Στο επίκεντρο της κοινωνικής προσφοράς θέτει η PwC Ελλάδας τους εργαζομένους της

Τη σκυτάλη στους εργαζόμενους της δίνει η PwC Ελλάδας για την ενίσχυση του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί εδώ και 18 χρόνια. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα εθελοντισμού "One for One” στο πλαίσιο του οποίου για κάθε ώρα εθελοντικού έργου, θα προσφέρει ένα ευρώ σε ΜΚΟ επιλογής των εργαζομένων της.

Μέσα από το πρόγραμμα, η PwC Ελλάδας επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερης εμπλοκής των εργαζομένων της στο πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί, φέρνοντάς τους έτσι πιο κοντά με την έννοια του εθελοντισμού και τα συναισθηματικά οφέλη που εμπεριέχει για τον εργαζόμενο. Παράλληλα, ενδυναμώνει τη δράση της, πιστή στο όραμα της για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τον εντοπισμό λύσεων σε σημαντικά προβλήματα.

Το πολυεπίπεδο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί η PwC Ελλάδας, στηρίζεται στη δυναμική των 150 εθελοντών – εργαζομένων της PwC Ελλάδας. Μόνο τον τελευταίο χρόνο (ΟΕ Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018), προσφέρθηκαν 1.981 ώρες εθελοντικής εργασίας για τη στήριξη 16 ΜΚΟ και 2 εκκολαπτηρίων νεοφυών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα "One for One” ανακοινώθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, παρουσία των ΜΚΟ που στηρίζει η PwC Ελλάδας, με στόχο την επιβράβευση των εθελοντών κατά τη διάρκεια του ΟΕ 2018 που λήγει στις 30/6/2018 και την ενθάρρυνση τους για τη συνέχιση του σημαντικού τους έργου και συμβολής κατά τη διάρκεια και του επόμενου έτους.

Ο Μάριος Ψάλτης, CEO PwC Ελλάδας, σχολίασε κατά την ανακοίνωση του προγράμματος στους εργαζόμενους : "Εδώ και χρόνια, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και δίνουμε λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, διατηρώντας πάντα τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο. Ο εθελοντισμός έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για την κοινωνία όσο και για τον ίδιο τον εθελοντή. Μέσα από τις δράσεις μας και το πρόγραμμα One for One ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να προάγουν τη συλλογικότητα και να κάνουν τη διαφορά".