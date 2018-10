Coca-Cola Company: O Νίκος Κουμέττης νέος Πρόεδρος για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική

Ο Νίκος Κουμέττης αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) στην Coca Cola Company, αντικαθιστώντας τον Brian Smith, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος και Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής (COO) της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο επιχειρησιακός Όμιλος της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) είναι ο μεγαλύτερος και πλέον διαφοροποιημένος της εταιρείας, καθώς περιλαμβάνει 120 χώρες και το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, που ισοδυναμεί με 2,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Νίκος Κουμέττης μέχρι σήμερα ήταν Πρόεδρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE), επιβλέποντας μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή, με 26 χώρες από τη Ρωσία έως την Ιταλία.

Τον Κουμέττη θα διαδεχθεί ως επικεφαλής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) η Lana Popovic, η οποία σήμερα είναι η Γενική Διευθύντρια της Βορειοανατολικής Ευρώπης. Η Popovic, εντάχθηκε στην Coca-Cola το 2001 και κατείχε διάφορες θέσεις στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα αναφέρεται στον Νίκο Κουμέττη.

Το who is who του Νίκου Κουμέττη

Ο Νίκος Κουμέττης μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της The Coca-Cola Company, υπεύθυνος για την επίβλεψη των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε 26 χώρες, που εκτείνονται από τη Ρωσία έως την Ιταλία. Ο Κουμέττης, προτού αναλάβει την τρέχουσα θέση του, διετέλεσε Πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης της The Coca-Cola Company από το 2011 έως το 2016. Από την θέση αυτή είχε στην ευθύνη του τις δραστηριότητες της Coca-Cola σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και τα Βαλκάνια.

Από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της The Coca-Cola Company, το 2001, ο Κουμέττης διετέλεσε, επιπλέον, Πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας για τον Καναδά, Πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας Αδριατικής και Βαλκανίων με ευθύνη για εννέα διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Κροατία και Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Νοτιοανατολικής Μεσογείου, υπεύθυνος για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Πριν από την συνεργασία του με την Coca-Cola, υπηρέτησε σε θέσεις marketing για την Kraft Jacobs Suchard, θέσεις πωλήσεων και διανομής σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής - ΕΛΓΕΚΑ και σε εμπορικές και εφοδιαστικές λειτουργίες για την Παπαστράτος Α.Ε./Phillip Morris, τη μεγαλύτερη εταιρεία καπνού στην Ελλάδα.

Ο Κουμέττης είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το American College of Greece και μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το Strathclyde Business School.