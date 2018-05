Hendre Coetzee: Σε αβέβαιους καιρούς οι άνθρωποι δεν χρειάζονται απαντήσεις αλλά κατεύθυνση

Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί μία αχαρτογράφητη περιοχή κι είναι ακριβώς η στιγμή που ένας ηγέτης οφείλει να δημιουργήσει συναισθηματική δέσμευση απέναντι σε ένα μεγαλύτερο όραμα αναφέρει στη συνέντευξή του ο Hendre Coetzee, International Speaker, Transformation Specialist and founder of the Center for Advanced Coaching, USA.

- Κύριε Coetzee, αποτελείτε για τρίτη φορά κεντρικό ομιλητή του Σεμιναρίου Ηγεσίας της SARGIA Partners, που λαμβάνει χώρα στις 12 Ιουνίου στο Divani Apollon Palace and Thalasso, στο Καβούρι. Γιατί επιλέξατε την έννοια της συναισθηματικής δέσμευσης των ατόμων απέναντι στους οργανισμούς που τους απασχολούν, ως κεντρικό σημείο της φετινής σας εισήγησης;

Γιατί η δέσμευση αυτή αποτελεί την κινητήριο δύναμη που μας ωθεί, μας καθοδηγεί και μας εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων μας, σε περιόδους κρίσης και δυσκολιών.

Οι ηγέτες έχουν συχνά την τάση να πιστεύουν, ότι η απάντηση στις επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν βρίσκεται σε κάποιο σημείο της στρατηγικής τους που δεν έχουν ακόμα καλά επεξεργαστεί. Νιώθουν πως τους λείπουν κάποιες πληροφορίες, κάποια ακόμα insights, και ψάχνουν να τα βρουν μέσα στις στρατηγικές ή τις γνώμες τρίτων.

Ψάχνουν για πληροφορίες, γιατί η έννοια της πληροφορίας από μόνη της, ειδικά όταν σχετίζεται και απαντά στα ερωτήματά μας, έχει την ιδιότητα να δημιουργεί μία ψευδαίσθηση αυξημένης αντίληψης, μια στιγμιαία ανακάλυψη, για την οποία το μυαλό μας σπεύδει να μας επιβραβεύσει!

Το πρόβλημα στο σενάριο αυτό είναι ότι, στην ουσία, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Για να μετουσιωθεί η πληροφορία σε insights, τα insights σε πλάνο δράσης και το πλάνο σε δράση, χρειάζεται η ανθρώπινη δέσμευση και αφοσίωση. Αυτό είναι που οδηγεί τις καλές ιδέες από τη σύλληψη στην υλοποίησή τους.

- Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι για έναν ηγέτη σήμερα το να μπορεί να εμπνέει αυτό το συναίσθημα δέσμευσης στους ανθρώπους του;

Πάρα πολύ, γιατί η έμπνευση του συναισθήματος αυτού υποκινεί τους ανθρώπους να αφοσιώνονται, να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν ουσιαστικά.

Μία από τις βασικότερες τάσεις των ανθρώπων είναι η ανάγκη τους να κατανοούν τι συμβαίνει γύρω τους, τι ακριβώς είναι αυτό που τους επηρεάζει. Ειδικά σε δύσκολες και ανασφαλείς περιόδους, οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο ερωτήσεων, εστιάζοντας αποκλειστικά σε ζητήματα όπως "Τι συμβαίνει;" ή " Μπορείς να με βοηθήσεις να καταλάβω;"

Οι ερωτήσεις αυτές είναι απολύτως λογικές, αλλά οι απαντήσεις τους δεν αποτελούν μοχλό υποκίνησης ή δέσμευσης των ανθρώπων. Μπορεί να τους καθησυχάζουν προσωρινά, αλλά στο μακροπρόθεσμο δημιουργούν νέες απορίες και κενά.

Σε δύσκολους καιρούς οι άνθρωποι δεν χρειάζονται απαντήσεις αλλά κατεύθυνση. Χρειάζονται ένα όραμα, μια ηγετική φιγούρα για να ταυτιστούν μαζί της. Ζούμε σε αβέβαιους καιρούς. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί μία αχαρτογράφητη περιοχή κι είναι ακριβώς η στιγμή που ένας ηγέτης οφείλει να δημιουργήσει συναισθηματική δέσμευση απέναντι σε ένα μεγαλύτερο όραμα, καθοδηγώντας και παρέχοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ομάδες των ανθρώπων του θα μπορέσουν να ανακαλύψουν, όχι μόνο την ικανότητά τους να αντέχουν τις αντιξοότητες, αλλά και να σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να αποδίδουν.

- Πιστεύετε ότι οι σημερινοί ηγέτες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι, ώστε να μπορούν να εμπνεύσουν αυτή τη δέσμευση στους ανθρώπους τους, κι αν όχι, γιατί;

Κάποιοι ηγέτες είναι. Υπάρχει όμως ακόμα ένα μεγάλο κενό στην αντίληψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το ταξίδι αυτό. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί ηγέτες που θεωρούν πως η ενημέρωση και η διαφάνεια αρκούν. Αυτά όμως από μόνα τους δεν αποτελούν πανάκεια.

