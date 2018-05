G. Grego: Ποιος είναι ο μοναχικός λύκος που έστησε καρτέρι στη Folli Follie

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Προ τριετίας, όσοι αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συνέβη με την κατάρρευση της Globo, μιας ελληνικών συμφερόντων εταιρείας, εισηγμένης στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου, αποτύπωσαν δύο ονόματα: Quintessential Capital Management (QCM) και Gabriele Grego.

Ο ιδρυτής και managing partner του QMC με ένα report-καταπέλτη υποστήριζε τότε πως γινόταν συστηματική χειραγώγηση των λογιστικών στοιχείων της Globo. Χρειάστηκαν λίγες εβδομάδες για να καταθέσει η Globo αίτηση πτώχευσης, να τεθεί εκτός ΑΙΜ και να ασκηθούν νομικά μέτρα, ως αποτέλεσμα οικονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.

Η υπόθεση Globo γρήγορα ξεχάστηκε, παρότι αποτέλεσε την πρώτη ξεκάθαρα ακτιβιστική "επίθεση" ενός fund που ποντάρει, λαμβάνει θέση short (πωλητή) δηλαδή, εναντίον μιας ελληνικών συμφερόντων εταιρείας. Με δεδομένο ότι είχε προηγηθεί η κατάρρευση της Velti, πολλοί είχαν μιλήσει για ένα άμεσο πλήγμα σε μια νέα γενιά ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας που διεκδικούσε μερίδιο από τη διεθνή "πίτα".

Η έκπληξη, λοιπόν, όσων διαπίστωσαν πως έπειτα από τρία χρόνια στο στόχαστρο του Gabriele Greco βρέθηκε ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον εξωστρεφείς ομίλους της χώρας και από τα μοναδικά πραγματικά success stories του Χρηματιστηρίου, ο όμιλος Folli Follie Group, ήταν τεράστια.

Οι ισχυρισμοί του QCM είναι πλέον γνωστοί και παραμένουν σοβαροί. To fund αμφισβήτησε ευθέως την ορθότητα των οικονομικών μεγεθών και το εύρος του δικτύου καταστημάτων (κυρίως στην Κίνα) της Folli Follie Group, ποντάροντας ταυτόχρονα σε πτώση της μετοχής για να καρπωθεί υπεραξίες. Η εταιρεία κατήγγειλε ως ψευδείς, συκοφαντικούς και παραπλανητικούς τους ισχυρισμούς, συνεργάστηκε άμεσα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος, προανήγγειλε νομικά μέτρα και έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τα σημεία πώλησης διεθνώς, αλλά και πρόσθετα οικονομικά στοιχεία.

Αναζητώντας τον Greco

Γύρω από τον Grego επικρατεί, ωστόσο, ένα μυστήριο, τόσο για τις πραγματικές του προθέσεις, όσο και για το μέγεθος του fund που ίδρυσε. To "K" σκιαγράφησε μέσα από δημοσιεύσεις του σε οικονομικά έντυπα, forum και στα social media τόσο το επενδυτικό του προφίλ, όσο και το παρελθόν του προσώπου που, δικαίως ή αδίκως, προσέλκυσε την προσοχή της αγοράς.

Γεννημένος το 1971 στο Μιλάνο (αν και υπάρχουν επίσης αναφορές ότι έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη), βρίσκεται κοντά στις εβραϊκές του ρίζες. Υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις (αλεξιπτωτιστής) του ισραηλινού στρατού την περίοδο 2001-02 και λίγο καιρό αργότερα ξεκίνησε να ασχολείται με τις επενδύσεις. Αναφέρει ότι κατέχει BA στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο Tufts και το London School of Economics, MBA από το (μιλανέζικο) SDA Bocconi και τίτλο σπουδών στο Value Investing από το πανεπιστήμιο Columbia. Από το 2015 είναι παντρεμένος με τη Maya Schwartz Grego, ενώ εμφανίζεται να κατοικεί στο Μανχάταν. Έχει ισχνή παρουσία στα social media, εκτός του Quora, όπου απαντά σε οικονομικά, στρατιωτικά και διάφορα άλλα θέματα.

