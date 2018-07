Διπλή βράβευση για την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Δύο διακρίσεις απέσπασε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Πέμπτη 28 Ιουνίου, με θέμα: "Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης".

Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος αναδείχθηκε "Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS), 2017" παίρνοντας το πρώτο βραβείο στη σχετική κατηγορία. Επίσης απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS), 2017".

Το Χρηματιστήριο Αθηνών βράβευσε τα μέλη του με βάση τη συναλλακτική τους δραστηριότητα στην αγορά Μετοχών, την αγορά Παραγώγων, την αγορά Ομολόγων και το Δίκτυο XNet.

Τα βραβεία εκ μέρους της Τράπεζας παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μιχάλης Ανδρεάδης, ο οποίος ανέφερε: "είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς η σημερινή βράβευση, η οποία αποτελεί αναγνώριση της δραστηριότητας και των θετικών αποτελεσμάτων της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Τα βραβεία αυτά ανήκουν πρωτίστως σε όλους τους εργαζομένους της Τράπεζας μας".

Στόχος της εκδήλωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήταν η ανάδειξη της προσαρμογής που απαιτείται στην επιχειρηματικότητα, τις εταιρείες και τα στελέχη τους, με οδηγό επιτυχημένα επιχειρηματικά παραδείγματα και διεθνείς πρακτικές, ώστε να επιτυγχάνεται αδιάλειπτα η ανταγωνιστικότητα, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 200 άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, εισηγμένων εταιρειών, εκπρόσωποι φορέων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών που συμμετέχουν στο οικοσύστημα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.