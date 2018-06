Στην Εθνική Τράπεζα το πρώτο βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στη φωτογραφία από αριστερά, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Π.Δασμάνογλου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης Δ.Μαύρος, η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κ.Μιχαηλίδης και ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ν.Αυλώνας



Στην Εθνική Τράπεζα απονεμήθηκε χθες το πρώτο Βραβείο, για τις εξαιρετικές επιδόσεις της και τις πρακτικές που αναπτύσσει στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σύμφωνα με τον CR Index (Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης) που διαμορφώθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων, απένειμε στην Εθνική Τράπεζα την ανώτατη διάκριση, το Βραβείο "Diamond” , για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα κατά το 2017.

Πρόκειται για την επιβράβευση της πολιτικής της τράπεζας, των δράσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την ελληνική κοινωνία. Για τη συνολική προσφορά της και τις ενέργειες στήριξης που αναπτύσσει ειδικότερα η τράπεζα για την παιδεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Το πρώτο βραβείο, παρέλαβαν χθες ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Κ. Μιχαηλίδης και ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Παν. Δασμάνογλου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία πολλών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους της τράπεζας που συνέβαλαν στη μεγάλη αυτή επιτυχία. Επίσης δεσμεύτηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνεχίσει η Εθνική Τράπεζα τη μακρόχρονη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη.

Η φετινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης συμπλήρωσε 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του CR Index στη χώρα μας.