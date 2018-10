Ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή του ΣΕΒ στον Λίβανο

Ολοκληρώθηκε με τη σύναψη συμφωνιών, η επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε ο ΣΕΒ στον Λίβανο, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒΕ, το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της Βηρυτού και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Την επιχειρηματική αποστολή συνόδευσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στην επιχειρηματική αποστολή, συμμετείχαν 14 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, των τροφίμων, των δομικών υλικών, των φαρμάκων και των υπηρεσιών, όπως σημειώνει ο ΣΕΒ σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της αποστολής, διοργανώθηκε επιχειρηματικό Φόρουμ, στο οποίο παρουσιάστηκε το επιχειρηματικό περιβάλλον σε Λίβανο και Ελλάδα, οι τρόποι εισόδου στην αγορά και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μετά τη συζήτηση, οι ελληνικές εταιρείες προχώρησαν σε προγραμματισμένες B2B συναντήσεις, που είχαν διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού, Βιομηχανικού και Γεωργικού Επιμελητήριου της Βηρυτού. Επίσης, κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού Φόρουμ, ο ΣΕΒ και το CCIA-BML, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο φορείς και τη σύσταση Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος και o Πρόεδρος του CCIA-BML, κ. Mohamad Nizar Choucair.

Προλογίζοντας το επιχειρηματικό Φόρουμ, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε ότι "οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών έχουν, ήδη, καλλιεργήσει το έδαφος για γόνιμη συνεργασία. Οι Λιβανέζοι επιχειρηματίες, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, δημιουργούν και ανταγωνίζονται με επιτυχία στο διεθνές περιβάλλον. Πέρα από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Λίβανο, με τη στρατηγική θέση που κατέχει η χώρα αλλά και με την εμπειρία των επιχειρηματιών της, διαμορφώνονται και οι προϋποθέσεις για να διεισδύσουν οι ελληνικές εταιρίες στις περισσότερες αγορές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής".



Σημειώνεται ότι στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες, ελληνικές επιχειρήσεις:

• ARMOS PRECAST S.A. (Δομικά Υλικά)

• BITUMIX S.A. (Δομικά Υλικά)

• DEKTIS CONSULTANT ENGINEERS S.A. (Σύμβουλοι Μηχανικοί)

• D. DIMITRIOU S.A. (Τεχνική Εταιρεία)

• EUROBANK CYPRUS LTD (Χρηματοοικονομικός Οργανισμός)

• GRANTEX S.A. (Βιομηχανία Φρένων)

• GRECOTEL HOTEL AND RESORTS (Επιχείρηση Φιλοξενίας)

• KATSAROS NIKOLAOS & CO (Ποτά)

• LAVIPHARM S.A. (Φαρμακευτική Εταιρεία)

• LOULIS MILLS (Αλευροποιία)

• MATHIOS REFRACTORIES S.A. (Παραγωγή Πυρίμαχων)

• MYTILINEOS S.A. (Βιομηχανική Εταιρεία)

• OLYMPIA ELECTRONICS S.A. (Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας)

• PHARMEX S.A. (Φάρμακα - Προϊόντα Διατροφής)

Ο ΣΕΒ, μέσα από τις δράσεις εξωστρέφειας που διοργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της εξωστρέφειας και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να διεθνοποιηθούν και να διεισδύσουν σε νέες αγορές.