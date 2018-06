Ολοκληρώθηκε το EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018 Forum

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Τις εργασίες του ολοκλήρωσε σήμερα το EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018 Forum, το συνέδριο που έλαβε χώρα στο Μονακό ενόψει της ειδικής τελετής, αύριο Σάββατο, για την ανάδειξη του EY World Entrepreneur Of The Year™.

Την αυλαία του forum έκλεισε, με την ομιλία της, η Elle Macpherson, που έχει ιδρύσει την εταιρεία WelleCo, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά της, τα τελευταία 30 χρόνια, στον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, αλλά και του επιχειρείν. Αναφέρθηκε στην επιχειρηματική της πορεία, αλλά και στην απόφασή της να ιδρύσει εταιρεία, χωρίς να έχει γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το "παρών" στις συνεδριακές εκδηλώσεις, που διοργάνωσε ο πολυεθνικός όμιλος παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών EY, έδωσαν κορυφαίοι επιχειρηματίες από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων:

-ο Αυστραλός δισεκατομμυριούχος Andrew Forrest που έχει δωρίσει σημαντικό τμήμα της περιουσίας του, συνολικού ύψους 5 δισ. δολ., σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και για την καταπολέμηση του καρκίνου

-ο διευθύνων σύμβουλος του ιστοτόπου Trend Hunter, Jeremy Gutsche ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, που έχουν προκύψει από συνδυασμό επιρροών από διαφορετικούς χώρους, διευκολύνοντας τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

-ο Tani Sri.Dr. "Tony” Fernandes επικεφαλής του ομίλου Air Asia που μίλησε για τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών πεδίων και τις ευκαιρίες που προκύπτουν

-η Peggy Johnson, αναπληρώτρια αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης της Microsoft

-οι επικεφαλής των πολυεθνικών κολοσσών InMotion Ventures Sebastian Peck Sixt Se Erich Sixt και JCDecaux France Albert Asseraf και διακεκριμένοι επιστήμονες από το διεθνές business school Insead, όπως ο καθηγητής Ludo Van Der Heyden και o συμπρόεδρος του συμβουλευτικού ομίλου Teneo Intelligence

Η ανάδειξη του EY World Entrepreneur Of The Year™

Πλέον, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή βραδιά κατά τη διάρκεια της οποίας, σε ειδική τελετή, θα γίνει γνωστό ποιος από τους 56 υποψήφιους επιχειρηματίες, θα αναδειχθεί ως EY World Entrepreneur Of The Year™.

Την Ελλάδα, εκπροσωπούν ο Ξενοφών Καντώνιας, πρόεδρος της Cosmos Aluminium και οι δύο γιοί του, Ιωάννης και Θεόδωρος, που κατέχουν τις θέσεις του αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου, αντίστοιχα.

Οι επικεφαλής της βιομηχανίας – εξαγωγικής υπερδύναμης, με έδρα τη Λάρισα, απέκτησαν τη διάκριση Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς” 2017 της ΕΥ, σε ειδική τελετή, που έλαβε χώρα τέλη Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.