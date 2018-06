Matsuhisa Athens - Μία μεγάλη επιστροφή και μία συναρπαστική άφιξη

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ



Το εστιατόριο-ναός της Nobu κουζίνας, Matsuhisa Athens, που πρώτο "εκπαίδευσε" το αθηναϊκό κοινό στις fusion ιαπωνικές γεύσεις, άνοιξε ξανά στις 26 Μαΐου. Έτοιμο να μοιράσει γαστρονομικές εμπειρίες με καθηλωτική θέα και να παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο bar UMI by Matsuhisa Athens.

Με ζηλευτή εμπειρία στο Matsuhisa Badrutt’s Palace Saint Moritz αλλά και στο Matsuhisa Mykonos, ο Νίκος Σκαμνάκης αναλαμβάνει φέτος ως Executive Chef τα ηνία του Matsuhisa Athens. Μαζί του, ο Head Sushi Chef, Τόνι Βρατσάνος, συμπληρώνει ιδανικά τη σύνθεση επαγγελματισμού και ταλέντου.

Αντώνης Βρατσάνος (Head sushi chef), Μαριάννα Λαναρά (Restaurant Manager, Sommelier), Νίκος Σκαμνάκης (Executive Chef)

Τα νέα πιάτα, Shrimp Κoilados Τirandito, Τomato Quinoa Ceviche, New Style Salmon, αλλά και οι signature επιλογές, Black Cod και White Fish Dry Miso, είναι κάποιες από τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσουν οι άοκνοι Chefs αυτή τη σεζόν, μαζί με ευχάριστες ανατροπές στα Omakase Menus.

Στο νέο infinity bar της Αθηναϊκής Ριβιέρας, UMI by Matsuhisa Athens, σας περιμένουν πρωτότυπα cocktails όπως τα Fresh Berries Negroni, Peruvian Bloody Mary, When The Smoke Is Going Down, Sake Sangria και A Midsummer Night’s Dream, σε συνδυασμό με μια απαράμιλλη θέα στη θάλασσα και με τα συναρπαστικά DJ parties, UMI Night Sessions, που διοργανώνονται κάθε Πέμπτη. Η γευστική απόλαυση συναντάει τη διασκέδαση στο πιο δημιουργικό πάντρεμα που θα μπορούσε να υπάρξει στον αθηναϊκό νότο.

Ανοιχτός ορίζοντας, θάλασσα, ηλιοβασίλεμα και αισθήσεις σε εγρήγορση. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτό το καλοκαίρι, μας περιμένει στη μαγευτική τοποθεσία της Astir, στο Matsuhisa Athens και στο UMI by Matsuhisa Athens.

Διεύθυνση: Astir, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, Αθήνα, 16671

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 8960510 contact@matsuhisaathens.com

Facebook: MatsuhisaAthens

Instagram: matsuhisa_athens