H επαγγελματική πορεία του Grego φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει από τη Shell Oil στην Πορτογαλία, ενώ το 2008 είχε ιδρύσει την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Zanshin Capital, με έδρα το Τελ Αβίβ, η τύχη της οποίας αγνοείται. Νωρίτερα αναφέρει ο ίδιος ότι ήταν αντιπρόεδρος (οικονομικός σύμβουλος) μιας ακόμα ισραηλινής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της SFK Investment Banking, προς ισραηλινές εταιρείες που επιθυμούσαν να επενδύσουν σε ακίνητα στο εξωτερικό.

Το 2013 ιδρύει το Quintessential Capital Management. Το fund δηλώνει ότι διαθέτει γραφεία στη Madison Avenue, κοντά στο Grand Central Terminal, εμφανίζεται να απασχολεί 12 υπαλλήλους και να διαχειρίζεται κεφάλαια 50 εκατ. δολαρίων. Επισήμως, η νομική της έδρα (ως Quintessential Capital Fund LLC) εντοπίζεται στα Grand Cayman, σε διεύθυνση που αντιστοιχεί σε δικηγορική εταιρεία (ως off shore δηλαδή): Suite 2206, Cassia Court, 72 Market Street, Camana Bay, P.O. Box 32302, Grand Cayman.

Ένας value investor που λειτουργεί ως ακτιβιστής short seller

Ο ίδιος ο Grego έχει περιγράψει, στο προφίλ του, την επενδυτική του φιλοσοφία: ξεκίνησα, αναφέρει, τις επενδύσεις σε νεαρή ηλικία (σ.σ. Λέει ότι σε ηλικία 14 ετών αγόρασε μετοχές της Sony), αλλά μόλις το 2005 αντιλήφθηκα τη σοφία και αποτελεσματικότητα του value investing (σ.σ. επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί ο Warren Buffet). Έχοντας διαβάσει οτιδήποτε διαθέσιμο, σπούδασα για μια σύντομη αλλά αποτελεσματική περίοδο υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Bruce Greenwald στο Colombia University, που ειδικεύεται στο value investing.

To 2013 είχε συμμετάσχει στη γενική συνέλευση των μετόχων της Berkshire Hathaway του Warren Buffet, ένα γεγονός που θεωρείται ως από τα σημαντικότερα για τους επενδυτές διεθνώς. Επί σειρά ετών εμφανιζόταν ένθερμος υποστηρικτής αυτής της επενδυτικής στρατηγικής, επιχειρηματολογώντας για τα πλεονεκτήματα αγοράς μετοχών με αξία που η αγορά έχει υποτιμήσει.

Από long, short

Η "γοητεία" του short selling, όμως, αποδείχθηκε ισχυρή. Σε αυτό φαίνεται να έπαιξε ρόλο η γνωριμία του με τον Whitney Tilson, πρώην hedge fund manager, ο οποίος μαζί με τον Glenn Tongue έχει δημιουργήσει το εκπαιδευτικό ίδρυμα Kase Learning. Το ίδρυμα αυτό στις 3 Μαΐου είχε οργανώσει συνέδριο με τίτλο "The Art, Pain and Opportunity of Short Selling" (Η τέχνη, ο "πόνος" και οι ευκαιρίες του short selling). Εκεί ο Grego αναφέρθηκε στην περίπτωση της Folli Follie και είχε μάλιστα αναφερθεί σε αυτό στη σελίδα του QCM στο twitter. Κάποιες ώρες μετά, ξέσπασε η κρίση στο Χ.Α.

Είναι ενδιαφέρον ότι το 2010, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανέφερε, είχε τοποθετηθεί μακροπρόθεσμα στη μετοχή της Folli Folli Group. "Τελικά όμως κλείσαμε τη θέση μας καθώς βρήκαμε την εταιρική δομή του FF Group περίπλοκη. Τότε δεν διαθέταμε τους πόρους που έχουμε σήμερα ώστε να προχωρήσουμε σε μια σε βάθος ανάλυση στο εξωτερικό", σημείωσε μιλώντας στο Capital.gr. Με τη μετοχή να χάνει 52% σε δύο συνεδριάσεις, υπήρξε ανοδική αντίδραση που περιόρισε τις απώλειες καθώς η εισηγμένη προχωρά στη δημοσιοποίηση στοιχείων που αντικρούουν τους ισχυρισμούς του QCM. Το βέβαιο είναι πως θα υπάρξει συνέχεια, καθώς το στοίχημα και από τις δύο πλευρές είναι τεράστιο.

