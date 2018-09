Πόρισμα-κόλαφος της Alvarez & Marsal για τα στοιχεία-μαϊμού της Folli Follie

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:05

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Σοκ και δέος προκαλούν τα ευρήματα της έκθεσης της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε για τις εταιρείες του ομίλου FFG, στην Ασία (APAC).

Από τα ευρήματα της έκθεσης της Alvarez & Marsal που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα προκύπτει ότι η εικόνα για τις οικονομικές καταστάσεις της FFG για το οικονομικό έτος 2017 ήταν... μαγική.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων του 2017 και των στοιχείων που προέκυψαν από τον έλεγχο της A&M είναι χαώδεις.

Ειδικότερα, η Alvarez & Marsal εκτίμησε ότι τα έσοδα της εταιρείας στην Ασία είναι στο μόλις 1/10 αυτών που είχε ανακοινώσει η Folli Follie.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα είναι 116,847 εκατ. δολάρια από 1,112 δισ. δολάρια που ανακοίνωνε η εταιρεία.

Τα καθαρά αποτελέσματα είναι ζημιές 44,702 εκατ. δολάρια από κέρδη 316,444 εκατ. δολάρια που ισχυριζόταν η Folli Follie.

Τα αποθέματα είναι μόλις 33,873 εκατ. δολάρια από 581,681 εκατ. δολάρια που εμφάνιζε η εταιρεία και φυσικά τα τραπεζικά διαθέσιμα φτάνουν στα μόλις 6,4 εκατ. δολάρια από 296,771 εκατ. δολάρια που είχε ανακοινώσει η εταιρεία.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, εφόσον οριστικοποιηθούν από ορκωτό ελεγκτή, μεταβάλλεται σημαντικά η εικόνα του ομίλου σε σχέση με αυτά που παρουσιάστηκαν στις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2017 (26 Απριλίου 2018) για τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής ανακάλεσε την έκθεση ελέγχου (16 Ιουλίου 2018).

Η έκθεση της Α&Μ "Preliminary Restatement Findings with respect to the FF ASIA GROUP consolidated financial statements for fiscal year 2017" αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2017, ενώ η εγκληματολογική (forensic) έκθεση αναμένεται να παραδοθεί προσεχώς.

Στην ανακοίνωσή της η Folli Follie αναφέρει ότι στο πόρισμα της A&M "δεν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση χρημάτων ή άλλη κατάχρηση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας".

Ποιοι σύμβουλοι παραμένουν

Σημειώνεται ότι η έκθεση της A&M κατατέθηκε στην εποπτεύουσα αρχή με την επισήμανση ότι το περιεχόμενό της περιέχει στοιχεία μη οριστικά που υπόκεινται στον οριστικό έλεγχο από διεθνή ελεγκτική εταιρεία.

Εκτός από την A&M, "η Deloitte Business Solutions ΑΕ (Deloitte) συνεχίζει να συνδράμει την εταιρεία στην κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων ρευστότητας και στην ανάπτυξη του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθωσης (business restructuring plan). Τα αποτελέσματα αυτού του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2018. Για τον ανωτέρω σκοπό και ειδικά για τις δραστηριότητες της Ασίας, ομάδα της Deloitte και ο CRO της Εταιρείας, κ. Κουβάτσος, βρίσκονται ήδη και εργάζονται στο Χονγκ Κονγκ".

Σε ο, τι αφορά τον διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο Rothchild, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι αυτός υπέβαλε την παραίτησή του στις 24 Σεπτεμβρίου και ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την ανεύρεση νέου χρηματοοικονομικού συμβούλου.

Ωστόσο στην οκτασέλιδη ανακοίνωσή της η Folli Follie δεν αναφέρεται πουθενά στην EY.



