Ο κομβικός Σεπτέμβριος για την αναδιάρθρωση της Σφακιανάκης

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Μια από τις μεγαλύτερες – με βάση το ύψος των δανείων - συμφωνίες αναδιάρθρωσης εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο οδεύει, εκτός απροόπτου, προς ολοκλήρωση.

Ο όμιλος Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, από τους μεγαλύτερους στον κλάδο της εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, με παρουσία σε άλλους τομείς, όπως των ταχυμεταφορών, και δραστηριότητα στο εξωτερικό, έχει συμφωνήσει με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανείων του ύψους 282,9 εκατ.ευρώ, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι μέτοχοι του ομίλου συμφώνησαν να συνδράμουν με νέα κεφάλαια, δρομολογώντας αύξηση κεφαλαίου ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη..

Η συμφωνία, στην οποία αναφέρθηκε πρώτο το Capital.gr. τον περασμένο Απρίλιο, περιλαμβάνει την ανάληψη διοργάνωσης από τις πιστώτριες τράπεζες κοινού ομολογιακού δανείου για το σύνολο των ομολογιακών και δανειακών υποχρεώσεων της Σφακιανάκης, ύψους 282,9 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παράταση της λήξης των δανείων έως 8 έτη (αρχική διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για 3 έτη) με ταυτόχρονη τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του ανεξόφλητου σήμερα κεφαλαίου ομολογιών και διμερών δανείων της εταιρείας ποσού 282,9 εκατ.ευρώ, με παροχή εξασφαλίσεων (μεταξύ άλλων, εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων, ενέχυρο και χρηματοοικονομική ασφάλεια επί μετοχών, εκχώρηση απαιτήσεων κ.α.) και υποχρέωση τήρησης χρηματοοικονομικών δεικτών και υποχρέωση τήρησης σειράς λοιπών υποχρεώσεων (μεταξύ άλλων, διατήρηση δικαιώματος αποκλειστικής αντιπροσώπευσης SUZUKI, περιορισμό στη διανομή μερισμάτων, περιορισμό σε αμοιβές μελών του δ.σ., περιορισμό στις επενδύσεις κ.α.).

Στο δημοσιοποιημένο ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ που αποτελεί μέρος της συνολικής συμφωνίας και η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σημειώνεται πως μέσω της συμφωνίας αναδιάρθρωσης και έκδοσης του ομολογιακού δανείου, θα επιτευχθεί επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, δεδομένου ότι θα ταξινομηθούν ως μακροπρόθεσμα, τα δανειακά κεφάλαια τα οποία στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017 ήταν ταξινομημένα ως βραχυπρόθεσμα.

Παράλληλα, ο όμιλος θα μπορεί να χρηματοδοτεί περαιτέρω τις ανάγκες του για κεφάλαιο κίνησης με το υπολειπόμενο ποσό ύψους 1,6 εκατ. περίπου σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, καθώς ποσό συνολικού ύψους 3,5 εκατ. έχει ήδη προκαταβληθεί από τους βασικούς μετόχους (Σταύρο Τάκη και "Σφακιανάκης Συμμετοχών") και χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία καθώς και μέσω των ταμειακών ροών από τη λειτουργική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι οι δανειακές υποχρεώσεις των υπολοίπων εταιρειών του ομίλου, ύψους 9,5 εκατ., έχουν συμφωνηθεί να αναδιαρθρωθούν με ακριβώς τους ίδιους όρους ενώ εκκρεμεί η σχετική υπογραφή τους, ενώ ήδη οι ομολογιούχοι δανειστές ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόταση να παραταθούν οι υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις έως την 30η/9/2018. Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι η η σχετική συμφωνία αναδιάρθρωσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την 30η/09/2018.

Η ΑΜΚ ύψους έως 5,1 εκατ.ευρώ πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 2 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 15.828.960 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Την περασμένη Παρασκευή εξέπνευσε η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, αύριο Τρίτη 14 Αυγούστου θα ανακοινωθεί το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και την Τετάρτη 22 Αυγούστου θα εισαχθούν, εκτός απροόπτου, οι νέες μετοχές προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης

Ο Όμιλος Σφακιανάκης αποτελεί σήμερα ένα από τους μεγαλύτερους στον κλάδο εμπορίας αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και άλλων οχημάτων. Η κυριότερη δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας του Ομίλου είναι η εισαγωγή και η εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ανταλλακτικών Suzuki. Στον τομέα της λιανικής η δραστηριοποίηση περιλαμβάνει την εμπορία αυτοκινήτων Suzuki, BMW, MINI, Opel, Ford, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Renault Dacia, Nissan, Skoda, Cadillac, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και μοτοσικλετών Suzuki και BMW. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο της μίσθωσης αυτοκινήτων μέσω της Executive Lease A.E., στις μεσιτείες ασφαλειών (Executive Insurance Brokers), την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Speedex, στην οποία κατέχει πλέον τον πλήρη έλεγχο).

Η δραστηριότητα της εισαγωγής και εμπορίας οχημάτων του ομίλου που εξαρτάται από συμβάσεις, αποτελεί περίπου το 76,1 % του κύκλου εργασιών του (τη χρήση 2017). Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου από εμπορία οχημάτων τη χρήση 2017 ανήλθε σε 230 εκατ.ευρώ, ενώ το 2016 ανήλθε σε 218,4 εκατ.ευρώ.

Στο εξωτερικό ο Όμιλος δραστηριοποιείται, μέσω θυγατρικών (Mirkat Ltd, Ergotrak Bulgaria Ltd, Mirkat Skopje, Alpan Electroline Ltd) ως αποκλειστικός εισαγωγέας Suzuki, στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία, στην εμπορία βιομηχανικών ειδών στη Βουλγαρία και στην εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Κύπρο μέσω της Alpan Electroline Ltd που είναι αποκλειστικός εισαγωγέας λευκών και μαύρων ηλεκτρικών ειδών Samsung, Indesit, Kuppersbusch, Korting.

Η εκτίμηση της εταιρείας για την τάση της αγοράς αυτοκινήτου για το 2018, όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο, είναι ότι θα παραμείνει θετική. Ήδη οι πωλήσεις του ομίλου που αφορούν την εμπορία αυτοκινήτων παρουσίασαν αύξηση από την αρχή του χρόνου έως και την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου (σ.σ. μέσα Ιουλίου) και αναμένεται να συνεχίσουν με αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης έως το τέλος του 2018 και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού μεριδίου αγοράς.

Τέλος, πως ο κλάδος των μισθώσεων επωφελούμενος από την αναμενόμενη ενδυνάμωση του τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών αφίξεων αναμένεται να συνεχίσει την θετική πορεία που παρουσιάζει από την αρχή του χρόνου.

Nikos.chrissikopoulos@capital.gr

