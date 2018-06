ΕΧΑΕ: Στον Μυτιληναίο το βραβείο του Best IR Team του 2017

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Best IR Team" απέσπασε ο όμιλος Μυτιληναίος στο πλαίσιο εκδήλωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέμα "Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης". Στην ίδια κατηγορία, το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στον ΟΠΑΠ και το τρίτο στην Τιτάν.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των προσαρμογών που απαιτούνται στην επιχειρηματικότητα, στις εταιρείες αλλά και τα στελέχη τους, ώστε να επιτευχθεί η διαρκής ανταγωνιστικότητα, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με οδηγό επιτυχημένα επιχειρηματικά παραδείγματα και διεθνείς πρακτικές.

Απονεμήθηκαν ανά κατηγορία τα εξής βραβεία:

Best Member in Stock Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ

2ο βραβείο - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο - EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο - ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.



Highest Turnover in XNET Network, 2017

1ο βραβείο - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD

2ο βραβείο - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο - THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD



ATHEX Members, Best Country Research Team, 2018

1ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2ο βραβείο - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



ATHEX Listed Companies, Best IR Team, 2017

1ο βραβείο - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2ο βραβείο - Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

3ο βραβείο - ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, στην έναρξη της εκδήλωσης επεσήμανε ότι: "το Χρηματιστήριο, ως ο πυρήνας της χρηματιστηριακής αγοράς, μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κεφαλαιαγοράς. Η προώθηση ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων επενδυτών - Ελλήνων και ξένων - με θετικές επιδράσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της χώρας μας".