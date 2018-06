3ος Περιφερειακός Διαγωνισμός FinTech "Beyond Hackathon" από το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, διενεργήθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank ο Περιφερειακός Διαγωνισμός FinTech "Beyond Hackathon”, στις 22 - 24 Ιουνίου 2018, σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς Found.ation και The Cube.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, "ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Fintech "Beyond Hackathon”, αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία της Eurobank στο πλαίσιο της συνεπούς στρατηγικής της για την ενίσχυση της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Φέτος συμμετείχαν 20 ομάδες, οι οποίες προκρίθηκαν μετά από μια διαδικασία προαξιολόγησης, που προηγήθηκε της τελικής φάσης του Διαγωνισμού, ενώ για μια ακόμη χρονιά το "Beyond Hackathon” υποστηρίχθηκε επίσης από τις Τράπεζες του Ομίλου, Eurobank a.d. Beograd και Eurobank Bulgaria AD. Δηλώσεις συμμετοχής κατατέθηκαν από ομάδες προερχόμενες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι), Σερβία ενώ, ειδικά για τη συμμετοχή από την Ελλάδα, αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από ομάδες προερχόμενες από διαφορετικές πόλεις, μεταξύ αυτών τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Χαλκίδα και τις Σέρρες.

Ο Διαγωνισμός ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, 22 Ιουνίου 2018. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Στ. Ιωάννου και η Δρ. Μαρία Μπουντρογιάννη, κοσμήτορας της σχολής "The G.Raymond Chang School of Continuing Education”του Ryerson University στον Καναδά. Η Δρ. Μ. Μπουντρογιάννη βρέθηκε στην Αθήνα για την ενεργοποίηση πενταετούς μνημονίου συνεργασίας που ξεκίνησε η Eurobank με το Ryerson University in Canada, εξασφαλίζοντας νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής δικτύωσης για το ελληνικό start-up οικοσύστημα και πρόσβαση νέων Ελλήνων επιχειρηματιών σε αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα".

Ο κ. Στ. Ιωάννου δήλωσε: "H Eurobank υποστηρίζει ενεργά υγιείς και καινοτόμες επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους, εντός και εκτός Ελλάδας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η τεχνολογία δεν έχει σύνορα και αναγνωρίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και υπό αυτό το πρίσμα. Η υποστήριξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος FinTech, το οποίο βρίσκεται στα πρώτα του βήματα στη χώρα μας, είναι προς όφελος όλων. Η Eurobank επιλέγει να τοποθετηθεί ενεργά και σε αυτό το πεδίο εγκαίρως, υλοποιώντας με συνέπεια πρωτοβουλίες όπως είναι το "Beyond Hackathon”."

Στην ομιλία της, η Δρ. Μ. Μπουντρογιάννη, αφού αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ryerson με την Eurobank, δήλωσε, μεταξύ άλλων: "Παρά το ότι μπορεί να μας χωρίζει μεγάλη γεωγραφική απόσταση, η συμφωνία αυτή είναι μια ισχυρή απόδειξη της ισχύος των διεθνών συνεργασιών. Είναι κρίσιμο και για τους Έλληνες επιχειρηματίες να αναβαθμίζουν διαρκώς τις δεξιότητές τους, να παρακολουθούν τις τάσεις στη διεθνή αγορά εργασίας και δεν μπορώ παρά να τονίσω τη μεγάλη σημασία που έχει για όλους η συνεργασία, η επιμονή και η δια βίου μάθηση."

Φέτος, κατά τη διάρκεια του "Beyond Hackathon” δόθηκε, για πρώτη φορά, η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν ανεπτυγμένες υπηρεσίες της Τράπεζας, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών, προκειμένου να υλοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ιδέες τους. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε ένα πλήρως λειτουργικό Responsive API sandbox με δυνατότητες όπως μεταφορές και πληρωμές με μεταβολή υπολοίπου λογαριασμού, συναλλαγές που απεικονίζονται σε transaction list, εξατομικευμένους λογαριασμούς κ.ά. Επιπροσθέτως δόθηκαν προσβάσεις σε λογαριασμούς υπηρεσιών όπως στο IBM cloud του bluemix, τα Watson APIs για ΑΙ-based ιδέες και στο documentation των APIs μέσω του ΙΒΜ connect.

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 24 Ιουνίου 2018, με την ανάδειξη δύο νικητών από την Κριτική Επιτροπή που απαρτιζόταν, εκ μέρους της Eurobank από τους κ.κ. Σταύρο Ιωάννου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Ανέστη Πετρίδη, Group Chief Information Officer, από τη Δρ. Μαρία Μπουντρογιάννη και τους κ.κ. Βασίλη Τραπεζάνογλου για τη VIVA Wallet S.A., Αρίστο Δοξιάδη από την Big Pi Ventures, Δημήτρη Καλαβρό Γουσίου της Velocity.Partners Venture Capital, Φοίβο Πανταζή της Speedinvest (Si) FinTech Opportunities Fund & Pipeline Capital Management.

Τα χρηματικά βραβεία της Eurobank για τους 2 νικητές του Διαγωνισμού (7.000€ και 3.000€ αντίστοιχα) απονεμήθηκαν ως εξής:

1. 1ο βραβείο στην ομάδα "ExpendZen”, με τους Νίκο Παππά, Κωνσταντίνο Οικονόμου, Κωνσταντίνο Τριανταφυλλάκη, Ειρήνη Δέγκλερη και Γιώργο Μαυρίδη, για την πρότασή τους που αφορά μια πλατφόρμα διαχείρισης εξόδων και πληρωμών μέσω εταιρικής κάρτας, με σκοπό την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση της παρακολούθησης των δαπανών μιας εταιρείας.

2. 2ο βραβείο στην ομάδα "Tenderly”, με τους Vukoje Vukašin, Bencic Andrej, Urosevic Nebojsa και Habic Bogdan από την Σερβία, που ανέπτυξαν ένα marketplace για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο διευκολύνει τη συνεργασία τους με μεγαλύτερες εταιρίες βασισμένο σε τεχνολογία private blockchain.

Ο περιφερειακός Διαγωνισμός "Beyond Hackathon” υποστηρίχθηκε από παγκόσμιους ηγέτες της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ελληνικούς επιχειρηματικούς φορείς, αλλά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες mentoring στους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Κορυφαίες εταιρείες υποστήριξαν με ευγενικές χορηγίες το Διαγωνισμό.