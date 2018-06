Ρεκόρ αφίξεων τουριστών αναμένεται φέτος

Ρεκόρ αφίξεων τουριστών αναμένει και φέτος το υπουργείο Τουρισμού που εκτιμά ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 2 εκατ. σε σχέση με πέρυσι και θα ξεπεράσει τα 32 εκατ. Γεγονός που μεταφράζεται και σε αύξηση των εσόδων, τα οποία πέρυσι υπολογίσθηκαν σε 14.7 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσε ο Γ. Τζιάλλας γ.γ. τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης του υπουργείου τουρισμού, στην ημερίδα για τον τουρισμό υγείας της Ελλάδας, που οργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο Huffington Center στο Λος Αντζελες των ΗΠΑ.

Ο κος Τζιάλλας έδωσε έμφαση και σε μια άλλη θετική εξέλιξη που αφορά τον τουρισμό στη χώρα μας και τις νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά " για πρώτη φορά στη χώρα από το 2001, τον φετινό Απρίλιο υπήρξαν 100.000 νέες θέσεις εργασίας (προσλήψεις μείον τις αποχωρήσεις) από τις οποίες το 80% έγιναν στον τουρισμό και οι μισές από αυτές είναι μόνιμες και όχι εποχικές θέσεις εργασίας".

Στόχος, όπως είπε ο γ.γ του υπουργείου τουρισμού είναι να δοθεί έμφαση στο θεματικό τουρισμό, όπως ο ιατρικός τουρισμός και άλλες μορφές τουρισμού και να επεκταθεί η τουριστική περίοδος, αναδεικνύοντας νέους προορισμούς στη χώρα.

Ήδη όπως τόνισε προχωρά το πρόγραμμα για τον ιαματικό τουρισμό. "Αρχικά έχουν δεσμευθεί 25 εκατ. ευρώ τα οποία θα κληθούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι που έχουν πιστοποιημένες ιαματικές πηγές. Μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί 60 ιαματικές πηγές στη χώρα και προχωρά η εξέταση και άλλων αιτήσεων".

Όπως είπε ο κος Τζιάλλας, ο ιατρικός τουρισμός που αφορά καθαρά ιατρικές πράξεις, ιαματικό τουρισμό και τουρισμό ευεξίας, θα στηριχθεί ακόμη περισσότερο από το υπουργείο τουρισμού και υγείας που θα βοηθήσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτύξει αυτή την πολύτιμη για την οικονομία μορφή τουρισμού.

Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος του ΙΣΑ ,της ΚΕΔΕ, και του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, τόνισε ότι γίνεται συντονισμένη προσπάθεια για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό, στον παγκόσμιο χάρτη του ιατρικού τουρισμού. Όπως είπε "ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού υγείας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 15%-25%, με περίπου 35 εκατομμύρια διασυνοριακούς ασθενείς σε όλο τον κόσμο να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3.800-6.000 δολάρια ανά ιατρική επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες, διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, ενδονοσοκομειακή παραμονή και καταλύματα".

Ο κος Πατούλης κατέληξε λέγοντας ότι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για να γίνει η Ελλάδα ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς Τουρισμού Υγείας διεθνώς.

Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Λος Αντζελες , Γ. Καραχάλιος στην ομιλία του, είπε ότι είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο, δίνοντας έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού, τονίζοντας πως " ο ιαματικός τουρισμός δεν θα ωφελήσει μόνο γιατί θα προσφέρει θέσεις εργασίας, αλλά γιατί θα αναδείξει την εικόνα της χώρας και την αξιοπιστία της όσον αφορά την ιατρική επιστήμη και τις δυνατότητες της στην Ελλάδα".

Για την προσπάθεια να χτιστεί ένα brand name που να αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην Ελλάδα, όπως ήδη έχει επιτευχθεί με την εξωσωματική γονιμοποίηση και άλλους τομείς, για τους οποίους γίνεται πλέον λόγος στο εξωτερικό μίλησε ο Κ. Πάντος, αντιπρόεδρος του διεθνούς κέντρου Τουρισμού Υγείας. Συγκεκριμένα τόνισε, ότι "η καλή φήμη για τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, αποκτάται μόνο όταν βασισθεί στην εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό να τηρούμε αυτά που υποσχόμαστε, καθώς οι πιθανοί χρήστες των ιατρικών πράξεων που προσφέρει ο ιατρικός τουρισμός, είναι σήμερα ενημερωμένοι και επιλέγουν με πολύ αυστηρά κριτήρια.

Το ενδιαφέρον προκάλεσε η ομιλία του A. Mehrez, ιδιοκτήτη και ιδρυτή του Crossflix.com, η σύζυγος του οποίου, μετά από 15 αποτυχημένες προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Αμερική , επέλεξε την Ελλάδα για να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της για ένα παιδί. "Επιστρέφουμε στα μέσα του μήνα στη Αθήνα με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η σύζυγος μου θα καταφέρει να μείνει έγκυος και να αποκτήσουμε ένα παιδί που τόσο επιθυμούμε" τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Γ. Δατσέρης αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς, τόνισε η οφθαλμολογία πλέον στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί σε υψηλό επίπεδο, γι αυτό έχει αρχίσει να επιλέγεται και από πολίτες άλλων χωρών. "Μας εμπιστεύονται πλέον κάτοικοι και άλλων χωρών για εξειδικευμένες θεραπείες, ενώ είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως αρκετοί γιατροί από το εξωτερικό έρχονται πλέον στη Ελλάδα να εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα".

Στην ημερίδα συμμετείχαν και μίλησαν επίσης ο Γιώργος Σώρας International Network Manager του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ο Μιχάλης Μακριδάκης, Διευθυντής Πωλήσεων OUT OF THE BLUE, CAPSIS HOTELS, o Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμματέας ELITOUR, o Αλέξανδρος Πρίνος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Medi Πρίνου, η Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη - Μαρίνη, Μικροβιολόγος - βιοπαθολόγος, η Ελένη Χόβρη, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας - Εκδότρια, Πρόεδρος της Med-ProfessionalMedical Communication Group και ο Γιώργος Ταγαράς, ΙδρυτήςTagaras HellenicGastronomia.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