Η Jumbo και τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου πολέμου

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Με τα χαρακώματα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου για να κερδίσει κάποιος ένα μέτρο έπρεπε να θυσιαστούν 1.000 ζωές, παρομοίασε την κατάσταση στην εσωτερική αγορά και δη στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, ο επικεφαλής της Jumbo Απόστολος Βακάκης, κατά την καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση της εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Ο κ. Βακάκης, σημείωσε, πως αν η αγορά είχε αφεθεί να λειτουργήσει υγιώς δεν θα έμενε "ζωντανός” ο Μαρινόπουλος. Ξεκαθάρισε πως η παρούσα διοίκηση της Jumbo έχει αποφασίσει πως η εταιρεία δεν θα μπει στο φαγητό, στη μόδα στα ηλεκτρονικά. Τόνισε ότι η Jumbo κερδίζει τζίρο απ’ ολόκληρο τον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων και όχι μεμονωμένα από κάποια αλυσίδα, ξεκαθάρισε πως η εταιρεία δεν αγοράζει τζίρο και δεν μπαίνει στη λογική του ανταγωνισμού τιμών ενώ για τις προσφορές ανέφερε πως έχουν βραχυπρόθεσμο όφελος για τον καταναλωτή αλλά μεσομακροπρόθεσμα ο τελευταίος θα πληρώσει το κόστος κάποιου που πτώχευσε.

Αναφερόμενος στον όμιλο Σκλαβενίτη, ο κ. Βακάκης, ο οποίος στο παρελθόν είχε πει ότι πήραν τα λάθος χάπια, διευκρίνισε ότι είχε παρεξηγηθεί εκείνη η αναφορά του, σημειώνοντας "ο Σκλαβενίτης είναι μια υγιέστατη ελληνική επιχείρηση, νοικοκυρεμένη και πρότυπο η οποία μπήκε σε έναν κυκεώνα 400 νέων μαγαζιών και σε μια αγωνία επιβίωσης, που σε μια αναπτυσσόμενη Ελλάδα θα είχε κάποια λογική. Σε μια στάσιμη Ελλάδα εγώ θεώρησα ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή." ” Σημείωσε πάντως ότι το εγχείρημα δεν ήταν ούτε είναι εύκολο, ενώ εμφανίσθηκε βέβαιος ότι θα το επιτύχουν αλλά μετά από πολλά χρόνια.

Τι είπε για το σκάνδαλο της Folli Follie

Ο επικεφαλής της Jumbo απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών για το θέμα των ημερών, το σκάνδαλο της Folli Follie, δικαιολόγησε την επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι επενδυτές έναντι των ελληνικών επιχειρήσεων, αναφέροντας πως βρίσκει ανθρώπινη μια τέτοια αντίδραση, ενώ είπε πως υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν είναι σε πολύ καλή υγεία, ιδιαίτερα εταιρείες του Δημοσίου, που έχουν μια τάση να ωραιοποιούν τους αριθμούς.

Ο ίδιος χαρακτήρισε, ως μεμονωμένη και υπερβολικά ακραία την περίπτωση της Folli Follie, ως την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. "Δεν ξέρω το κίνητρο του ανθρώπου που έκανε αυτό το πράγμα, ο ίδιος λέει ότι το έκανε για το καλό της εταιρείας και των ανθρώπων που δουλεύουν στην εταιρεία”, είπε ο ίδιος και συμπλήρωσε "αυτό όμως θα το κρίνουν άλλοι, δεν θα το κρίνω εγώ. Σίγουρα όμως είναι η εξαίρεση δεν είναι ο κανόνας.”

Δεν παρέλειψε πάντως να βάλει στο "κάδρο” και τους θεσμικούς επενδυτές αναφέροντας: "για ένα πράγμα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ότι είναι χαζοί”, ενώ χαρακτήρισε μόδα την όλη συζήτηση για την εταιρική διακυβέρνηση.

Πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη

Ο επικεφαλής της Jumbo για πολλοστή φορά επανέλαβε πως οι επιχειρηματίες πρέπει να βάλουν πλάτη. " Στην Ελλάδα γεννηθήκαμε όλοι και οφείλουμε να επιστρέψουμε ένα κομμάτι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει” είπε. Χαρακτήρισε ευφυολόγημα τον κατώτατο μισθό, σημειώνοντας πως ο κατώτατος μισθός έχει γίνει ο μισθός, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται.

"Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και για το οποίο πρέπει όλοι να ντρεπόμαστε, είναι ότι για την ίδια δουλειά πληρώνονται δύο διαφορετικοί μισθοί”. Επίσης αναφέρθηκε και στην ψαλίδα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων σημειώνοντας: "πρέπει να αισθανόμαστε ντροπή γιατί συζητάμε να διατηρηθούν οι παλαιές συντάξεις αλλά οι νέες είναι μικρότερες και κατοχυρωμένα μικρότερες. Αυτό δεν μας τιμά ως χώρα”.

Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ

Για τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και την ανοικτή γραμμή χρηματοδότησης ο κ. Βακάκης είπε: "ζούμε σε περίεργους καιρούς, άρα πρέπει να κάνουμε κινήσεις και επιλογές οι οποίες θωρακίζουν την εταιρεία από πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους.” Συγκεκριμένα για την ανοικτή γραμμής χρηματοδότησης, η οποία βρίσκεται εν υπνώσει, όπως είπε, είναι κάτι αντίστοιχο της ασφάλειας όπως σημείωσε. "Μας αρέσει να νιώθουμε σαν τον Σκρουτζ Μακ Ντακ μπροστά στο γεμάτο θησαυροφυλάκιο", σχολίασε ενώ ανέφερε "αν κάποιος έρθει να μας χρυσώσει και να εξαγοράσει αξία και διαθέσιμα, με χαρά μου θα το δεχθώ. Ευχαρίστως δε να γίνω υπάλληλος του".

Οι αθάνατοι επενδυτές

Για την τρέχουσα οικονομική χρήση η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι στο σύνολο οι πωλήσεις της εταιρείας θα αυξηθούν κατά 5%-6%, η κερδοφορία της θα διαμορφωθεί από 0% έως -10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, οι επενδύσεις της θα κινηθούν στα επίπεδα των 50-60 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, Ιούλιος 2018-Σεπτέμβριος 2018, ο όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 6% περίπου, επίδοση που εξυπηρετήθηκε κυρίως από τις αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, καθώς οι πωλήσεις στην Ελλάδα ήταν οριακά αρνητικές (-0,5% like for like).

Για την ελληνική οικονομία γενικότερα είπε πως τα ευεργετήματα δεν έρχονται στην τρέχουσα χρήση εάν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά δηλαδή αν η ελληνική οικονομία δεν κινηθεί +2% like for like. Τόνισε πως "δεν μπορεί μια εταιρεία να κάνει θαύματα στον Ελλαδικό χώρο”, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως είπε για να συμπληρώσει πως θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά και λόγω εκλογών με αναταράξεις, ενώ ανέφερε πως η Ελλάδα είναι η χώρα των εκπλήξεων και των αντιφάσεων.

Ο κ. Βακάκης είπε πως η εταιρεία λειτουργεί με τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα παραμείνει βιώσιμη, παρ’ όλα αυτά έσπευσε να συμπληρώσει πως η χώρα κινείται στα όρια και ότι οι επενδυτές έχουν εθιστεί στον κίνδυνο. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του πάντως είπε "αν η Ελλάδα είναι ένας επενδυτικός παράδεισος, φθάνει οι επενδυτές να είναι αθάνατοι.” Τονίζοντας "το να πούμε ότι η Ελλάδα θα το γυρίσει σε πύραυλο φοβάμαι ότι δεν συντρέχει καμία τέτοια προϋπόθεση ή δυνατότητα παρ΄ ότι πολλοί το υπόσχονται.”