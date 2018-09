Η ONEX ενδιαφέρεται για Σκαραμαγκά και Ελευσίνα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:46

Επιστολή με την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά παρέδωσε ο επικεφαλής της αμερικανικών συμφερόντων ΟΝΕΧ Shipyards, κ. Πάνος Ξενοκώστας, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας. Αυτό επιβεβαίωσε στο Capital.gr ο αναπληρωτής υπουργός Στέργιος Πιτσιόρλας. Το συγκεκριμένο ενδιαφέρον θα εξεταστεί από την κυβέρνηση χωρίς ακόμα να μπορεί κανείς να πει ότι τα εν λόγω ναυπηγεία θα περάσουν στον έλεγχο του κ. Ξενοκώστα, όπως ανέφεραν στο Capital.gr άλλες πηγές του υπουργείου Οικονομίας.

Σημειώνεται πως ο κ. Ξενοκώστας έχει καταθέσει πλάνο εξυγίανσης για τη Νεώριο Σύρου, αίτηση η οποία εκδικάστηκε πριν από λίγα 24ωρα. Η συγκεκριμένη αίτηση εξυγίανσης έχει γίνει αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των πιστωτών της Νεώριο Σύρου, ενώ σχετική απόφαση αναμένεται από το Πρωτοδικείο Σύρου μέσα στο επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά της, η πρεσβεία των ΗΠΑ χαιρέτισε την εν λόγω πρωτοβουλία με ανάρτησή της στο Twitter:

Wonderful to see a U.S. investment announcement @USATIF_2018 #ONEX Πρόταση εξαγοράς των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά από την αμερικανική ΟΝΕΧ https://t.co/JIGYAXp05d