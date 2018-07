Geabit: Ποια είναι η ελληνική startup που ετοιμάζει βαλίτσες για το Ισραήλ

Ραντεβού το Σεπτέμβριο στο Ισραήλ θα δώσει η ελληνική startup Geabit που ανακηρύχθηκε νικήτρια στο διαγωνισμό "Ιsrael at 70: Innovation at its Best 2018” για νέους με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, που διοργανώνει η πρεσβεία του Ισραήλ σε συνεργασία με τους Industry Disruptors Game Changes (ID-GC), ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε πάνω από 40 συμμετοχές.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της αγροδιατροφής και προτείνει λύσεις την αύξηση της απόδοσης παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ο Ε. Καραθάνος, φοιτητής του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και εμπνευστής της ιδέας, παρουσίασε το πρώτο σύστημα "τεχνητής νοημοσύνης" για την παρακολούθηση της καλλιέργειας. Πρόκειται για μια συσκευή που επιτρέπει στον παραγωγό να παρακολουθεί εξ’ αποστάσεως τη θερμοκρασία, την υγρασία, τις καιρικές συνθήκες, βοηθώντας να αυξήσει τη σοδειά του.

Η startup κέρδισε μια θέση στην επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί 2-6 Σεπτεμβρίου 2018, όπου θα έχει συναντήσεις με ισραηλινούς εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρειών και παράλληλα θα συμμετάσχει στο φεστιβάλ καινοτομίας "DLD Tel Aviv Innovation Festival", το μεγαλύτερο συνέδριο εκπροσώπων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στο Ισραήλ.

Εκεί συγκεντρώνονται εκατοντάδες εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων, επενδυτές "άγγελοι" (angel investors), καθώς και στελέχη πολυεθνικών εταιρειών από το Ισραήλ αλλά και από όλο τον κόσμο.

Οι 5 φιναλίστ διαγωνίστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση (pitching event) στο χώρο του Invent ICT και οι κριτές από την Ελλάδα και το Ισραήλ ανέδειξαν τη νικήτρια ιδέα. Οι υπόλοιποι φιναλίστ που προκρίθηκαν για να παρουσιάσουν την επιχείρησή τους μπροστά στους κριτές ήταν η Hopewave που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, η Solomon ears που στοχεύει στη μουσική βιομηχανία, η bubbllz που αναπτύσσεται στην αγορά των social media και η applicality, μια εφαρμογή για πληροφορίες τοποθεσίας.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και της συνεργασίας Ισραήλ-Ελλάδας στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Το Ισραήλ θεωρείται ένα από τα πιο εξελιγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας διεθνώς. Το Τελ Αβίβ δε που θα γίνει το φεστιβάλ καινοτομίας θεωρείται η επιχειρηματική πρωτεύουσα του Ισραήλ και ένας κορυφαίος κόμβος καινοτομίας, όπου δραστηριοποιούνται δεκάδες κορυφαίες πολυεθνικές και εκατοντάδες νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας περιζήτητους σε παγκόσμιο επίπεδο επαγγελματίες.

Όμως και το ελληνικό οικοσύστημα αναπτύσσεται με εντυπωσιακό τρόπο τα τελευταία χρόνια και ο ενθουσιασμός των μελών της έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Ισραηλινών επενδυτών. Όπως ανέφερε η Πρέσβης του Ισραήλ, κυρία Ιρίτ Μπέν- Άμπα, σταδιακά χτίζεται μια γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Είναι η τέταρτη χρονιά που ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα. Πέρσι νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η 3asy R, που παρουσίασε μια βραβευμένη πρωτοποριακή πλατφόρμα που διευκολύνει την καθημερινότητα των ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση στο διαδίκτυο.

Βασιλική Κουρλιμπίνη

