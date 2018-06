Οι 31 ημέρες που συγκλόνισαν τη Folli Follie

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Στις 3 του περασμένου Μαΐου το ίδρυμα Kase Learning των Whitney Tilson, πρώην hedge fund manager και Glenn Tongue, διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη ένα συνέδριο με τίτλο "The Art, Pain and Opportunity of Short Selling" (Η τέχνη, ο "πόνος” και οι ευκαιρίες του short selling). Εκεί για πρώτη φορά ο Gabriele Grego, ιδρυτής και επικεφαλής του fund Quintessential Capital Management (QCM), παρουσιάζει το περιβόητο report για την Folli Follie Group, με το οποίο αμφισβήτησε βασικά στοιχεία του ισολογισμού της εταιρείας, το ύψος των πωλήσεων, το εύρος του δικτύου σημείων πώλησης, ιδιαίτερα στην Κίνα, των ταμειακών διαθεσίμων και του οικονομικού ελέγχου που πραγματοποίησαν οι ορκωτοί.

Με λίγα λόγια, το QCM έβαλε ευθέως κατά της αξιοπιστίας μιας εκ των πλέον προβεβλημένων ελληνικών επιχειρήσεων, με διεθνή παρουσία και brand, με μετόχους ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο. Κάποιες ώρες μετά την παρουσίαση αυτή, ξέσπασε η κρίση και η κατάρρευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο (πριν η διαπραγμάτευσή ανασταλεί 25 ημέρες μετά) και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι του "Folli Follie-gate”.

Ένα μήνα αργότερα, τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιό είναι το πραγματικό οικονομικό μέγεθος του ομίλου FFG, γιατί η διοίκηση δεν έχει προσκομίσει τα στοιχεία που της ζητήθηκαν από τις εποπτικές αρχές και γιατί τράπεζες, θεσμικοί, ελεγκτές, στρατηγικοί εταίροι όπως η Fosun και όλοι οι stakeholders της υπόθεσης δεν είχαν αντιληφθεί κάτι μεμπτό;

Το βάρος των ελέγχων στην Κίνα

Η προσφυγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη δικαιοσύνη μπορεί να αποφασίστηκε, αλλά με τους αργούς ρυθμούς που κινείται ο κρατικός μηχανισμός, η αγορά δεν αναμένει άμεσα εξελίξεις. Ενδεικτικά, επί μια εβδομάδα ο server της εποπτικής αρχής δεν λειτουργεί, η ιστοσελίδα είναι ανενεργή και ουδείς έχει εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει. Το ίδιο και η Folli Follie που δεν έχει λάβει ακόμη κάποιου είδους σχετικό δικόγραφο. Ο ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος που πραγματοποιεί η ΕΥ μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις, ιδίως για τα διαθέσιμα των 446 εκατ. ευρώ των λογιστικών καταστάσεων. Απαιτείται όμως σημαντικός χρόνος, ιδιαίτερα στο σκέλος των ασιατικών δραστηριοτήτων του ομίλου, από τις οποίες προέρχεται πάνω από το 55% των εσόδων του ομίλου.

Πηγές που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση αναφέρουν πως στις κινεζικές business του ομίλου δίδεται μεγάλη προσοχή στο πλαίσιο των ερευνών, είναι όμως και το κομμάτι με τις μεγαλύτερες δυσκολίες, με δεδομένο ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να τηρούν τα ΔΛΠ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η θυγατρική της FFG με έδρα στο Χονγκ Κονγκ, για την οποία εξ αρχής λέχθηκε πως ο έλεγχός της ήταν πλημμελής. H FF Group Sourcing Ltd (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited) εμφανίζεται να ενσωματώνει τις δραστηρίοτητες πάνω από 15 άλλων εταιρειών από την ευρύτερη περιοχή APAC (Asia, Pacific, China) της FFG. Με βάση τους δημοσιοποιημένους ισολογισμούς, η FF Group Sourcing Ltd εμφανίζεται να διαθέτει 296 εκατ. δολάρια σε τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά στο τέλος του 2017, περίπου 250 εκατ. ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.

Τον ισολογισμό της εταιρείας υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2018 η ελεγκτική εταιρεία Thomas Ng - Chi Wa & Co, αγνώστων λοιπών στοιχείων, και όχι η Chung and Partners, όπως υποστήριξε το QCM. Ως μέλη της διοίκησης, τις λογιστικές καταστάσεις υπογράφει ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος (πρόεδρος της FFG), ο Law Chin Chuen και ο Ιωάννης Μπεγιέτης ως CFO. Ο κ. Μπεγιέτης εδώ και χρόνια είχε συναναλάβει την επέκταση του Ομίλου FFG στην Ασία περιοχή APAC.

