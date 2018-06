Γιατί να επενδύσετε στη μετεκπαίδευση υψηλόβαθμων στελεχών της επιχείρησής σας

Τη σημασία της μετεκπαίδευσης των υψηλόβαθμων στελεχών των επιχειρήσεων αναδεικνύει η εικόνα της αγοράς εργασίας σήμερα, η οποία έχει καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απαιτητική. Ιδίως μέσα στην περίοδο της κρίσης, η επένδυση στην εκπαίδευση "φωτίζει" το πιο σημαντικό asset της σύγχρονης επιχείρησης, που δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της.

Με στόχο να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους σε μία πορεία ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και προόδου, εντός ή και εκτός Ελλάδος, τα ανώτατα στελέχη αναζητούν στην εκπαίδευση την επαγγελματική ανάπτυξη και προσωπική ολοκλήρωση. Άλλωστε, η σωστή επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος οφείλει να ικανοποιήσει την εσώτερη επιθυμία που διακατέχει τα φιλόδοξα και ικανά στελέχη να ξεδιπλώσουν και να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους σε ένα ανώτερο επίπεδο.

Παράλληλα, η εκπαίδευση απαντά στον καθημερινό προβληματισμό ανώτατων διευθυντικών στελεχών, επιτρέποντάς τους να αναζητήσουν τρόπους ανανέωσης της σκέψης τους και εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων.

Επιστροφή… στα θρανία

Κόντρα στην κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας η εκπαίδευση θεωρήθηκε αγαθό πολυτελείας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ωθήσουν τα στελέχη τους να "επιστρέψουν στα θρανία".

Ενώ τα τελευταία χρόνια, όλο και λιγότεροι υποψήφιοι επέστρεφαν στα πανεπιστημιακά έδρανα για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, λόγω της οικονομικής και επαγγελματικής συγκυρίας, υπήρξαν και αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες στην προσπάθειά τους να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά, έθεσαν στο επίκεντρο τον εργαζόμενο και επένδυσαν στην εκπαίδευσή του.

Μάλιστα, πολλές εταιρείες εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού αναγνώρισαν τις αλλαγές που συντελούνται και τις γρήγορες κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβούν, όπως για παράδειγμα στον τραπεζικό κλάδο, με το fintech που απαιτεί καινούργιες δεξιότητες, αλλά και αλλαγή κουλτούρας και ωθούν τους εργαζομένους τους σε σχετικά προγράμματα.

Το μεταπτυχιακό Executive MBA

Στο πλαίσιο αυτό, το μεταπτυχιακό Executive MBA, που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο από τη δεκαετία του 2000, προφέρει επικαιροποιημένη γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ασχολείται με τις σύγχρονες προκλήσεις και επικεντρώνεται στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, με έμφαση στην ενδυνάμωση των λεγόμενων "soft skills". Ακόμη, προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης όπου τα ανώτατα στελέχη θα βρεθούν με ανθρώπους της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας και status. Θα βρεθούν ανάμεσα σε στελέχη με παρόμοιες εμπειρίες διοίκησης και επαγγελματικής καταξίωσης, ώστε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων γύρω από την επίλυση διαφόρων θεμάτων, να επιτευχθεί η σύνθεση μίας καινούριας ιδέας και η διεύρυνση του τρόπου σκέψης, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται η αξία της επαγγελματικής δικτύωσης.



Το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece έχει σχεδιάσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε διευθυντικά στελέχη, με τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσίας. Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται στην αγγλική γλώσσα, δύο σαββατοκύριακα ανά μήνα, με συνολική διάρκεια 20 μήνες, και έναρξη κάθε δεύτερο Σεπτέμβριο. Οι καθηγητές του προγράμματος προέρχονται από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Wharton, το LBS και το INSEAD, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ταξίδι στο εξωτερικό, σε συνεργασία με κορυφαίο πανεπιστήμιο.

Η πρωτοπορία του προγράμματος Alba EMBA

Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το εν λόγω πρόγραμμα του Alba Graduate Business School ξεχωριστό είναι:

-Η δομή του. Το περιεχόμενο του προγράμματος ξεδιπλώνεται μέσα από τέσσερις στρατηγικές θεματικές ενότητες, τις "Προκλήσεις του Διεθνούς Περιβάλλοντος", τις "Θεμελιώδεις Αρχές της Επιχείρησης", την "Ανάπτυξη Προσωπικών και Οργανωσιακών Ικανοτήτων" και την "Ανανέωση της Επιχείρησης".

-Η έμφαση σε μαθήματα Ηγεσίας και Καινοτομίας. Επιπλέον, εξειδικευμένοι καθηγητές του Alba παρακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τους, συμμετέχοντες και την εξέλιξή τους, μέσω της διαδικασίας του coaching.

-Η δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματικών επαφών. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται ύστερα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης και με ουσιαστικό κριτήριο την επαγγελματική τους πορεία και καταξίωση.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το ΑΜΒΑ (Association of MBAs) και τον NEASC (New England Association of Schools and Colleges), ενώ η τάξη αποτελείται από 15 έως 20 άτομα. Το κόστος του ανέρχεται σε €28.000 που καταβάλλονται σε διμηνιαίες δόσεις.

Δείτε τα επαγγελματικά και προσωπικά οφέλη του Alba EMBA μέσα από τις μαρτυρίες ανώτατων στελεχών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα εδώ.