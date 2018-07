Πότε ξεκινάει το project του εφοπλιστή Προκοπίου στη Σταδίου

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Από την... υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη θα εξαρτηθεί πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείται το έργο της αναγέννησης του Μεγάρου Αθηνογένους στην οδό Σταδίου 50, ένα ιστορικό κτήριο που ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου. Ας πάρουμε όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Το έργο της αναγέννησης και αλλαγής χρήσης του Μεγάρου Αθηνογένους έχει τις ρίζες του στο πρόγραμμα του 2014 "Re-think Athens" για την αναμόρφωση του κέντρου της Αθήνας. Παρότι τα περισσότερα έργα ανάπλασης του "Re-think Athens” δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα, το εγχείρημα της αναγέννησης του Μεγαρου Αθηνογένους συνέχισε, αυτόνομα, την πορεία του. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο τεχνολογικά εξοπλισμένο κτήριο, το οποίο θα λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα για επιχειρήσεις, όπου σε χώρους πολλαπλών χρήσεων θα φιλοξενούνται οι δραστηριότητες, κατά βάση νεοφυών εταιρειών (start ups), στα πρότυπα μεγάλων πόλεων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Λίγο πριν την εκκίνηση

Που βρίσκεται όμως, η πορεία της επένδυσης; Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από μερικές εβδομάδες, οι εταιρείες Korovina Enterprises Ltd, Apure Enterprises Ltd, Boyaca Enterprises Ltd και Lagadia Enterprises Ltd, που διαθέτουν την κυριότητα του Μεγάρου Αθηνογένους, απέκτησαν την άδεια για την κατεδάφιση των προσκτισμάτων του κτηρίου. Ουσιαστικά, πρόκειται για τρία κτήρια που βρίσκονται στον πίσω χώρο του οικοπέδου και "καλύπτονται" από την ερειπωμένη όψη του χαρακτηρισμένου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης διώροφου νεοκλασικού.

Στη θέση των τριών αυτών κτηρίων, από τα οποία δύο, που είναι λιθόκτιστα, έχουν, μερικώς καταρρεύσει ελλείψει συντήρησης, θα ανεγερθεί πολυώροφο κτήριο που θα λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το Μέγαρο Αθηνογένους θα αποκατασταθεί πλήρως, ώστε να αποκτήσει τη μορφή που είχε, όταν η οικογένεια Αθηνογένη βρισκόταν εν ζωή. Όπως εξηγούν ενημερωμένες πηγές, το νεόδμητο πολυώροφο κτήριο θα συνδέεται με το διώροφο νεοκλασικό, ενώ θα αναπτυχθούν και περιορισμένες εμπορικές χρήσεις.

Η απόφαση Σταθάκη

Το έργο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μετά από πολλά χρόνια γραφειοκρατίας, βρίσκεται, πλέον, στο τελικό στάδιο. Τι έχει προηγηθεί; Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) έχει γνωμοδοτήσει θετικά, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Πολιτισμού να ανάψει το πράσινο φως για την αξιοποίηση του Μεγάρου. Στη συνέχεια το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΣΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος, που συστάθηκε τον χειμώνα του 2018, γνωμοδότησε θετικά και πλέον θα πρέπει ο Γιώργος Σταθάκης να εκδώσει την υπουργική απόφαση (που στηρίζεται στην απόφαση του ΚΣΑ).

Σημειώνεται ότι η υπουργική απόφαση απαιτείται επειδή το οικόπεδο διαθέτει ειδικούς όρους δόμησης βάσει Προεδρικού Διατάγματος του 1983. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η έκδοση της εν λόγω απόφασης θα "ξεκλειδώσει" την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια. Άλλωστε, όπως αναφέρουν πληροφορημένες πηγές, ο κ. Προκοπίου επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση του νεοκλασικού ακόμη κι αν αυτό θα λειτουργούσε σε βάρος του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

