνο, από τα προϊόντα της σειράς διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών εργαλείων που προσφέρει η Bosch στους σύγχρονους επαγγελματίες για μεγαλύτερη άνεση και αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Όπως τονίστηκε σήμερα είναι διαθέσιμα 20 προϊόντα connect ενώ στόχος της Bosch είναι μέχρι το 2020 όλα τα επαγγελματικά εργαλεία να είναι διασυνδεδεμένα.

Τέλος για τον τομέα του αυτοκινήτου, που το 2017 αντιπροσώπευε πωλήσεις 47,4 δισ. ευρώ για την εταιρεία διεθνώς, η Bosch έχει εισάγει σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας Augmented Ρeality, η οποία σε αντίθεση με το Virtual Reality που που παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα, συνδέει τον εικονικό με τον πραγματικό κόσμο: μια πραγματική εικόνα μπορεί να εμπλουτιστεί με πληροφορίες, έξτρα εικόνες και video, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη ασφαλώς η χρήση κάποιας συσκευής, συνήθως tablet ή ειδικών γυαλιών. Στις εκπαιδεύσεις για παράδειγμα της Bosch, παρουσιάζεται ένα εξάρτημα αυτοκινήτου, όπου με τη χρήση ειδικών γυαλιών οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν τα επιμέρους στοιχεία του, αλλά και να λαμβάνουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Η επαυξημένη πραγματικότητα αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στις εκπαιδεύσεις της Bosch στη Γερμανία ωστόσο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να εφαρμοστεί στην πράξη και στα συνεργεία αυτοκινήτων προσφέροντας τεράστια πλεονεκτήματα όπως πληροφορίες και οδηγίες επισκευής, πρόσβαση σε μη ορατά σημεία του αυτοκινήτου και μείωση έως και 15% του χρόνου επισκευής, που θα γίνεται σε απόλυτο βαθμό σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή.

Η Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα από το 1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913. Σήμερα απασχολεί προσωπικό 69 ατόμων ενώ ο Όμιλος Bosch στην Ελλάδα απασχολεί συνολικά 492 άτομα. Oι συνολικές πωλήσεις της για το 2017 ανήλθαν σε 43,3 εκατ. ευρώ και αν συμπεριληφθούν και οι θυγατρικές του ομίλου, οι πωλήσεις φτάνουν τα 167 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται στους τομείς των Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Εργαλείων και Εργαλείων Μέτρησης και Κήπου, Οικιακών Συσκευών, Συστημάτων Θέρμανσης, Συστημάτων Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στη Bosch Ελλάδας υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της Αλβανίας και της Μάλτας.

Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών. Tο οικονομικό έτος 2017 είχε πωλήσεις της τάξης των 78,3 δις ευρώ και απασχολούσε περίπου 402.000 υπαλλήλους. Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Μobility Solutions, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων.