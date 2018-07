Lin Bing: Η Ελλάδα αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά για τη Huawei

Εμπιστευτήκαμε την Ελλάδα την εποχή της κρίσης γιατί πιστεύουμε στις προοπτικές της αγοράς και στους Έλληνες καταναλωτές, επισημαίνει ο κ. Lin Bing, επικεφαλής του Καταναλωτικού Τομέα του κινεζικού κολοσσού της Huawei στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις της εταιρίας στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας, κάτι που θα συνεχιστεί και στο μέλλον, καθώς αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά για τον Όμιλο.

Η Huawei με παρουσία στην Ελλάδα από το 2005 δραστηριοποιείται στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) για τις επιχειρήσεις, ξεκίνησε πριν από το 2010 να δραστηριοποιείται και στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και μόλις πριν 5 χρόνια λάνσαρε στην αγορά συσκευές με το δικό της πλέον brand name. Από μερίδιο αγοράς 4% το 2015 κατάφερε να κατακτήσει και να εδραιωθεί στην δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς με σταδιακή και σταθερή ανοδική πορεία αλλά και να βρεθεί στην πρώτη θέση της αγοράς τον Δεκέμβριο του 2017, σπάζοντας μια κατάταξη που είχε παγιωθεί για μια σειρά ετών.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Lin Bing, η Huawei ακολούθησε και στην Ελλάδα την παγκόσμια στρατηγική της, που εστιάζεται στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών με μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, αλλά και ταυτόχρονα στην εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που διατίθενται και την υπόσχεση για συνεχή εξέλιξη με γνώμονα τις προτιμήσεις και την εξεύρεση λύσεων για την καθημερινότητα του καταναλωτή.

Επενδύσεις άνω των 60 δισ. δολαρίων σε Έρευνα & Ανάπτυξη διεθνώς

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Lin Bing, ο κινεζικός όμιλος έχει επενδύσει διεθνώς περισσότερα από 60 δισ. δολάρια την τελευταία δεκαετία (2008-2017) σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) προκειμένου να εξασφαλιστούν καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και πελατών. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει 154 εξειδικευμένα κέντρα R&D και 36 κέντρα καινοτομίας σε όλο τον πλανήτη, με περίπου 80.000 εργαζόμενους, το 45% του συνολικού της ανθρώπινου δυναμικού να απασχολείται στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξη.

Για την προώθηση των κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δόθηκε έμφαση στην συνεργασία της Huawei με προσωπικότητες - "αγαπημένους ήρωες" όπως τους ονομάζει ο Lin Bing - που εμπνέουν το ευρύ κοινό, διότι είναι αυτοδημιούργητοι, ξεκίνησαν από χαμηλά και έφτασαν στην κορυφή, όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποτέλεσε τον πρώτο επίσημο πρεσβευτή για παρουσίαση κινητού τηλεφώνου στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής του καταναλωτικού τομέα της Huawei στην Ελλάδα, που διεθνώς αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) εξυπηρετώντας πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, ερωτηθείς σχετικά επισημαίνει ότι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς smart phones στην Ελλάδα είναι ακόμη σημαντικές, παρά την σημαντική τους διείσδυση τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει οι Έλληνες καταναλωτές αντικαθιστούν το κινητό τους τηλέφωνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος.

Όπως αναφέρει ο Lin Bing, ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Huawei, είναι η δυνατότητα που έχει να ενσωματώνει τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως κάμερα υψηλής ποιότητας, μπαταρία μεγάλης ισχύος και οθόνη full view, τα οποία συνήθως βρίσκουμε σε premium και κατά συνέπεια ακριβότερα smart phones, να διατίθενται ακόμα και στις πιο οικονομικές σειρές της όπως τα νεοαφιχθέντα Huawei Y series 2018. Κατά συνέπεια ο καταναλωτής, παρόλο που θα πληρώσει μικρότερο τίμημα, θα έχει πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και θα την αξιοποιήσει στην καθημερινότητά του. Ταυτόχρονα, πολλές από τις συσκευές της εταιρίας υιοθετούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) που μετατρέπουν τα κινητά σε ψηφιακούς συνεργάτες του ανθρώπου.

Όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο "Mobile AI and the Future of Intelligent Devices" που χρηματοδότησε η Huawei, η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ένα σύμβολο, όπως ακριβώς ήταν και η ατμομηχανή στην έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης, με την πλατφόρμα που θα επωφελείται περισσότερο από την εφαρμογή της να είναι τα έξυπνα κινητά. Σύμφωνα με την μελέτη οι χρήστες smartphones θα αποτελούν το 2021 το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, με όλες τις mobile εφαρμογές να εξελίσσονται και να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται τη δύναμη του cloud, τις υπηρεσίες τοποθεσίας, τους κωδικούς QR και τις δυνατότητες των καμερών των συσκευών.

Ερωτηθείς σχετικά ο Lin Bing, εστιάζει και στην ενίσχυση του ρόλου του κινητού με την ταχύτατη ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) που θα διασυνδέει μεταξύ τους εκατομμύρια συσκευές με τελικό αποδέκτη το κινητό τηλέφωνο.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι το πρώτο προϊόν της Huawei, που ιδρύθηκε 30 χρόνια πριν στη πόλη Shenzhen της Κίνας, ήταν οι διακόπτες τηλεφώνων, όμως δεν άργησε να ασχοληθεί με τον τομέα τηλεπικοινωνιών παρέχοντας τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες όπως ασύρματο, σταθερό και cloud core δίκτυο, με τα δίκτυα δεδομένων επιχειρήσεων, τις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας & συνεργασίας και βεβαίως την ανάπτυξη των δικών της συσκευών smartphone και tablet, βασιζόμενη στο παγκόσμιο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