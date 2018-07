Ο Elon Musk της Tesla ζήτησε συγγνώμη από διασώστη των παιδιών στην Ταϊλάνδη

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Tesla, Elon Musk, ζήτησε συγγνώμη την Τετάρτη από τον δύτη Vern Unsworth, τονίζοντας ότι το λάθος να τον προσβάλει ήταν "αποκλειστικά δικό του".

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.