Οι επόμενες κινήσεις

Η έκθεση της Alvarez Marsal προκαλεί ντόμινο εξελίξεων στην FFGroup. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (σ.σ. επιβεβαιώνεται με ανακοίνωση της Folli Follie η παραίτηση των Δημήτρη και Αικατερίνης Κουτσολιούτσου) στη χθεσινή πολύωρη συνεδρίασή του αποφάσισε την αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων και διοικήσεων σε εταιρείες της Ασίας (APAC). Ήδη έχει αναλάβει την υποστήριξη της οικονομικής διεύθυνσης στα κεντρικά της Ασίας στο Χονγκ Κόνγκ έμπειρο στέλεχος που έχει διοριστεί από την Deloitte.

Επίσης αποφασίστηκαν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της FFG, πρόσληψη εντεταλμένου συμβούλου και οικονομικού διευθυντή με άμεση προτεραιότητα την αναδιάρθρωση του ομίλου, καθώς και η διερεύνηση των διαπιστώσεων της A&M και άσκηση όλων των ενδεδειγμένων δικαστικών μέσων κατά παντός υπευθύνου.



Επίσης στους στόχους του ΔΣ είναι:

1. Αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ομίλου σε χρηματοοικονομικό και λειτουργικό επίπεδο

2. Λειτουργική αναδιάρθρωση, εκλογίκευση σε όρους αποτελεσματικότητας και κόστους, και ενιαία λειτουργία του ομίλου

3. Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου με σκοπό την άμεση συλλογή της χρηματοοικονομικής πληροφορίας από όλες τις θυγατρικές

4. Χάραξη στρατηγικού οδικού χάρτη και εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου προς αυτή την κατεύθυνση

5. Εγκαθίδρυση εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στην ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου στη μητρική και στον όμιλο και ενίσχυση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων του ομίλου.

Αναζητά ρευστότητα για να μείνει "στη ζωή"



Στην ανακοίνωσή της η Folli Follie παραδέχεται την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχει περιέλθει. Για να περιορίσει αυτές τις πιέσεις, η εταιρεία "έχει προσεγγίσει και βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις με πιθανούς φορείς νέας χρηματοδότησης για το επόμενο διάστημα. Η Εταιρεία βρίσκεται επίσης σε προκαταρκτικό κύκλο συζητήσεων με τους δανειστές της, για να διερευνήσουν άλλα μέσα βελτίωσης της ρευστότητάς της και να συζητήσουν τους πιθανούς όρους μιας λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ομίλου".

Παράλληλα, το υπόλοιπο των μετοχών Dufry που κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης (804.728 μετοχές), εξακολουθούν να υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς, οι οποίοι περιέχονται στη σύμβαση πώλησης και άλλα συμβατικά κείμενα. Όπως σημειώνει η εταιρεία, έχει ξεκινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης για την απελευθέρωση 603.543 επιπλέον Μετοχών Dufry, οι οποίες έπρεπε να έχουν ήδη απελευθερωθεί βάσει του SPA.

Δήλωση Δ. Κουτσιολούτσου

Ο απερχόμενος Πρόεδρος και ιδρυτής της Εταιρείας κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος δήλωσε τα εξής: "Με βαρύτατη θλίψη και εν μέσω της σωβούσας κρίσης για την Εταιρεία μας, την οποία ίδρυσα και υπηρέτησα επί 36 χρόνια, παραιτούμαι σήμερα από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ζήτησα να πράξει και η σύζυγος μου, με την οποία μαζί υπηρετήσαμε την Εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.

Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να ελέγξω με επιτυχία τις δραστηριότητες του ασιατικού ομίλου που είχα υπό την ευθύνη μου με αποτέλεσμα η παρούσα δυσάρεστη εικόνα στα οικονομικά του ομίλου. Ωστόσο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον υιό μου Γεώργιο Κουτσολιούτσο ο οποίος με επιτυχία διαχειρίζεται την κρίση με την συνδρομή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καταξιωμένου επιτελείου του και δηλώνω ότι θα σταθώ αρωγός τους στο δύσκολο έργο τους με ότι κριθεί απαραίτητο".

* Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"