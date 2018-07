ΟΤΕ, Vodafone και Wind δίνουν τη "μάχη" της οπτικής ίνας

Οι επενδύσεις για δίκτυα νέας γενιάς ξεκίνησαν και προχωρούν, τώρα έφθασε η ώρα της εμπορικής αξιοποίησης. ΟΤΕ, Vodafone και Wind ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρουν για ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο 100 και 200 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σταδιακά σε 1 Gbps, μέσω της τεχνολογίας Fiber to the Home (FTTH).

Ισχυρό δέλεαρ για τους καταναλωτές αποτελεί η δράση Superfast Broadband (SFBB – www,sfbb.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που αφορά στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες που κατοικούν σε περιοχές όπου αναπτύσσονται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους οι υποδομές αυτές. Η δράση SFBB υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), Ο δικαιούχος του Κουπονιού έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει.

H επιδότηση της σύνδεσης ανέρχεται στα 13€/μήνα για μέγιστο διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία εξαργύρωσης του SFBB κουπονιού, ενώ προβλέπεται εφάπαξ κόστος σύνδεσης που επιδοτείται με 48€. Οι δικαιούχοι, αφού εκδώσουν μέσω του TAXIS - Διαδικασία "Ψηφιακής Αλληλεγγύης", αρκεί να επισκεφθούν ένα κατάστημα του παρόχου που θα επιλέξουν για να το εξαργυρώσουν και να αποκτήσουν την υπηρεσία που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ήδη διαμορφώσει τα σχετικά εμπορικά πακέτα για τη διάθεση υπηρεσιών FTTH, ενώ συνεχίζουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων για την ένταξη όλο και περισσότερων περιοχών στα τηλεπικοινωναικά δίκτυα νέας γενιάς. Στο επόμενο διάστημα όλο και περισσότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν υποδομές FFTH. Αναλυτικά:

ΟΤΕ. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, ύψους €2 δισ. έως το 2022, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αρχιτεκτονικής "οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι" (Fiber To The Home - FTTH). Έως το τέλος του 2019, η κάλυψη COSMOTE Fiber To The Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά, η κάλυψη FTTH του Ομίλου ΟΤΕ αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Vodafone. Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών της Vodafone Ελλάδας υλοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας για επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2020 σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής, αναβαθμίσεις προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων της. Περιλαμβάνει την υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, Κοζάνη, Βέροια. Η εταιρεία ήδη παρουσίασε το πρώτο μεγάλης κλίμακας δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home, FTTH) στη χώρα, το οποίο κατασκευάστηκε στον Βύρωνα και διατίθεται εμπορικά σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.

WIND. Η WIND από το καλοκαίρι του 2017 συνέδεσε στην Καλαμάτα τα πρώτα νοικοκυριά στην Ελλάδα με οπτική ίνα και συνεχίζει σε επιλεγμένες περιοχές το έργο κατασκευής οπτικής ίνας ως το σπίτι. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες WIND Fiber Plus με ταχύτητες 100/200 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps μέσω της τεχνολογίας FTTH είναι ήδη διαθέσιμες στην Καλαμάτα. Στο πλαίσιο των επενδύσεων που υλοποιεί η WIND για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε επιλεγμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι υπηρεσίες WIND Fiber Plus μέσω της τεχνολογίας FTTH θα είναι σύντομα διαθέσιμες και σε περιοχές της Λάρισας καθώς και στον Δήμο Αθηναίων.

Νίκος Χρυσικόπουλος