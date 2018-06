Γιατί η Folli Follie επιμένει στο σενάριο της "επίθεσης"

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Ένα και πλέον μήνα από την πρώτη δημόσια τοποθέτηση απέναντι στους ισχυρισμούς του fund QCM για ανακρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις και στο εύρος του δικτύου και των πωλήσεων, ιδιαίτερα στην Κίνα, και αφού μεσολάβησαν ένα 25ήμερο παραμονής στο Χονγκ Κονγκ, η καταβαράθρωση της μετοχής και των ομολόγων της εταιρείας, η αναστολή του τίτλου στο Χ.Α., η παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων προς τους δανειστές και η παραπομπή στον εισαγγελέα, η διοίκηση της Folli Follie Group επιχείρησε με νέα παρέμβασή να δώσει το στίγμα των ενεργειών της. Ωστόσο πολλά από θέματα που απασχολούν την αγορά για μια από της πλέον ηχηρές περιπτώσεις εταιρικής αποδόμησης στην ελληνική κεφαλαιαγορά, παραμένουν ανοικτά προς διευκρίνιση.

Στις 6 Μαΐου, δύο ημέρες αφότου το report της QCM λάβει τεράστια έκταση στα ελληνικά Media, o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κάνει λόγο για "άδικη επίθεση που δέχεται το brand Folli Follie και κατ' επέκταση ο Όμιλος FF Group από ομάδα κερδοσκόπων". Σχεδόν ένα μήνα μετά, την περασμένη Παρασκευή 8 Ιουνίου, σε νέα παρέμβαση του, ο Τζ. Κουτσολιούτσος μιλά για μια πρωτοφανή επίθεση "που έπληξε τον όμιλο και κυρίως την φήμη και την εικόνα μας, εμένα προσωπικά και την οικογένεια μου".

Πέραν της προσπάθειας για συσπείρωση όλων των δυνάμεων που συντάσσονται με τον όμιλο FFG, μένει ακόμη να αποδειχθεί εάν η "επίθεση" ήταν αναίτια ή όχι. Εάν δηλαδή, επί της ουσίας, τα οικονομικά μεγέθη, τα αποθέματα και τα ταμειακά διαθέσιμα, μεταξύ άλλων, του ομίλου είναι τα δηλούμενα στις οικονομικές της καταστάσεις. Η λεκτική διατύπωση της αναφοράς του CEO της εταιρείας ότι "δεν θα διστάσουμε να διορθώσουμε τα όποια λάθη, εφόσον διαπιστωθούν υπεύθυνα και αναμφισβήτητα από τις αυστηρές ελεγκτικές διαδικασίες που δρομολογήσαμε", κρίνεται πολύ σημαντική.

Το εγχείρημα για τη διαπίστωση αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ομάδα ελεγκτών εδώ και αρκετό διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στα κεντρικά του ομίλου στο Άγιο Στέφανο και προχωρά στον οικονομικό έλεγχο. Το πεδίο είναι εξαιρετικά ευρύ, καθώς αφορά σε 45 θυγατρικές σε 26 χώρες. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα θα δοθούν εντός του μήνα, αποτυπώνοντας σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση ώστε να αποσαφηνιστεί η εικόνα για το μείζον θέμα των 446 εκατ. ευρώ των ταμειακών διαθεσίμων.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως οι δυσκολίες εντοπίζονται στις ασιατικές – κινεζικές δραστηριότητες, καθότι οι εκεί θυγατρικές δεν υποχρεούνται στην τήρηση ΔΛΠ. Μέσω της FF Group Sourcing Ltd (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited) ενσωματώνονται οι δραστηριότητες πάνω από 15 άλλων εταιρειών από την ευρύτερη περιοχή APAC (Asia, Pacific, China) της FFG. Τον ισολογισμό υπογράφει το λογιστικό γραφείο Thomas Ng - Chi Wa & Co, αγνώστων λοιπών στοιχείων, και όχι η Chung and Partners, όπως υποστήριξε το QCM.

Δύο ακόμη σημαντικές αλλαγές, υπό την πίεση που ασκείται, πραγματοποιήθηκαν στη σύνθεση του δ.σ. και στη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου του ομίλου που αναδιοργανώθηκε και θα εποπτεύεται από μέλη του δ.σ. με αυξημένα καθήκοντα. Παράλληλα, μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Β. Κουμανάκου, Ηλ. Κούκουτσα, Jiannong Qian (αντιπρόεδρος της Fosun) και Ζαχαρία Μαντζαβίνου (συγγενικό πρόσωπο του κ. Κουτζολιούτσου), στο δ.σ. τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Μιχαήλ Τσιμπρής και Δημήτρης Ποταμίτης (αμφότεροι νομικοί με ειδικότητα σε θέματα κεφαλαιαγοράς), Ηλία Πεντάζου (τ. γ.γ. στο υπουργείο Οικονομικών) και ο Zhang Haolei. Ο τελευταίος είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Fosun στην Ελλάδα και εμφανίζεται ως γνώστης της εγχώριας πραγματικότητας.

Η επίκληση του μεγέθους του ομίλου και των εργαζομένων που απασχολεί, με την εταιρεία να κάνει λόγο για 10.000 οικογένειες εργαζόμενων και συνεργατών, καθώς και ότι η λειτουργία των εταιρειών, η εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα συνεχίζονται κανονικά και δεν έχουν ανασταλεί εξαιτίας του αρνητικού κλίματος, ήταν επίσης δύο από τα στοχευμένα στοιχεία της ανακοίνωσης.

Ήταν επίσης σαφής η πρόθεση να υπάρξει ενημέρωση προς τους ομολογιούχους, μετόχους, και λοιπούς stakeholders, ότι δεν υπάρχει ούτε μία μέρα καθυστέρηση στις υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες εκπληρώνονται προς όλους και ότι η εταιρεία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι επαρκή για την συνέχιση της ομαλής της λειτουργίας.

Και αυτό διότι οι κινήσεις ομολογιούχων και μετόχων είναι, όπως έχει αναφέρει πολλάκις από το Capital.gr, καθοριστικές για τη συνέχεια. Οι κινήσεις των κατόχων των ομολογιών των δύο εκδόσεων, συνολικής ονομαστικής αξίας 379,5 εκατ. ευρώ, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τη συνέχεια, ιδιαίτερα εάν απαιτηθεί – επί βάσεως συγκεκριμένων και αποδεδειγμένων αιτιών - η πρόωρη προεξόφλησή των ομολόγων που έχει εκδώσει η FFG.