Οι ηγέτες οφείλουν να εστιάσουν συνειδητά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η διαχείριση της αβεβαιότητας, η αντιμετώπιση αμφισβήτησης, η παροχή συναισθηματικής ασφάλειας και η προσωποποίηση της καθοδήγησης.

Το χάρισμα και το κίνητρο δεν αρκούν. Μόνο εμπνέοντας δέσμευση και αφοσίωση στους ανθρώπους μας μπορούμε να εξασφαλίσουμε αποτελέσματα.

- Δεν πιστεύετε ότι αποτελεί πολυτέλεια να μιλάει κανείς για συναισθηματική ασφάλεια σε περιόδους οικονομικής ανασφάλειας;

Πολυτέλεια όχι. Αναγκαιότητα σίγουρα.

Συχνά συνδέουμε λανθασμένα την έννοια της συναισθηματικής ασφάλειας με τη σταθερότητα, ενώ αντιθέτως είναι αυτή που μας επιτρέπει να ελισσόμαστε στην αστάθεια.Μας καθιστά ικανούς να συμμετέχουμε ενεργά ακόμα κι όταν το τοπίο είναι θολό και τρομακτικό, καθώς βασίζεται στην πεποίθηση της συλλογικότητας και όχι της βεβαιότητας.

Η συναισθηματική ασφάλεια είναι αυτή που μας δίνει την ώθηση για δράση, αποτελώντας έναν συλλογικό δεσμό που έχουμε χτίσει κι όχι μία ψυχική κατάσταση όπου έχουμε βρεθεί. Αποτελεί δυναμική κι όχι παθητική στάση και δημιουργείται από μία σειρά πεποιθήσεων που μας γεννούν την αίσθηση "του ανήκειν" , εφοδιάζοντάς μας με κουράγιο, υποκίνηση και αφοσίωση!



- Αν είχατε μια συμβουλή να δώσετε στους Έλληνες ηγέτες που θα τους βοηθούσε στην έμπνευση του πολυπόθητου "commitment", πού θα τους λέγατε να εστιάσουν;

Θα τους έλεγα πως το κλειδί της επιτυχίας είναι το να πάρουν τους ανθρώπους τους μαζί τους. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ειλικρινή διάλογο, να ακούνε ενεργά τις αμφιβολίες τους και να αναγνωρίζουν τη δική τους πραγματικότητα.

Πολύ συχνά οι ηγέτες προσεγγίζουν τους ανθρώπους τους από μια θέση που βρίσκεται πολύ πιο ψηλά ή πολύ πιο μπροστά από τη δική τους. Η δεξιότητα του να καθοδηγεί κανείς τους ανθρώπους του, τοποθετώντας εαυτόν μεταξύ τους, είναι αυτό που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν στο έπακρον και να πετύχουν συλλογικές νίκες. Πρέπει να μάθουμε να καθοδηγούμε και να χτίζουμε στελέχη αξιώσεων, ξεκλειδώνοντας τη συλλογική δυναμική και τοποθετούμενοι στο ύψος και τις ανάγκες των καιρών.

Ο Hendre Coetzee είναι ένας διεθνώς διακεκριμένος ομιλητής και executive coach, με εξειδίκευση στον τομέα του Leadership Transformation. Είναι ιδρυτής του Center for Advanced Coaching (CAC), Senior Partner και Co-founder της SARGIA Partners UK Ltd και Trainer των Master Coaches.

Έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με Διοικητικά Στελέχη, Διοικητικά Συμβούλια, Διοικητικές Ομάδες καθώς και με το σύνολο των εταιρειών τους, στον τομέα του Μέλλοντος της Εργασίας, της συμβολής της τεχνολογίας στην ενίσχυση της ανθρωπότητας, της ενδο-εταιρικής αλλαγής, της απαιτούμενης ανθεκτικότητας σ’ αυτήν και τη δημιουργία νέας προοπτικής για τους οργανισμούς.



Διαθέτει 20 έτη εμπειρία στον Εταιρικό κλάδο, στον τομέα της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και των ΜΚΟ, έχοντας εκπονήσει έργα κοινωνικής υποστήριξης, ανακούφισης και ανάπτυξης σε περισσότερα από 50 κράτη. Έχει κληθεί ως ομιλητής από πληθώρα Πανεπιστημίων και Οργανισμών, έχοντας την ικανότητα να απευθύνεται σε κοινό 10.000 στελεχών με την ίδια αποτελεσματικότητα που διαχειρίζεται μία ομάδα ηγεσίας στο εταιρικό της περιβάλλον.



Είτε σε ρόλο Keynote Speaker, είτε ως Workshop Facilitator ο Hendre Coetzee έχει αφιερώσει την καριέρα του στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, στον σχεδιασμό ξεκάθαρων μελλοντικών στόχων και προοπτικών και στην υποκίνηση των ατόμων σε άμεση και ουσιαστική δράση.Οι πελάτες του περιλαμβάνουν σημαντικές εταιρείες, όπως οι IBM, Microchip Technologies, API, Disney, ESPN, Estee Lauder, Revlon, NewYorkLife και FedEx.