Folli Follie: Οι φήμες για λευκό ιππότη και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:14

της Αλεξάνδρας Γκίτση

Οι προσπάθειες της διοίκησης της Folli Follie να βρει διέξοδο στη χιονοστιβάδα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και να διασώσει μέρος του ομίλου που θεωρείται ότι μπορεί να παραμείνει βιώσιμο, φαίνεται πως εμπλέκουν και τη Fosun, μέτοχο μειοψηφίας της FFG.

Ο κινεζικός όμιλος, εφόσον ευσταθούν οι πληροφορίες, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο του "λευκού ιππότη” διάσωσης της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αθήνα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες υψηλόβαθμα στελέχη της Fosun, τα οποία όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της κατάστασης, έχουν επαφές με τη διοίκηση της εισηγμένης και τους συμβούλους που έχουν αναλάβει την αναδιάρθρωση της.

Στην περίπτωση που η Fosun επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της, υπάρξει κατ' αρχήν συμφωνία, και αναλάβει ρόλο "λευκού ιππότη”, τότε φαίνεται να ξεπερνιέται το πρώτο εμπόδιο για την εκπόνηση σχεδίου εξυγίανσης της Folli Follie. Και αυτό γιατί ο επενδυτής, θα βάλει τα απαραίτητα κεφάλαια για να μην οδηγηθεί στον ξαφνικό θάνατο η εταιρεία, ο οποίος όπως υποστηρίζουν κάποιοι είναι πολύ κοντά να συμβεί αν δεν βρεθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Ωστόσο, προκαλεί ήδη ερωτήματα η εμπλοκή της Fosun, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει καταγραφεί ότι οι ασιατικές δραστηριότητες της Folli Follie, σύμφωνα με το πόρισμα της Α&Μ, αποτελούσαν προϊόν παραποίησης. Η περίφημη ανάπτυξη του ομίλου στην Κίνα, έδρα της Fosun η οποία είναι στρατηγικός επενδυτής της FFG, αποδείχθηκε "φούσκα".

Πιέζει ο χρόνος

Το σίγουρο είναι ότι ο χρόνος πιέζει και η διοίκηση της FFG αναζητά λύση. Βέβαια για να εκπονηθεί, συνταχθεί και κατατεθεί το σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στο πλαίσιο της προσφυγής της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 106β, απαιτούνται να γίνουν αρκετά βήματα ακόμη και η εταιρεία να πετύχει τη συναίνεση των πιστωτών της μεταξύ των οποίων και των ομολογιούχων της. Επίσης θα πρέπει να λύσει και το θέμα με τον επανέλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων.

Το αν εντέλει ο "λευκός ιππότης" της Folli Follie θα είναι η Fosun –σ.σ. επένδυσε για πρώτη φορά στη Folli Follie το 2011 και σήμερα ελέγχει ποσοστό 16,37% στην εισηγμένη–, μένει να φανεί το αμέσως προσεχές διάστημα όπως επίσης και αν στο νέο σχήμα ο Τζ. Κουτσολιούτσος θα έχει λόγο και ρόλο όπως επιθυμεί.

Μέχρι σήμερα η Fosun έχει τηρήσει σιγή ιχθύος, "σιωπή” την οποία έχουν μεταφράσει αρκετοί ως έμμεση στήριξη όχι μόνο της εταιρείας, για την οποία ο αντιπρόεδρός της Qian Jiannong είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Bloomberg λίγο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου πως η Fosun "πιστεύει στη φίρμα Folli Follie και στον κλάδο της προσιτής πολυτέλειας", αλλά και στον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, ο οποίος έχει δεχθεί αρκετές πιέσεις, από τους ομολογιούχους και όχι μόνο, να παραιτηθεί.

Κύκλοι προσκείμενοι στην Fosun με τους οποίους επικοινώνησε το Capital.gr ανέφεραν σχετικά:

"Μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την οικονομική κατάσταση του ομίλου Folli Follie, η Fosun δεν πρόκειται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο".

Αν και η Fosun δεν τοποθετείται ανοικτά, με το σχόλιο αυτό επιβεβαιώνει εμμέσως πλην σαφώς το ενδιαφέρον της για την αναδιάρθρωση της Folli Follie.

Αίτηση πτώχευσης από την Links of London

Χθες έγινε επίσης γνωστό ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Links of London, υπέβαλε προαιρετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ, λόγω σημαντικών και διαρκών ετήσιων οικονομικών ζημιών. Στη χθεσινοβραδινή της ανακοίνωση η εισηγμένη ανέφερε πως: "η FF Group, στηρίζει την ως άνω απόφαση στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναδιάρθρωσής της, με γνώμονα την ανάπτυξη και προς όφελος των γενικότερων δραστηριοτήτων της.” Παράλληλα σημείωνε πως οι διεθνείς δραστηριότητες της Links of London συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάζονται από την αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ και η θυγατρική του ομίλου στον Καναδά θα συνεχίσει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της.

Εν τω μεταξύ, ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης Folli Follie, Gabriel Grego... προειδοποιεί για νέες αποκαλύψεις. Αν και δεν είναι ακόμη σαφές ότι αυτές οι αποκαλύψεις έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, με ανακοίνωσή της η εταιρεία Kase Learning, που ανά διαστήματα, πραγματοποιεί επενδυτικά σεμινάρια στη Νέα Υόρκη γνωστοποίησε ότι στις 3 Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής του fund QCM θα αποκαλύψει μια ακόμη μεγαλύτερη απάτη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Whitney Tilson της Kase Learning αναφέρει ότι "ο Gabriel Greco αποκάλυψε στο τελευταίο μας συνέδριο περί σορταρίσματος την απάτη ύψους 1 δισ. δολαρίων στην Folli Follie -η διαπραγμάτευση της μετοχής της ανεστάλη δύο εβδομάδες αργότερα. Ο Gabriel θα επιστρέψει στο συνέδριό μας στις 3 Δεκεμβρίου και θα αποκαλύψει μια ακόμη μεγαλύτερη και νομικά πιο επιλήψιμη απάτη".

Gabriel Grego exposed the $1 billion fraud at Folli Follie at our last shorting conference - the stock was halted less than 2 weeks later. Gabriel will be back at our Dec. 3 conference and will expose an even bigger and more actionable fraud. Register at https://t.co/cPWyD5o8vn