Από εκεί και πέρα, ο όμιλος εμφανίζεται να διαθέτει συνολικές δανειακές υποχρεώσεις 612 εκατ. ευρώ, από τις οποίες τα 497 εκατ. ευρώ αφορούν σε μακροπρόθεσμες και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι τα ομολογιακά δάνεια του ομίλου. Ένα μετατρέψιμο ομολογιακό 249,5 εκατ. ευρώ, λήξης 2019, με τιμή μετατροπής τα 40,7 ευρώ και το πιο πρόσφατο ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ελβετικών φράγκων (περίπου 130 εκατ. ευρώ), λήξεως 2021. Τα υπόλοιπα αφορούν σε τραπεζικό δανεισμό και σε συμβάσεις leasing.

Ως προς το ελληνικό σκέλος, μετά την επιστροφή του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, CEO, στην Ελλάδα εδώ και μια εβδομάδα, επιχειρείται να πραγματοποιηθεί μια διαχείριση της κατάστασης. Οι πρώτες κινήσεις ακόμη και σε νομικό επίπεδο κρίθηκαν αναποτελεσματικές και πλέον επιχειρείται ανασύνταξη, τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Ο κ. Κουσολιούτσος συναντήθηκε με τις τράπεζες αλλά και με τους συνεταίρους του στα Αττικά Πολυκαταστήματα, μια από τις κύριες επιχειρηματικές συμμετοχές στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα δίκτυα διανομής, μαζί με τα Factory Outlet.

Ήδη, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, την ομάδα των βασικών μετόχων (Λαμπρόπουλος, Σγουμπόπουλος, Τσουβελεκάκης) της Αττικά Πολυκαταστήματα εξασφάλισαν ποσοστό άνω του 50% της εταιρείας, ενεργοποιώντας σχετική ρήτρα εξάσκησης του ΜΟΔ της εταιρείας, ενώ δόθηκε η σχετική έγκριση στην FFG για να χρησιμοποιηθεί το ποσοστό, κάτω του 40%, που κατέχει πλέον η εισηγμένη, ως κάλυψη για την αυξημένη εξασφάλιση που έχουν ζητήσει οι τράπεζες.

Περαιτέρω, καταβάλλεται προσπάθεια να καθησυχαστούν οι στρατηγικοί συνεργάτες του ομίλου στο εξωτερικό, με τους οποίους έχουν συναφθεί αποκλειστικές εμπορικές συνεργασίες για την ανάληψη πολύ μεγάλων και γνωστών brands στην Ελλάδα και άλλες χώρες. Η FFG διαθέτει, μεταξύ άλλων, την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα των brands της COTY (Gucci, Boss, Escada κ.α), της BPI (Dolce&Gabbana Makeup, Skincare και Fragrances) και των προϊόντων Shiseido για Ελλάδα και Κύπρο, της Nike, των Converse, ενώ μάρκες όπως Ermenegildo Zegna, Juicy Couture, UGG Australia, Ted Baker, Scotch and Soda, Guess, Nike, G-Star Raw, Franklin & Marshall, Samsonite και Technogym συγκαταλέγονται στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος FF Group όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα προήλθε έπειτα από την εξαγορά το 2006 της Elmec Sport (τότε ανήκε στον Σάμι Φάις) μέσω των ΚΑΕ (τότε ακόμη θυγατρικής της FF) και στη συνέχεια της τριπλής συγχώνευσης το 2010 των Folli Follie, KAE, Elmec Sport. Το 2011 η Fosun αποκτά αρχικά το 9,5% και στη συνέχεια αυξάνει τη συμμετοχή της στο 13,4%. Το 2013 ολοκληρώνεται η πώληση του κλάδου της ταξιδιωτικής λιανικής (πρώην ΚΑΕ) στην ελβετική Dufry AG και ο όμιλος FF Group αποκτά ποσοστό στην Dufry AG, ενός από τους παγκόσμιους παίκτες στο λιανικό ταξιδιωτικό εμπόριο που λειτουργεί 2.200 καταστήματα αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών σε όλο τον κόσμο. Το ποσοστό του ομίλου της τάξης του 3% αποτιμάται στα 190 εκατ. ευρώ.