"Παρών" η "Γρηγόρης" στο πρόγραμμα Youth Empowered

Το πρόγραμμα Youth Empowered εντάσσεται στην ευρύτερη πλατφόρμα προγραμμάτων της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola που απευθύνονται στους νέους της χώρας με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν έμπρακτα στην αναζήτηση εργασίας, στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην αξιοποίηση ευκαιριών για το μέλλον που ονειρεύονται. Στόχος του προγράμματος είναι μέχρι το 2020, να βοηθήσει 20.000 νέους, ώστε να θέσουν τις βάσεις για το μέλλον τους.

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο από την έναρξη του προγράμματος (σ.σ. σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στο Περιστέρι) περισσότεροι από 4.730 νέοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα του youthempowered.gr, ενώ συνολικά 550 νέοι έχουν παρακολουθήσει τα 4 physical trainings του προγράμματος, με το 98% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι βοηθήθηκε ουσιαστικά από το πρόγραμμα, το οποίο "τρέχουν" στην πράξη ως μέντορες 143 στελέχη της αγοράς που μέχρι στιγμής έχουν προσφέρει 1.726 εθελοντικές ώρες καθοδήγησης.

Συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola είναι 23 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία εστίασης Γρηγόρης, που είναι η 9η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στην Ευρώπη και προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στα 330 καταστήματα που διαθέτει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και στη διοίκηση της εταιρείας.

Γιατί όμως η εταιρεία Γρηγόρης αποφάσισε να δώσει το "παρών" σε αυτή την πρωτοβουλία; Όπως λέει στο Capital.gr ο Communication Manager της εταιρείας κ. Αντώνης Αμπατζής "η απασχόληση των νέων είναι για εμάς μια από τις βασικές μας αξίες." Και συμπληρώνει "ως ελληνική εταιρεία θέλουμε να υποστηρίξουμε τη νεανική απασχόληση και την απασχολησιμότητα που είναι και ο βασικός στόχος του προγράμματος." Ο ίδιος δεν παραλείπει να σημειώσει πως ο Γρηγόρης προάγει την απασχόληση. "Είναι η βασική μας προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να δώσουμε σε περισσότερους ανθρώπους δουλειά και ευκαιρίες", αναφέρει.

Ο κ. Αντώνης Αμπατζής, Communication Manager της εταιρείας Γρηγόρης



Και όταν λέμε ευκαιρίες, θα πρέπει να αναφέρουμε πως το 10% του δικτύου της εταιρείας Γρηγόρης που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 300 καταστήματα λειτουργεί υπό πρώην υπαλλήλους της εταιρείας οι οποίοι έχουν αναλάβει το franchise των συγκεκριμένων σημείων. Δηλαδή από εργαζόμενοι έγιναν νέοι επιχειρηματίες.

Όπως λέει ο κ. Αμπατζής, "δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσα στην εταιρεία να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί. Μπορεί να μην έχουν το απαραίτητο κεφάλαιο αλλά τους δίνουμε την ευκαιρία και υποστήριξη προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτό το επιχειρηματικό βήμα, διότι γνωρίζουμε ότι έχουν τις δεξιότητες και ότι θα τα καταφέρουν."

Η εταιρεία Γρηγόρης είναι το νεότερο μέλος των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola και το βάπτισμα του πυρός το έλαβε αυτές τις ημέρες στο Περιστέρι όπου συμμετείχε με δύο στελέχη της. Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Περιστερίου, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή, συμμετέχουν 300 νέοι, 18-30 ετών, οι οποίοι με τη βοήθεια 100 μεντόρων είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία προετοιμασίας για την αγορά εργασίας που συνδυάζει επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες απαραίτητες για το εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος, καθοδήγηση από υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς και γνωριμία με πιθανούς αυριανούς εργοδότες.

Εκτός από βασικές γνώσεις οικονομικών, project management, επιχειρηματικό σχεδιασμό αλλά και τεχνικές πωλήσεων και διαπραγματεύσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία:

* Να γνωρίσουν από κοντά τους επικεφαλής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, της Coca-Cola αλλά και των στρατηγικών συνεργατών του προγράμματος μέσα από ένα διαδραστικό inspirational session

* Να ενημερωθούν για ευκαιρίες απασχόλησης

* Να πραγματοποιήσουν προσομοίωση επαγγελματικής συνέντευξης, να κάνουν το βιογραφικό τους να ξεχωρίζει και να αποκτήσουν την προσωπική τους επαγγελματική φωτογραφία

* Να εγγραφούν στο Microsoft σεμινάριο Office και LinkedIn της SocialInnov και να λάβουν τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης

* Να κερδίσουν One To One Mentoring με στελέχη της επιλογής τους, σεμινάριο Social Media με την ομάδα της Coca-Cola, αλλά και επισκέψεις στο Σχηματάρι Mega Plant, το μεγαλύτερο ελληνικό εργοστάσιο αναψυκτικών και χυμών, στη μονάδα παραγωγής σνακ TSAKIRIS στην Αταλάντη και στο υπερσύγχρονο κέντρο Logistics της εταιρείας METRO AEBE στα Οινόφυτα.