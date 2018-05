Greek energy forum: Eνεργειακή εταιρεία της χρόνιας η Μυτιληναίος

Από την ίδρυσή του το 2013, το Greek Energy Forum (Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ) έχει αποτελέσει μία δυναμική πλατφόρμα δικτύωσης επαγγελματιών της ενέργειας, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων σχετικά τα ενεργειακά δρώμενα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, έχει λειτουργήσει ως ένας φορέας διαμόρφωσης προτάσεων και κοινοποίησης "βέλτιστων πρακτικών" προς εθνικές κυβερνήσεις, ηγέτες και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την ενεργειακή πολιτική που απαιτείται για την εγκαθίδρυση μίας σύγχρονης περιφερειακής αγοράς ενέργειας.

Αντλώντας έμπνευση από το ιδεώδες του "Αιέν Αριστεύειν", το GEF εγκαινίασε το θεσμό των GEF Energy Awards το 2016, με στόχο την - ανά δύο έτη - δημόσια αναγνώριση και επιβράβευση οργανισμών, εταιρειών και προσωπικοτήτων που διαπρέπουν και εμπνέουν τρίτους μέσω της εξαιρετικής δουλειάς τους και της πολύτιμης συνεισφοράς τους στον τομέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 17 Μαϊου, το GEF διοργάνωσε την 2η τελετή απονομής των GEF Energy Awards στο Λονδίνο, στις εγκαταστάσεις του Cass Business School – ενός από τα πλέον καταξιωμένα business schools στον κόσμο – υπό την αιγίδα του Εμπορικού Τμήματος της Ελληνικής Πρεσβείας καθώς και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα ενώπιον των Πρέσβεων της Ελλάδος και της Κύπρου στο Λονδίνο, εκπροσώπων ενεργειακών κολοσσών, καταξιωμένων επαγγελματιών από τον ενεργειακό τομέα καθώς και νέων ανθρώπων που παρακολουθούν και συνδράμουν στο έργο του Greek Energy Forum καθόλη τη διάρκεια της 6ετούς δράσης του. Στη διάρκεια της βραδιάς βραβεύτηκαν εταιρείες και προσωπικότητες που αποτελούν πρότυπα αριστείας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στους επιμέρους ενεργειακούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Συνολικά παρουσιάστηκαν και απονεμήθηκαν 7 βραβεία. Οι νικητές ανά κατηγορία ήταν οι εξής:

- Energy Influencer: ΜαθιόςΡήγας – CEO, Energean Oil & Gas

- Energy Innovator: Smart Islands Initiative

- Energy/Hydrocarbons Company of the Year: MYTILINEOS

- Energy Consultancy/Services of the Year: Kantor Management Consultants

- Maritime Services of the Year: Gaslog

- Social Responsibility: Ελληνικά Πετρέλαια

- Green Energy: Eunice Energy Group

Οι υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία βράβευσης επελέγησαν από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Βραβεύσεων, που αποτελείται αποκλειστικά από μία σειρά εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που δεν κατέχουν καμία διοικητική ή εκτελεστική θέση εντός του GEF. Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Βραβεύσεων (σε αλφαβητική σειρά):

- PanosKelamis–CEO, Cyprus Hydrocarbons Company

- Stavros Kokkinis - General Manager Shipping & Products Trading, Shell Trading

- Yanos Michopoulos- Managing Director, Authentix, fmr Country Manager Greece & Cyprus

- Michael Tamvakis - Professor of Commodity Economics & Finance, Cass Business School

- Petros Tratskas - Senior Originator, ENI Trading & Shipping

- Ioannis Tsipouridis – General Manager at R.E.D Pro Consultants and fmr President of Hellenic Wind Energy Association

- Rikard Skoufias - Energy Consultant, fmr Country Manager Greece of TAP

Οι νικητές κάθε κατηγορίας επελέγησαν μέσω ανοιχτής διαδικτυακής ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ μελών και φίλων του Greek Energy Forum ανά την υφήλιο.