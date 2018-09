KPMG: Οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν στην εφαρμογή των νέων ΔΠΧΑ προτύπων

Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προχωρήσει με τις προετοιμασίες τους σχετικά με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17) και ΔΠΧΑ 9 (IFRS 9), αλλά οι πιο μικρές ασφαλιστικές έχουν μείνει αρκετά πίσω στην προετοιμασία, σύμφωνα με τη νέα έκθεση, In it to win it, της KPMG International.

Εξήντα εφτά τοις εκατό των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών (με ασφάλιστρα άνω των US$10 δις.) που συμμετείχαν στην έρευνα είναι στη φάση του σχεδιασμού ή της εφαρμογής του IFRS 17, με σχεδόν το ίδιο ποσοστό, εξήντα τέσσερα τοις εκατό, να βρίσκεται σε παρόμοια φάση σχετικά με το IFRS 9. Συγκριτικά, μεταξύ των πιο μικρών ασφαλιστικών εταιρειών (με ασφάλιστρα κάτω των US$1 δις.), μόνο το δέκα και το εικοσιπέντε τοις εκατό έχουν ξεκινήσει τη σχεδίαση ή την εφαρμογή των προτύπων IFRS 17 και IFRS 9, αντίστοιχα.

Ωστόσο, παρόλη την πρόοδο που έχουν σημειώσει πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, παραμένουν σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή των IFRS 17 και IFRS 9. Ενενήντα τοις εκατό των ασφαλιστικών εταιρειών δήλωσαν ότι προβλέπουν δυσκολίες στο να εξασφαλίσουν επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό για τη συγκεκριμένη δουλειά και οι μισοί ανησυχούν για την εξασφάλιση του απαραίτητου προϋπολογισμού.

"Παραδόξως, διαπιστώνουμε ότι οι οργανισμοί που έχουν προχωρήσει πιο πολύ με τα έργα τους αισθάνονται την πιο μεγάλη χρονική πίεση" δήλωσε η Mary Trussell, Global Insurance Change Leader της KPMG International. "Όσο περισσότερα βήματα κάνουν, τόσο συνειδητοποιούν το πόσο απαιτητικό θα είναι να εφαρμόσουν τα νέα πρότυπα. Όποια και αν είναι η έκβαση των αιτημάτων για περαιτέρω διαβούλευση στο πλαίσιο του IFRS 17, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν και καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να χαλαρώσει τον ρυθμό των προσπαθειών εφαρμογής του. Στην περίπτωση των μικρότερων ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν προχωρήσει στο μίνιμουμ της προετοιμασίας, πρέπει επειγόντως να εμπλακούν και να ξεκινήσουν."

Λόγω του αριθμού των ατόμων που απαιτείται για αυτήν την πολύπλοκη εργασία, η εξασφάλιση επαρκούς ταλέντου γίνεται μία ολοένα και πιο έντονη πρόκληση. Σχεδόν οι μισές, 45% των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών έχουν ήδη σχηματίσει ομάδες των πενήντα ή παραπάνω ατόμων, και οι μισές από τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες έχουν μέχρι και εικοσιπέντε άτομα τα οποία ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Η αυξημένη εκπαίδευση είναι επίσης μια κρίσιμη ανάγκη και η πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών έχει εκπαιδεύσει μέχρι στιγμής μόνο τα μέλη των ομάδων εφαρμογής των νέων προτύπων.

Παρά τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά, σχεδόν το σύνολο, ενενήντα εφτά τοις εκατό, των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, αντιμετωπίζουν την εφαρμογή των νέων IFRS προτύπων ως ευκαιρία να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους, με έμφαση στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών (προσδιορίστηκε από το εβδομήντα εφτά τοις εκατό), αναβάθμιση των αναλογιστικών διαδικασιών (65%) και εκσυγχρονισμός των συστημάτων (58%).

"Το κόστος εφαρμογής των IFRS 17 και IFRS 9 είναι σημαντικό, αλλά όπως αποδεικνύει η έρευνά μας, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερες", δήλωσε ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής, ελεγκτικές υπηρεσίες της KPMG. "Τα νέα πρότυπα επιτρέπουν στις ασφαλιστικές να δουν με μία πιο φρέσκια ματιά τις στρατηγικές τους, καθώς και τις οικονομικές και αναλογιστικές τους διαδικασίες. Η μετάβαση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την καινοτομία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σας και των αναδυόμενων επιχειρηματικών ηγετών."

Οι νέες επιχειρησιακές προκλήσεις θα έρθουν στο επίκεντρο καθώς θα προχωρούν οι προετοιμασίες. Μόνο το επτά τοις εκατό των ασφαλιστικών φορέων που ερωτήθηκαν περιμένουν να είναι έτοιμοι εγκαίρως με δύο χρόνια παράλληλης εφαρμογής. Περισσότεροι από τους μισούς, πενήντα έξι τοις εκατό, αναμένουν μόνο ένα χρόνο παράλληλης εφαρμογής προτού οι αλλαγές τεθούν σε εφαρμογή. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν μαζί με την εφαρμογή του IFRS 9, με περίπου τρεις στους τέσσερις, να προγραμματίζουν την αναβολή της εφαρμογής του IFRS 9, ώστε να συμβαδίσει με το IFRS 17.

"Τελικά, είναι ζωτικής σημασίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες να είναι προσεκτικές σε εξελισσόμενα θέματα ερμηνείας, έτσι ώστε οι επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητές και να υπάρξει διάλογος με τους επενδυτές σχετικά με τις αλλαγές που μπορούν να αναμένουν", προσέθεσε o Φίλιππος Κάσσος.