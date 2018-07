Σε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές η Folli Follie

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:53

Σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της βρίσκεται η Folli Follie. Αυτό έκανε γνωστό η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία η οποία σε σχετική ανακοίνωση της αναφέρει ότι στο πλαίσιο της "διασφάλισης και προστασίας της δραστηριότητας της, κατέθεσε αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή".

Η δικάσιμος εκδίκασης του κυρίου αιτήματος προστασίας της Folli Follie από τους πιστωτές της ορίστηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr εκτός από την προστασία της εταιρείας έχει ζητηθεί προστασία και για τα φυσικά πρόσωπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Με βάση άλλες πληροφορίες ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση είναι ο κ. Μιχάλης Πουλίτσας.

Σημειώνεται πως στην ανακοίνωσή της η Folli Follie δεν γνωστοποιεί πότε κατέθεσε τη σχετική αίτηση ούτε τον αριθμό της απόφασης. Απλά περιορίζεται να δηλώσει πως "η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές στην εταιρεία, σκοπό έχει την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να επιτρέψει στην Εταιρεία να σχεδιάσει απρόσκοπτα και προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της".

Αναφέρει δε ότι "κυρίαρχο σημείο αυτού του πλάνου θα αποτελέσει η πλήρης αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της Εταιρείας για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων, πιστωτών, συνεργατών και επενδυτών της και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας".

Σημειώνεται ότι η αίτηση κατατέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 20% των πιστωτών της Folli Follie. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κλητεύθηκε κανένας πιστωτής, ούτε ομολογιούχος, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμη αν ήταν ενήμερες οι τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων υποβλήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας (σ.σ. την περασμένη Πέμπτη αναφέρουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες) και συζητήθηκε με κατεπείγουσα διαδικασία.

Στο πλαίσιο της αίτησης, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει υποβληθεί ένα επιχειρηματικό πλάνο για την εκ βάθρων αναδιοργάνωση του ομίλου Folli Follie Group, με επίκεντρο τη μητρική εταιρεία και τις εν Ελλάδι δραστηριότητες της. Κύκλοι της εταιρείας ανέφεραν με νόημα στο Capital.gr πως η μητρική εταιρεία είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και σε αυτή θα δοθεί έμφαση.

Με το δεδομένο αυτό, οι συγκλίνουσες ενδείξεις που μένει να επιβεβαιωθούν, οδηγούν σε ένα σχέδιο διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της FFG και ιδίως του ελληνικού σκέλους από αυτό της Ασίας, το οποίο από την πρώτη στιγμή είχε αποτελέσει ένα "μαύρο κουτί" για την υπόθεση Folli Follie.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η FF Group Sourcing Ltd (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited) μέσω της οποίας ενσωματώνονταν οι δραστηριότητες πάνω από 15 άλλων εταιρειών από την ευρύτερη περιοχή APAC (Asia, Pacific, China) της FFG. Τον ισολογισμό της FF Sourcing υπογράφει το λογιστικό γραφείο Thomas Ng - Chi Wa & Co, αγνώστων λοιπών στοιχείων, και όχι η Chung and Partners, όπως υποστήριξε το QCM.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάκληση από την ECOVIS (της εταιρείας ελεγκτών που υπέγραφε επί σειρά ετών τους ισολογισμούς της FFG) της έκθεσης ελέγχου επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανάκληση έγινε, όπως υποστήριξε η εταιρεία, διότι η Folli Follie Group Sourcing Limited και οι ορκωτοί ελεγκτές της, Th. NG Chi Wa & Co, δεν έθεσαν στη διάθεση της ECOVIS τα έγγραφα και τις λοιπές πληροφορίες που ζήτησε η ECOVIS ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύσει τις οικονομικές καταστάσεις και ιδίως τα ταμειακά διαθέσιμα της FFG Sourcing κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Τι αναφέρει η νομοθεσία

Σημειώνεται ότι με βάση τον πτωχευτικό κώδικα "τα προληπτικά μέτρα, δύνανται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ), εφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικειμένου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.

Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ` ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης ή τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευομένης της παράτασης ισχύος τους."