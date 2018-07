Συστήματα Sunlight: Ξεχώρισε με τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση Intersolar - EES 2018

Σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις διεθνούς φήμης, την Intersolar - EES 2018, που έλαβε χώρα στο Μόναχο από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου, συμμετείχε η Συστήματα Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έκθεσης, η Συστήματα Sunlight παρουσίασε τη νέα κατηγορία προϊόντων SUNLIGHT Li.ONFORCE που βασίζεται στην τεχνολογία ιόντων λιθίου. Μεταξύ άλλων, σημαντικό πλεονέκτημα του νέου συστήματος είναι η προσαρμοστικότητά του σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών , όπως για παράδειγμα οικιακή και επαγγελματική. Η λύση SUNLIGHT Li.ONFORCE εγγυάται υψηλή απόδοση, ασφάλεια και αξιόπιστη λειτουργία, ενώ συγχρόνως είναι οικονομικά αποδοτική.

Στην έκθεση Intersolar - EES, το κοινό ήρθε σε επαφή με την ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων της Συστήματα Sunlight η οποία υποστηρίζει πλήρως τις ανάγκες για αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η σειρά διαθέτει μπαταρίες ανοιχτού τύπου (low maintenance) και κλειστού τύπου (maintenance free) , έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, προσφέρουν τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και εξασφαλίζουν αξιοπιστία.

Ο Chief Commercial Officer της Sunlight, Λάμπρος Μπίσαλας, με αφορμή την παρουσία της εταιρείας στην Intersolar - EES 2018, δήλωσε χαρακτηριστικά "Η Intersolar - EES εστιάζει στους τομείς των φωτοβολταϊκών και της αποθήκευσης ενέργειας και έχει καθιερωθεί, ως η σημαντικότερη, παγκοσμίως, κλαδική συνάντηση ανάμεσα σε κατασκευαστές, προμηθευτές, χονδρεμπόρους και φορείς παροχής υπηρεσιών. Με τη συμμετοχή μας στην Intersolar - EES 2018 είχαμε γι’ ακόμη μία φορά την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών που προσφέρει η εταιρία μας, αλλά και τη νέα σειρά προϊόντων τεχνολογίας λιθίου όπως το SUNLIGHT Li.ONFORCE. Η Sunlight προχωρά με μεγάλο δυναμισμό την ανάπτυξή της παγκοσμίως και σύντομα θα παρουσιάσει αντίστοιχα προϊόντα τεχνολογίας λιθίου για μεγάλες και πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας (large and very large scale installations for EES)"