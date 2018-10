Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την ενδυνάμωση του Διεθνούς Στρατηγικού Marketing

Με στόχο τη βελτίωση της προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εξωστρέφειας και στην ανάγκη να ανοίξουν νέους δρόμους στις διεθνείς αγορές, ο ΣΕΒ μέσω του προγράμματος Export Ready Master, διοργάνωσε, χθες, (Πέμπτη,11/10/12018), εξειδικευμένο εργαστήριο διαπραγματεύσεων, με θέμα το "Διεθνές Στρατηγικό Marketing".

Οι ομιλητές, εστίασαν τις παρουσιάσεις τους, στους βασικούς άξονες ενός οδικού χάρτη που περιέχει επιτυχημένες στρατηγικές Μάρκετινγκ, τις επιλογές και τις αποφάσεις που καλούνται να υιοθετήσουν στις διεθνείς αγορές, όπως και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Παρουσιάστηκαν επίσης, καλές πρακτικές και παραδείγματα διεθνούς marketing Β2Β (business to business), Β2C (business to consumer) και B2G (business to government). Κοινός τόπος των παρουσιάσεων ήταν η ανάγκη των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να κτίσουν την παρουσία τους στις ξένες αγορές, να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των αγορών στις οποίες απευθύνονται αλλά και να σχεδιάσουν μίαν ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ. Πρέπει να αξιοποιούν τα digital εργαλεία, να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό, να έχουν ισχυρή τοπική παρουσία και να μελετούν διαρκώς τις τάσεις και τις ανάγκες τις αγοράς.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος επισήμανε ότι "η σημερινή εκδήλωση, εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΕΒ για τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η καλή πορεία των εξαγωγών πρέπει να ενισχυθεί! Ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση των εξαγωγών είναι η καλή γνώση των αγορών στις οποίες απευθύνονται και ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης στρατηγική μάρκετινγκ. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να ενισχύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με βασικό μοχλό τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, που σηματοδοτούν μια θετική και σταθερή αλλαγή στο παραγωγικό μας πρότυπο".